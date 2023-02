„Es ist taub“: Finney über die Polizeikreuzer des Black History Month

Zwei Polizeidienststellen, eine in Miami und eine in Columbus, Ohio, werden kritisiert, nachdem sie Polizeikreuzer enthüllt haben, die in Kunstwerke des Black History Month gehüllt sind. Karen Finney, politische Kommentatorin bei CNN, und Donell Harvin, ehemaliger Geheimdienstchef des US-Heimatschutzministeriums, diskutieren mit Laura Coates.