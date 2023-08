Cole Flanagan sagt, er könne nicht aufhören, über seine Erlebnisse in den kanadischen Rocky Mountains Anfang des Sommers zu sprechen – und dabei ging es nicht nur um Abenteuer in den Bergen.

Dazu gehörte auch, sich über Themen wie Klimawandel, psychische Gesundheit und Versöhnung zu informieren.

„Es war zeitweise sehr schwer“, sagte der 21-Jährige aus dem Süden Ontarios.

„Es gab viele Emotionen. Es gab viele Menschen, die ziemlich herausfordernde Lebenssituationen durchlebten, und alle kamen zusammen und tauschten sich aus, lachten und weinten.“

Einer der schwierigen Momente, sagte er, sei der Besuch einer ehemaligen Internatsschule in Alberta gewesen, wo Überlebende ihre Geschichten erzählten und über generationsübergreifende Traumata sprachen.

„Da zu sein hat es so viel anders gemacht.“

Flanagan nahm an Howl teil, einem Programm, das jungen Menschen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren die Möglichkeit gibt, von indigenen Wissensträgern, Wissenschaftlern und Wellness-Experten zu lernen. Es wird in einwöchigen Camps bis hin zu dreimonatigen Semestern in den Rockies, Maritimes und Yukon angeboten.

Der indigene Wissensbewahrer Travis Rider spricht mit Teilnehmern des von Howl geleiteten Rockies Journey Camps in Kananaskis, Montag, 3. Juli 2023. (Jeff McIntosh/Canadian Press)

Adam Robb, Gründer und Co-Direktor, sagte, er habe das Programm während der COVID-19-Pandemie entwickelt, nachdem er 15 Jahre lang an einer Highschool in Calgary gearbeitet hatte.

„Ich habe von zu Hause aus Online-Unterricht gegeben und Jugendliche zu Hause beobachtet und versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten und ihnen durch eine ziemlich isolierte Zeit zu helfen“, sagte er.

„Ich habe lange über die Frage nachgedacht, was mit Jugendlichen passiert, nachdem sie die Highschool verlassen haben. Es ist eine große Frage, über die wir nicht detailliert genug nachdenken.“

In Kanada, sagte er, gehen High-School-Schüler normalerweise aufs College oder zur Universität, reisen oder bleiben zu Hause und sparen Geld.

Statistics Canada sagte in einem Bericht vom Mai 2022, dass 12,5 Prozent derjenigen, die sich später an einer postsekundären Einrichtung einschrieben, ein Gap Year absolvierten.

Adele Robb wird von einer Motte besucht, während sie während des von Howl geleiteten Rockies Journey Camps in Kananaskis am Montag, dem 3. Juli 2023, die Aussicht auf den Upper Kananaskis Lake skizziert. (Jeff McIntosh/Canadian Press)

Robb sagte, er habe das wachsende Bedürfnis junger Menschen bemerkt, etwas Lebenserfahrung zu sammeln, bevor sie Entscheidungen über ihre Zukunft treffen.

„Nie zuvor kamen so viele Schüler wie in den letzten vier oder fünf Jahren als Lehrer zu mir und machten sich Sorgen über Dinge wie den Klimawandel, besorgt über große gesellschaftliche Dinge wie Black Lives Matter und Wahrheit und Versöhnung“, sagte er. „Sie verspüren einfach diese immense Angst vor dem Stand der Dinge.“

Howl, sagte er, bietet ihnen Erfahrung darin, Maßnahmen zu ergreifen und ihre Gemeinschaft zu einem besseren Ort zu machen.

„Wo wird Ihr typischer nicht-indigener Jugendlicher lernen, Beziehungen zu indigenen Völkern aufzubauen?“ sagte Robb. „Die Jugend möchte Antworten darauf, wie sie in diesem Bereich konkret vorankommen kann, aber sie hat nicht die dazu nötigen Möglichkeiten.“

Howl-Co-Direktor Daryl Kootenay, ein indigener Anführer der Stoney Nakoda First Nation, sagte, er habe sich engagiert, weil es mit der Arbeit übereinstimmte, die er in seiner Gemeinde leistete.

