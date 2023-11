„Es ist nicht klar, dass wir es kontrollieren können“: Was sie auf dem KI-Gipfel in Bletchley Park sagten | Künstliche Intelligenz (KI)

TDer globale KI-Sicherheitsgipfel wurde am Mittwoch im Bletchley Park mit einer wegweisenden Erklärung von Ländern wie Großbritannien, den USA, der EU und China eröffnet, dass die Technologie ein potenziell katastrophales Risiko für die Menschheit darstellt.

In der sogenannten Bletchley-Erklärung heißt es: „Es besteht die Möglichkeit schwerwiegender, sogar katastrophaler Schäden, ob vorsätzlich oder unbeabsichtigt, die sich aus den bedeutendsten Fähigkeiten dieser KI-Modelle ergeben.“

Hier sind einige der Beiträge von Persönlichkeiten aus Politik und Technologiebranche – sowie von König Charles – an diesem Tag.

Elon Musk

Der reichste Mann der Welt und Tesla-Chef bezeichnete KI als eine Bedrohung für die Menschheit.

Musk, Mitbegründer des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, hat ein neues Unternehmen namens xAI gegründet und nimmt an beiden Tagen des Gipfels teil, der etwa 50 Meilen von London entfernt an dem Ort stattfindet, an dem am zweiten Tag streng geheime Codeknacker zu Gast waren Weltkrieg.

Musk beschrieb KI als „eine der größten Bedrohungen für die Menschheit“ und sagte: „Ich meine, zum ersten Mal haben wir eine Situation, in der es etwas gibt, das weitaus schlauer sein wird als der klügste Mensch.“ Wissen Sie, wir sind nicht stärker oder schneller als andere Lebewesen, aber wir sind intelligenter. Und hier stehen wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit vor etwas, das weitaus intelligenter sein wird als wir.“

In Kommentaren gegenüber der Nachrichtenagentur PA am Rande des Gipfels sagte er, es sei „nicht klar, dass wir so etwas kontrollieren können“, aber „wir können danach streben, es in eine Richtung zu lenken, die für die Menschheit von Vorteil ist“.

Mustafa Suleyman sagte, er schließe die Notwendigkeit einer Unterbrechung der KI-Entwicklung nicht aus. Foto: Tolga Akmen/EPA

Mustafa Süleyman

Der Mitbegründer von DeepMind, einem britischen Unternehmen, das von Google übernommen wurde und nun im Mittelpunkt der KI-Bemühungen des Suchunternehmens steht, sagte, dass in den nächsten fünf Jahren möglicherweise eine Pause in der Entwicklung der Technologie in Betracht gezogen werden müsse.

Im Gespräch mit Reportern auf dem Gipfel sagte er: „Ich schließe es nicht aus. Und ich denke, dass wir uns in den nächsten fünf Jahren irgendwann sehr ernsthaft mit dieser Frage befassen müssen.“

Suleyman sagte jedoch, dass aktuelle KI-Modelle, wie dasjenige, das ChatGPT antreibt, keine ernsthafte Bedrohung darstellten. „Ich glaube nicht, dass es heute irgendwelche Beweise dafür gibt, dass Grenzmodelle der Größe (ChatGPT-Modell) GPT-4 … nennenswerte katastrophale Schäden verursachen“, sagte er.

König Charles

In einer Videobotschaft, die den Delegierten zu Beginn des Gipfels vorgespielt wurde, beschrieb der König KI als „einen der größten Technologiesprünge in der Geschichte menschlicher Bemühungen“.

Er forderte die Teilnehmer auf, die „Herausforderungen“ der KI – etwa den Schutz von Demokratien – am Beispiel der Klimakrise anzugehen. Er sagte, Regierungen, der öffentliche Sektor, der Privatsektor und die Zivilgesellschaft hätten sich zu einem Gespräch über den Schutz der Umwelt zusammengeschlossen, und das Gleiche müsse auch für die KI getan werden.

„Auf diese Weise hat die internationale Gemeinschaft versucht, den Klimawandel zu bekämpfen, einen Weg zum Netto-Nullpunkt zu ebnen und die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Ebenso müssen wir die von der KI ausgehenden Risiken mit einem Gefühl der Dringlichkeit, Einigkeit und kollektiver Stärke angehen“, sagte er.

Michelle Donelan

Der britische Technologieminister hat versucht, auf dem Gipfel eine Balance zwischen Risiko und Chance zu finden, eine schwierige Aufgabe inmitten von Mitteilungen, die vor einer möglichen Katastrophe warnen, und Präsentationen zu Biowaffenangriffen.

Auf die Frage, ob KI Arbeitsplätze stören würde, sagte sie: „Ich glaube wirklich, dass wir die Diskussion ändern müssen, wenn es um Arbeitsplätze geht … KI hat das Potenzial, tatsächlich einige dieser mühsamen administrativen Teile unserer Arbeit zu reduzieren, und das ist ganz besonders der Fall.“ wirkungsvoll für Ärzte, unsere Polizei, unsere Lehrer.“

Donelan fügte hinzu, dass der britische Bildungs- und Qualifikationssektor den Menschen helfen müsse, sich an alle KI-bedingten Arbeitsplatzveränderungen anzupassen.

Věra Jourová (links) sprach über die Regulierung von KI, während Michelle Donelan (rechts) sagte, KI habe das Potenzial, einige der „mühsamen Verwaltungsaspekte“ bestimmter Jobs zu reduzieren. Foto: Justin Tallis/AFP/Getty Images

Věra Jourová

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission für Werte und Transparenz sagte, das Vereinigte Königreich stehe bei der Regulierung von KI durch seine „eigene Entscheidung“ hinter den USA und der EU.

„Sie (das Vereinigte Königreich) gehen unterschiedliche Wege“, sagte Jourová und fügte hinzu, dass der britische Ansatz darin bestehe, „sich auf die möglichen Risiken zu konzentrieren“ und dann „später zu regulieren“.

Rishi Sunak hat eine sofortige Einführung von KI-Gesetzen ausgeschlossen und erklärt, die britische Regierung müsse die Technologie besser verstehen, bevor sie sie regulieren könne.

Jourová sagte, die Position des Vereinigten Königreichs habe sie nicht überrascht, denn als das Land noch EU-Mitglied sei, habe man sich bei der Regulierung darauf verlassen, dass ein Sektor „soziale Verantwortung“ übernehme.

Matt Clifford

Zu Beginn jeder nichtöffentlichen Sitzung zeigten britische Beamte den Teilnehmern ihre Beispiele dafür, wie leistungsstarke KI-Modelle es Kriminellen leichter machen könnten, auf verschiedene Weise Schaden anzurichten.

Während einer Sitzung zeigte Matt Clifford, der für die Organisation des Gipfels verantwortlich war, den Delegierten, wie große Sprachmodelle es Schlafzimmer-Hackern erleichtern könnten, Phishing-Angriffe zu starten.

„Eines der Dinge, die für die politischen Entscheidungsträger im letzten Jahr wirklich herausfordernd an dieser Debatte waren, ist, dass es sich manchmal wie ein Austausch von Gedankenexperimenten anfühlt“, sagte er.

„Das Tolle an dem, was die Frontier Taskforce tut, was das Sicherheitsinstitut tun wird, ist, dass es diese Gedankenexperimente abschafft. Es heißt nur: Schauen wir uns an, was diese Modelle jetzt leisten können.“