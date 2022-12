„Es ist keine Grundsatzänderung“: Gesetzgeber zerlegt Sinema-Schalter

Obwohl Sinemas Entscheidung, unabhängig zu werden, wahrscheinlich keine ruinösen Auswirkungen auf die Fähigkeit der Demokraten haben wird, Dinge mit einer kleinen Senatsmehrheit zu erledigen, fügte die Ankündigung letzte Woche ihren ohnehin schon engen Margen ein Sternchen hinzu.

Sinema selbst hat gesagt, dass sie aufgrund des Wechsels nicht vorhabe, ihr Wahlverhalten zu ändern: „An meinen Werten oder meinem Verhalten wird sich nichts ändern“, sagte sie Ende letzter Woche.

Sowohl Allred als auch Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) räumten die Möglichkeit ein, dass die Demokraten bei ihren nächsten Wahlen eine Kandidatin gegen Sinema aufstellen könnten, wenn sie sich für eine Kandidatur entscheidet. Indem sie die Partei verlässt, würde sie eine Vorwahl gegen angebliche Herausforderer, darunter den Abgeordneten Ruben Gallego (D-Ariz.), vermeiden und sich möglicherweise im November 2024 in eine Dreierwahl stellen.

Sanders, der mit Demokraten parteiiert, sagte am Sonntag in CNNs „State of the Union“, er wolle Kandidaten unterstützen, die den „Mut“ hätten, sich gegen Unternehmensinteressen zu stellen – und das tut Sinema nicht.

„Ich vermute zufällig, dass es wahrscheinlich viel mit der Politik in Arizona zu tun hat“, sagte Sanders gegenüber Dana Bash von CNN über Sinemas Gründe für den Austritt aus der Partei. „Ich denke, die Demokraten dort sind nicht allzu begeistert von jemandem, der geholfen hat, einige der wichtigsten Gesetze zu sabotieren.“

Sanders, der Sinema kritisierte, weil er sich einigen progressiven Prioritäten im Senat widersetzte, musste sich bei seinen Wahlen in Vermont keiner nennenswerten Opposition der Demokraten stellen. Das gilt auch für Sen. Angus König (I-Maine), aber Sinemas Situation könnte anders sein, wenn ein prominenter Demokrat aus Arizona beschließt, am Rennen teilzunehmen.

Sinema sagte Jake Tapper von CNN, dass es ihre Priorität sei, zu vermeiden, „durch Parteilichkeit angebunden“ zu werden.

„Ich weiß, dass das für die Leute wahrscheinlich enttäuschend ist, aber ich denke im Moment nicht einmal über Wahlpolitik nach oder spreche überhaupt darüber“, sagte sie in einem Interview, das auf CNNs „State of the Union“ ausgestrahlt wurde.

Er sagte, er habe mit Sinema „keine Knochen zu rupfen“, sagte Sen. Jon Tester (D-Mont.) sagte, Sinemas Wechsel lasse ihre Zukunft immer noch in der Hand der Wähler in Arizona.

„Bei Wahlen geht es um Entscheidungen. Und das Volk von Arizona wird jetzt die Wahl haben, ob es ein Demokrat, ein Unabhängiger oder ein Republikaner ist, der es im Senat der Vereinigten Staaten vertritt“, sagte Tester in NBCs „Meet the Press“.

Die frühere Senatorin Heidi Heitkamp (DN.D.) stimmte am Sonntag zu, dass es bei der Entscheidung hauptsächlich um die Politik in Arizona ging.

„Es gab so viel Umschweife über diese ihre Entscheidung, aber am Ende des Tages bedeutet es nichts“, sagte Heitkamp in ABCs „This Week“.