Die Militärhilfe Berlins für Kiew dürfe nicht als Ursache für die wirtschaftlichen Probleme des Landes angesehen werden, sagte der Außenminister

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine sei der Grund für die Lebenshaltungskrise in Deutschland, sagte Außenministerin Annalena Baerbock in einem am Samstag veröffentlichten Interview der Bild-Nachrichtenagentur.

Auf die Frage nach einer Erklärung für Berlins jüngste Militärhilfezusage an Kiew, während Deutschland unter einer rasant steigenden Inflation leidet, die die Menschen dazu veranlasst, Ausgaben wie Urlaub zu kürzen, sagte Baerbock: „das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.Sie behauptete, nicht die Militärhilfe für die Ukraine belaste die Taschen der Deutschen, sondern der Militäreinsatz Russlands.

„Dieser russische Angriffskrieg ist nicht nur die Ursache für die katastrophale Lage in der Ukraine…sondern ist auch der Grund dafür, dass die Weltwirtschaft nach (Covid-19) erneut in eine Krise geraten ist, dass der Hunger auf der Welt zugenommen hat, dass wir Wir befinden uns auch in Europa in einer wirtschaftlichen Rezession, weil wir uns von russischem Gas und Öl unabhängig gemacht haben“, sagte Baerbock.

„Mit anderen Worten: Allen, die jetzt sagen: „Tun Sie etwas gegen die Inflation“, antworte ich: „Das ist einer der Gründe, warum dieser Krieg aufhören muss.“.’“

Baerbock sagte, die Tatsache, dass die Menschen nicht genug Geld hätten, um in den Urlaub zu fahren, schmerze auch sie, forderte die Menschen jedoch auf: „Wir müssen aufpassen, dass wir den Blick nicht von den Ereignissen in der Ukraine abwenden, wenn wir über Urlaub reden, denn dieser Krieg ist auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen.”

„Das Leid in der Ukraine gegen die Sozialleistungen in Deutschland auszuspielen, nützt niemandem hier in Deutschland, der wenig Geld hat. Und es wäre eine Verhöhnung des ukrainischen Volkes,“ Sie bemerkte.

Berlin hat Kiew im Konflikt mit Moskau offen unterstützt und Anfang dieser Woche ein weiteres Militärhilfepaket für die Ukraine im Wert von 700 Millionen Euro (786 Millionen US-Dollar) abgeschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte diese Woche, sein Land erwarte, der Ukraine bis 2027 Waffenlieferungen im Wert von insgesamt 19 Milliarden US-Dollar zu liefern.









Allerdings ist die deutsche Öffentlichkeit zunehmend misstrauisch gegenüber einer militärischen Unterstützung für Kiew, während Deutschland Anfang 2023 aufgrund der rasant steigenden Inflation in eine Rezession rutschte. Im Dezember 2022 ergab eine YouGov-Umfrage, dass 45 % gegen die Entsendung deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in die Ukraine waren. Im Februar dieses Jahres sprachen sich fast zwei Drittel der befragten Deutschen gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen an Kiew aus.

Auf einer Parteikundgebung in Brandenburg im vergangenen Monat wurde Scholz wegen seiner Bemühungen, Militärhilfe in die Ukraine zu schicken, ausgebuht und ausgepfiffen.Kriegshetzer„und anspruchsvoll“Frieden ohne Waffen.“

