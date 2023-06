Er wurde in einen direkten Wahlkampf mit Trump verwickelt, der in den Medien zwar einiges Aufsehen erregte, die Unterstützung aber kaum messbar steigerte. Sein erster Besuch im Staat als Präsidentschaftskandidat sorgte für mehr Schlagzeilen wegen seiner Unterlassungen – Fragen der Wähler zu beantworten – als wegen seiner Politikarbeit im Einzelhandel. Und das zusätzlich zu den Umfragen, die bereits wieder zu Trumps Gunsten ausgefallen waren.

Es gibt Anzeichen dafür, dass sie New Hampshire selbst innerhalb des Einflussbereichs von DeSantis als Herausforderung betrachten. Der Super-PAC, der seinen Betrieb effektiv leitet, ist seit Mai in New Hampshire vorübergehend nicht auf Sendung, wie sein Gründer gegenüber POLITICO erklärte, während er diese Woche eine neue Anzeige in Iowa und South Carolina schaltet.

Und DeSantis‘ Besuch im Bundesstaat am Dienstag stößt bei einer großen republikanischen Frauengruppe auf Gegenreaktionen.

Die New Hampshire Federation of Republican Women veröffentlichte eine Stellungnahme Am Donnerstag wird DeSantis dafür kritisiert, dass er gleichzeitig mit dem jährlichen Spendenessen eine Veranstaltung geplant hat – eine Veranstaltung, die Trump als Headliner anführt. Die Gruppe bat ihn, den Termin zu verschieben.

„Es war schon immer ein Markenzeichen von New Hampshire, bei der Planung von Veranstaltungen Rücksicht zu nehmen“, sagte die Veranstaltungsleiterin der Gruppe, Christine Peters, in einer Erklärung. „Es ist beispiellos, dass eine Kandidatin hereinkommt und von dem besonderen Ereignis (der Frauengruppe) des Jahres ablenkt.“

DeSantis World wies die Beschwerden der Gruppe schnell zurück und sagte, ihre Veranstaltung dürfe keine Ablenkung sein, da sie in einem anderen Teil des Staates und zu einer anderen Zeit stattfinde als zu dem Zeitpunkt, zu dem Trump spricht, und dass die Soiree des Verbandes bereits ausverkauft sei. Sie stellten fest, dass zwei Mitglieder der Gruppe wegen der gegen DeSantis gerichteten Erklärung zurückgetreten seien, woraufhin das PAC ihre Tweets in die Luft jagte. Eine von ihnen, Kate Day, die jetzt ehemalige PR-Vorsitzende, sagte gegenüber POLITICO, der Verband habe einen Fehler begangen, als er „seine Neutralität gebrochen habe, indem er DeSantis kritisierte“.

Aber die Gegner von DeSantis nutzten den Austausch bereits als Waffe.

„Wenn es eine Sache gibt, die man in New Hampshire nicht macht, dann ist es, die Frauen an der Basis zu verärgern“, sagte ein Berater eines Gegenkandidaten, dem anonyme Redefreiheit gewährt wurde. „Leg dich nicht mit ihnen an, sie erinnern sich an alles. Rookie-Zug.“

Von den vier Bundesstaaten mit früher Abstimmung war das libertär geprägte New Hampshire nie die logischste Wahl für den konservativen, kulturkämpferischen Gouverneur Floridas. Er erkannte dies stillschweigend an, indem er jeden Hinweis auf das sechswöchige Abtreibungsverbot, das er in Florida unterzeichnet hatte, aus seinen Wahlreden in dem Bundesstaat entfernte, in dem sich die Mehrheit der Wähler als „Befürworter der Wahl“ bezeichnet.

Aber als landesweit führender Anwärter auf Trump bleiben die Erwartungen an DeSantis enorm hoch – selbst in New Hampshire. Und einige Republikaner im Staat waren verblüfft, dass DeSantis in ein Gefecht mit einer prominenten GOP-Gruppe geraten würde.