„Ich selbst habe ein ähnliches Programm wie Howl in Entwicklungsländern durchlaufen, das mich zu der Führungspersönlichkeit gemacht hat, die ich heute bin“, sagte er. „Ich war schon immer jemand, der anderen dabei helfen wollte, dasselbe zu tun.“

Die Brüder Nathan Zack (links) und Conner Zack leiten eine Wanderung, während sie am Montag, den 3. Juli 2023, am von Howl geleiteten Rockies Journey Camp in Kananaskis teilnehmen. (Jeff McIntosh/Canadian Press)

Kootenay sagte, es sei eine Gelegenheit, mehr junge Menschen, auch in indigenen Gemeinschaften, zu erreichen, indem ein sicherer Raum zum Lernen durch traditionelles und westliches Wissen geschaffen werde.

„Mein Ansatz ist, dass es bei allen Jugendlichen funktioniert und alle Jugendlichen unterstützt.“

Kootenay, ebenfalls Fakultätsmitglied für indigene Führung am Banff Centre, sagte, es gebe Programme zur Versöhnung für Erwachsene, aber nicht viele für Jugendliche.

Howl, sagte er, „folge einigen Aufrufen zum Handeln durch Bildung und Sensibilisierung für junge Menschen, die es am meisten brauchen.“

Eesha Haris (links) fotografiert mit ihrem Handy den Upper Kananaskis Lake, während sie am Montag, den 3. Juli 2023, am Rockies Journey Camp von Howl in Kananaskis teilnimmt. (Jeff McIntosh/Canadian Press)

Versöhnung und Trauma seien für indigene Jugendliche komplex, fügte Kootenay hinzu.

„Familienmitglieder sind nicht einmal bereit, ihre Erfahrungen mit ihrer eigenen Familie zu teilen“, sagte er. „Durch die Schaffung dieses Programms, bei dem wir Sie zu einer Internatsschule mitnehmen – um von Überlebenden einer Internatsschule zu hören, die bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen – vertiefen wir ihr Wissen.“

Einige, sagte er, glauben nicht, dass sie einem generationsübergreifenden Trauma ausgesetzt sind, sondern verlassen das Programm mit einem Verständnis, das ihnen hilft, es in ihrer eigenen Familie oder Gemeinschaft zu erkennen.

„Es würde ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, eine Gemeinschaft aufzubauen und Teil der Gemeinschaft zu sein.“

Die Teilnehmer des Programms sagten, sie hätten viel gelernt.

„Ich habe definitiv eine neue Wertschätzung für die Kämpfe, mit denen die indigenen Völker konfrontiert sind, und für den Mangel an Unterstützung, den sie von der breiteren Gemeinschaft erhalten“, sagte Flanagan.

„Ich wusste vor der Reise nicht, dass es so viele indigene Menschen gibt, fast gar nicht, und es war sehr beeindruckend, mich mit Einheimischen und Mitarbeitern von Howl anzufreunden, die indigen sind, und einige ihrer Geschichten und die Vorgänge in ihren Gemeinden zu hören.“ Öffnung.“

Maya Carr malt den Blick auf den Upper Kananaskis Lake, während sie am Montag, 3. Juli 2023, am von Howl geleiteten Rockies Journey Camp in Kananaskis teilnimmt. (Jeff McIntosh/Canadian Press)

Ally Macdonald, 26, hat Howl als Teilnehmer und Teilzeitmitarbeiter besucht.

„Ich beschreibe es wie eine Exkursion für Erwachsene“, sagte sie.

Sie habe von indigenen Ältesten sowie von Experten für natürliche Ressourcen oder Naturschutz gelernt und sich mit anderen Teilnehmern angefreundet.

„Es war ein ausreichend sicherer Raum, den wir alle teilten“, sagte sie. „Manche Menschen hatten noch nie zuvor eine Verbindung zu ihrer Kultur, und das ist die engste Verbindung, die sie je hatten.“

Macdonald sagte, Howl habe ihr auch etwas über die indigene Kultur beigebracht, die sie an ihre Tochter weitergeben könne, die ein Teil der Inuit ist.

„Ich habe keine Verbindung zu ihrer Familie“, sagte sie. „Ich möchte nicht, dass sie irgendwann das Gefühl hat, den Kontakt zu ihr verloren zu haben. Ich möchte, dass sie erwachsen wird und weiß, dass ich alles getan habe, was ich konnte.“

Sie sagte, sie ermutige oft andere zur Teilnahme und wies darauf hin, dass die Organisatoren es Interessierten leicht machten.

„Sie wissen, dass es Gutes für Sie bewirken wird, und wenn nicht sofort, wird es Sie dazu inspirieren, mehr tun zu wollen.“