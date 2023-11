Es ist Greenbelt: Standort in Maryland für neues FBI-Hauptquartier ausgewählt

Nach jahrelangem Hin und Her und Spekulationen über den Standort des neuen FBI-Hauptquartiers hat die General Services Administration bestätigt, dass ein Standort in Greenbelt, Maryland, ausgewählt wurde.

DATEI – Das J. Edgar Hoover FBI-Gebäude, in dem sich das FBI-Hauptquartier befindet, ist am Freitag, dem 9. Juni 2023, in Washington zu sehen. Die General Services Administration kündigte am Freitag, dem 14. Juli, Änderungen bei den Kriterien für die Standortwahl für ein neues FBI-Hauptquartier an, wodurch zwei potenzielle Standorte in Maryland gefördert werden, das mit Virginia um den neuen Sitz des FBI konkurriert. (AP Foto/Alex Brandon, Datei)(AP/Alex Brandon) DATEI – Das J. Edgar Hoover FBI-Gebäude, in dem sich das FBI-Hauptquartier befindet, ist am Freitag, dem 9. Juni 2023, in Washington zu sehen. Die General Services Administration kündigte am Freitag, dem 14. Juli, Änderungen bei den Kriterien für die Standortwahl für ein neues FBI-Hauptquartier an, wodurch zwei potenzielle Standorte in Maryland gefördert werden, das mit Virginia um den neuen Sitz des FBI konkurriert. (AP Foto/Alex Brandon, Datei)(AP/Alex Brandon) Nach jahrelangem Hin und Her und Spekulationen über den Standort des neuen FBI-Hauptquartiers hat die General Services Administration bestätigt, dass ein Standort in Greenbelt, Maryland, ausgewählt wurde.

Sowohl Maryland als auch Virginia setzten sich intensiv für die Chance ein, das neue Hauptquartier zu errichten, und die Wahl von Greenbelt löste schnell eine Reihe verärgerter Reaktionen bei den Beamten Virginias aus.

Die Washington Post berichtete zuerst über die Nachricht.

Ein Sprecher der General Services Administration sagte in einer Erklärung: „Die GSA hat Greenbelt als den besten Standort eingestuft, weil es den Steuerzahlern die geringsten Kosten verursachte, FBI-Mitarbeitern und Besuchern die beste Verkehrsanbindung bot und der Regierung die größte Sicherheit hinsichtlich des Zeitplans für die Projektabwicklung gab.“ . Es bot auch das größte Potenzial zur Förderung von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit.“

„Die GSA freut sich darauf, für das FBI ein hochmodernes Hauptquartier in Greenbelt zu errichten, um ihre wichtige Mission in den kommenden Jahren voranzutreiben“, sagte GSA-Administrator Robin Carnahan in einer Erklärung und nannte die Auswahl einen „wichtigen Meilenstein“ nach einem mehrjährige Anstrengung.

Frustration bei den Beamten von Virginia

Beamte aus Virginia äußerten ihre Enttäuschung über die Entscheidung für Maryland.

„Wir sind zutiefst enttäuscht, dass die Regierung trotz der eindeutigen Aussage, dass Virginia die beste Heimat für das FBI ist, eine andere Richtung eingeschlagen hat“, sagten Sens. Mark Warner und Tim Kaine am Mittwochabend in einer gemeinsamen Erklärung.

Der Abgeordnete Gerry Connolly, zu dessen Bezirk einer der potenziellen Standorte im Fairfax County gehört, schloss sich der Kritik der Senatoren von Virginia an und sagte, dass die GSA „dem politischen Druck schamlos nachgegeben“ habe, was zur elften Änderung der Kriterien durch die Behörde geführt habe zur Standortauswahl.

„Wir haben Jahre damit verbracht, die letzte Regierung angemessen dafür zu kritisieren, dass sie das neue FBI-Hauptquartier politisiert hat – nur damit eine neue Regierung eingreift und zulässt, dass die Politik den Auswahlprozess beeinflusst“, sagten Warner und Kaine.

Im Jahr 2022 gab die GSA an, dass sie ihre Suche auf drei mögliche Standorte eingegrenzt hatte – Greenbelt und Landover im Prince George’s County, Maryland, und Springfield im Fairfax County, Virginia.

Später veröffentlichte die GSA, die als Vermieterin der Bundesregierung fungiert, ein kontroverses Bewertungssystem, das bei der endgültigen Auswahl helfen sollte. Das Punktesystem löste heftige Debatten unter den Gesetzgebern in Virginia und Maryland aus, die einen unfairen Prozess und politische Einmischung vorwarfen.

Beamte in Virginia rühmten Springfield wegen seiner Nähe zur FBI-Akademie in Quantico.

Süßer Sieg für die Beamten von Maryland

Führungskräfte aus Maryland sagten, die Standorte in Landover und Greenbelt „könnten größere Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung haben als in Virginia“ und würden das „Engagement der Biden-Harris-Regierung für Gerechtigkeit“ unterstützen.

Unterdessen nannten führende Politiker von Maryland, darunter Senatoren, Abgeordnete, Gouverneur Wes Moore und Angela Alsobrooks, Kreisdirektorin von Prince George, die Ankündigung einen „historischen Moment“.

„Nach einem gründlichen Beratungsprozess und der Berücksichtigung der Beiträge der Interessengruppen hat die GSA den Standort Greenbelt als Standort für das neue FBI-Hauptquartier ausgewählt“, sagten die Verantwortlichen von Maryland in einer gemeinsamen Erklärung. „Die Sachverhaltsanalyse und Konsultationen der GSA ergaben, dass der Standort Greenbelt der am besten geeignete Standort der drei endgültigen Kandidaten ist, wenn alle Faktoren zusammen betrachtet werden.“

Das Büro befindet sich seit 1975 an seinem Standort in der Pennsylvania Avenue in D.C., aber Gespräche über einen Umzug des Hauptsitzes gibt es schon seit mindestens einem Jahrzehnt.

Der Umzug wurde während der Amtszeit von Präsident Donald Trump weitgehend auf Eis gelegt, als FBI-Beamte 2019 empfahlen, das Hauptquartier in DC gegenüber dem Justizministerium zu belassen.

Mit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden nahm der Umzug des FBI-Hauptquartiers erneut Fahrt auf.

Mike Murillo von WTOP hat zu diesem Bericht beigetragen.