„Das ist der schlechteste strategische Schachzug, den er bisher gemacht hat“, sagte Mike Dennehy, republikanischer Stratege aus New Hampshire. „Eigentlich ist es einfach nur dumm. Sie treten nicht gegen die New Hampshire Federation of Republican Women an.“

Er fügte hinzu: „Wenn er das nicht umkehrt, könnte es den Tod durch tausend Schnitte bedeuten.“

Die Stolpersteine ​​von DeSantis sagen möglicherweise ebenso viel über Trumps Stärke in New Hampshire aus wie über die eigenen Unzulänglichkeiten des Gouverneurs.

Der Staat bescherte Trump 2016 seinen ersten Vorwahlsieg und er ist bei der dortigen konservativen Wählerschaft nach wie vor sehr beliebt. Es ist ein Problem, das jeden Kandidaten, der für die GOP-Nominierung kandidiert, verärgert. Aber als engster Konkurrent steht DeSantis unter zusätzlichem Druck, dort Leistung zu erbringen.

Und Trump und DeSantis befinden sich am Dienstag auf Kollisionskurs, als es in New Hampshire beinahe zu einem Duell kommt. DeSantis wird voraussichtlich in Hollis auftreten, nur zwei Stunden bevor Trump voraussichtlich vor der Frauengruppe in Concord sprechen wird.

Ein Problem für DeSantis in New Hampshire besteht darin, dass seine Kulturkriegsplattform in Iowa, wo in der Vergangenheit die sozial konservativsten Kandidaten nominiert wurden, und in South Carolina eine natürlichere Anziehungskraft hat. Sein Team hat auch Nevada im Blick, wo er kürzlich zusammen mit einem seiner wichtigsten Unterstützer und persönlichen Freunde – dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Adam Laxalt – eine jährliche Veranstaltung leitete.

Ein weiteres Problem für DeSantis im Granite State: Die Anti-Trump-Spur ist dort überfüllt. Der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der seit seiner Bewerbung im Jahr 2016 über eine feste Unterstützungsbasis im Staat verfügt, plant eine auf New Hampshire ausgerichtete Kampagne und beginnt, DeSantis auf den Fersen zu sein – nachdem er im Jahr 2016 auf den dritten Platz vorgerückt ist mindestens eine Umfrage.

Auf der anderen Seite überschwemmt die Trump-nahe Super-PAC MAGA Inc. den Äther und die Briefkästen der Wähler mit Angriffen auf DeSantis. Und Trump hatte bei der Organisierung im Staat einen großen Vorsprung, da er mit der Einstellung des ehemaligen republikanischen Vorsitzenden von New Hampshire, Steve Stepanek, im Januar frühzeitig Personal aufstockte. Das Team des ehemaligen Präsidenten hat bereits 192.000 Menschen in New Hampshire identifiziert, die in den letzten sechs Jahren gespendet oder sich online angemeldet hatten, um etwas mit der Kampagne zu tun, oder an seinen Kundgebungen teilgenommen hatten.

„Im Moment ist Trump in New Hampshire der Mann, den es zu schlagen gilt – das ist einfach eine Tatsache“, sagte Dave Carney, ein in New Hampshire ansässiger republikanischer Stratege. „Das bedeutet nicht, dass er nicht zu schlagen ist. Aber im Moment schlägt ihn niemand.“

Die Kampagne von DeSantis zeigt einige Anzeichen einer Neuausrichtung. Der Gouverneur beantwortete letzte Woche Fragen von Wählern bei einer Veranstaltung in South Carolina und beabsichtigt, das Gleiche bei der Veranstaltung im Rathausstil zu tun, die er am Dienstag für Hollis plant, hieß es in seinem Wahlkampfteam.

