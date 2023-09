Nachdem sie fünf Wochen lang nicht in ihrem Zuhause in Hay River, NWT, war, sagt Mavis Klause, dass sie bereit ist, zurückzukehren.

„Es ist nicht einfach, weg zu sein“, sagte sie.

„Im Großen und Ganzen wurden wir gut behandelt … Aber es ist einfach kein Zuhause.“

Klause, die seit 50 Jahren in Hay River lebt, sagt, die Evakuierung sei hart für sie gewesen.

Aber das geht endlich zu Ende. Den Bewohnern von Hay River wurde die Rückkehr in die Gemeinde ab Samstagmorgen gestattet. Klause, die in einem Hotel in Grande Prairie, Alta, übernachtete. wird erst am Sonntag zurückreisen und rechnet erst am Montag mit der Rückkehr nach Hause.

Dies ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass Klause Hay River aufgrund von Bränden verlässt, nachdem die rund 4.000 Einwohner zählende Gemeinde im Mai zum ersten Mal in diesem Sommer evakuiert wurde.

Feuerwehrleute arbeiten entlang der Autobahn

Frank McKay, NWT Fire Information Officer, sprach auf CBC Der Weekender Samstagmorgen darüber, was die Bewohner von Hay River auf der Rückfahrt erwarten können.

„Wenn sie in die Gemeinde kommen, werden sie zunächst einen großen Teil der Brandfläche sehen“, sagte er und bemerkte Schäden an der Infrastruktur und umgestürzte Strommasten.

„Ich vermute, das könnte ein kleines Trauma verursachen, aber da die wichtigen Arbeitskräfte in die Gemeinde zurückkehren, werden Unterstützungsdienste verfügbar sein.“

McKay sagt, dass Menschen, die von Süden kommen, damit rechnen müssen, das verbrannte Gebiet zu sehen, wenn sie auf den Highways 1 und 2 von Enterprise nach Hay River fahren.

Er sagt, dass die Einsatzkräfte immer noch daran arbeiten, auftretende Ausbrüche zu bekämpfen, und dass Autofahrer während der Fahrt vorsichtig sein sollten.

Frank McKay, NWT Fire Information Officer, sagt, dass die Bewohner von Hay River damit rechnen müssen, verbrannte Gebiete zu sehen, wenn sie auf den Highways 1 und 2 von Enterprise nach Hay River fahren. (Travis Burke/CBC)

„Vielleicht hupen Sie, aber halten Sie nicht an und machen Sie keine Fotos, denn das könnte den Verkehrsfluss, die Sicherheit anderer Autobahnfahrer und auch die Sicherheit unseres Personals vor Ort beeinträchtigen“, sagte er.

McKay warnte die Öffentlichkeit außerdem davor, sich in ein verbranntes Gebiet zu begeben.

Der Bürgermeister von Hay River heißt die Bewohner wieder willkommen

Kandis Jameson, die Bürgermeisterin von Hay River, sagte, sie sei erleichtert, endlich die Bewohner des Hauses willkommen zu heißen.

„Es war für uns alle ein langer Weg“, sagte sie in einem Interview mit CBC Der Weekender.

„Die Bewohner dieser Gemeinde sind erstklassig … Es war nicht gut, aber die Menschen waren großartig. Ich kann das nicht genug betonen.“

Kandis Jameson, Bürgermeister von Hay River, sagt, dass die Bewohner davon ausgehen können, dass die Dinge in Hay River „ziemlich normal“ sein werden, wenn sie nach Hause zurückkehren. (Julie Plourde/Radio-Kanada)

Obwohl die Bewohner nun in ihre Häuser zurückkehren dürfen, rechnet Jameson laut Jameson mit Hotspots in der Gegend und starker Rauchentwicklung aufgrund der Nähe der Stadt zur Stadt.

„Ich denke, dass wir mit dem Rauch leben müssen“, sagte sie.

Der Bürgermeister sagt, dass Menschen mit gesundheitlichen Problemen damit rechnen müssen, dass das Krankenhaus in Hay River mehr Zeit braucht, bis alles wieder normal ist.

Jameson ist jedoch zuversichtlich, den Menschen die Rückkehr zu erlauben, und weist darauf hin, dass die Kátł’odeeche First Nation den Menschen auch am Sonntagmorgen die Rückkehr erlauben wird.

Jameson sagt, die Regale der Lebensmittelgeschäfte in Hay River seien gefüllt und die Unternehmen seien auf die Ankunft von Menschen vorbereitet. Der Bürgermeister sagt auch, dass Dienstleistungen wie die Müllentsorgung und die Wasserversorgung wieder in Ordnung sind, sodass die Gemeinde davon ausgehen kann, dass alles „ziemlich normal“ sein wird.

Jameson sagt, dass die Bewohner eines Tages aufwachen und das Gefühl haben werden, dass sich die Dinge in der Gemeinde wieder normalisiert haben, und wenn dieser Tag kommt, hofft sie auf ein Fest.

„Ich kann es kaum erwarten, bis wir etwas tun können, das Spaß macht … zusammenkommen, reden, Geschichten erzählen und lachen“, sagte sie. „Diese Gemeinschaft braucht so etwas.“