Dennoch ist New Hampshire ein schwer vorhersehbarer Bundesstaat. Unabhängige Wähler, die bei den Vorwahlen beider Parteien in New Hampshire ihre Stimme abgeben können und die normalerweise eher gemäßigt sind, könnten wichtige Akteure im republikanischen Wettbewerb sein, ohne dass es einen ernsthaften Kampf gibt, sie auf die Seite der Demokraten zu ziehen. Der beliebte republikanische Gouverneur des Staates – Chris Sununu – ist ein Joker, dessen eventuelle Unterstützung DeSantis helfen oder schaden könnte.

Und selbst als DeSantis von der Frauengruppe angegriffen wurde, taten einige Republikaner die Salve des Verbandes als „vorgetäuschte Empörung“ ab – insbesondere nachdem einige Mitglieder der Organisation begonnen hatten, sich gegen die Erklärung auszusprechen.

„Es ist nicht ungewöhnlich, dass es bei Kandidaten konkurrierende Wettbewerbe gibt“, sagte der frühere GOP-Vorsitzende von New Hampshire, Fergus Cullen, ein Never-Trumper, der in der Vorwahl unparteiisch ist. „Hier gibt es kein Foul.“

Die DeSantis-Kampagne lehnte es ab, Fragen zur Frauengruppe direkt zu beantworten. Aber sie verteidigte das, was sie als „erstklassige Organisation im Bundesstaat“ bezeichnete, und teilte POLITICO mit, dass sie Michael Gorecki als Staatsdirektor von DeSantis eingestellt habe, der letztes Jahr den Kongresswahlkampf der ehemaligen Trump-Beraterin Karoline Leavitt im Bundesstaat leitete und Feldarbeit für den Senator leistete . Ted CruzPräsidentschaftskandidatur im Jahr 2016.

„Gouverneur DeSantis arbeitet unermüdlich daran, sicherzustellen, dass seine Botschaft, die Vernunft in diesem Land wiederherzustellen und unser großes amerikanisches Comeback anzuführen, jeden letzten Vorwahlwähler in New Hampshire erreicht, und wir haben eine erstklassige Organisation im Bundesstaat, die ihm dabei hilft“, Kampagne sagte Pressesprecher Bryan Griffin in einer Erklärung. „Wir sind zuversichtlich, dass die Botschaft des Gouverneurs bei den Wählern in New Hampshire Anklang finden wird, während er weiterhin den Granite State besucht und seine Lösungen für Joe Bidens Versäumnisse detailliert darlegt.“

Und Never Back Down, die Gruppe, die praktisch die Geschäfte des Gouverneurs im Bundesstaat leitet, spielte die Tatsache herunter, dass sie seit Mai keinen Fernsehwerbespot auf dem teuren Markt in Boston und New Hampshire ausgestrahlt hat.

Stattdessen, so der Gründer der Gruppe, Ken Cuccinelli, konzentriere sich das PAC auf sein Grundspiel, indem es Ross Berry, einen Staatsvertreter und ehemaligen Exekutivdirektor der GOP des Bundesstaates, als Staatsdirektor in New Hampshire einstellt und auf eine Mischung aus bezahlten Mitarbeitern und Mitarbeitern setzt Freiwillige, die an Türen klopfen und Unterstützung aufbauen.

„Unsere Priorität besteht darin, sicherzustellen, dass unser Bodenspiel überall umgesetzt wird, und New Hampshire hat dabei buchstäblich die höchste Priorität. … Die anderen Medienbemühungen sind zweitrangig“, sagte Cuccinelli in einem Interview und fügte hinzu, dass es in New Hampshire „mehr“ Anzeigen geben wird.

Auf die Frage, ob DeSantis Trump in New Hampshire schlagen könnte, sagte Cuccinelli: „Ich denke, er kann, ja. Wir haben noch mehrere Monate Zeit. Ich möchte nicht anfangen, Wetten zu platzieren. Aber das ist ein Zustand, der für den Gouverneur im Spiel ist.“

Sally Goldenberg hat zu diesem Bericht beigetragen.