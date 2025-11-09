Viele Fans würden wahrscheinlich gerne einen Blick darauf werfen: die private Chatgruppe der No Angels. Bandmitglied Jessica verrät, wer manchmal etwas ausplaudert.

Die No Angels machen es wie viele Freundes- und Familienkreise: Ihren Alltag regeln die Sänger über eine gemeinsame Chatgruppe. In der exklusiven Gruppe, in der ausschließlich die Bandmitglieder Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa vertreten sind, werden sowohl private als auch berufliche Angelegenheiten besprochen, wie sie verrieten.

„Diese Gruppe ist für uns eines der wichtigsten Dinge, die es gibt“, sagte Lucy. „Wir reden privat darüber, aber auch über die Arbeit. Über die Zeit im Studio oder Promotermine. Wir organisieren unseren Bandalltag darüber und es hält uns auch zusammen“, sagte sie. Das ist deutlich anders als zu Beginn der Bandgeschichte vor 25 Jahren. „Als wir uns trafen, gab es noch kein WhatsApp“, erinnert sich Lucy. „Aber wir brauchten keine WhatsApp-Gruppe, weil wir uns sowieso ständig sahen. Wir waren eine lebendige WhatsApp-Gruppe.“

Die aktuelle Chatgruppe soll im Jahr 2020 entstanden sein – bevor entschieden wurde, dass die No Angels ein Comeback anstreben. Von 2014 bis 2021 legte die Popband eine Pause ein. Die WhatsApp-Gruppe sei zu Beginn besonders wichtig gewesen, um die Bandmitglieder zu verbinden, die „über die halbe Welt verstreut“ seien, sagte Sängerin Jessica. „Lucy in Bulgarien, Sandy in Los Angeles. Es war nicht so einfach, dort eine Verbindung herzustellen.“

Und was passiert heute in der Gruppe? Jessica verriet, dass sie „immer gerne ein Tiktok-Video einsendet, um andere zum Lachen zu bringen“. Lucy hingegen schickt oft Fotos, weil sie „gerade jemanden kennengelernt“ hat. „Manchmal schicken wir uns gegenseitig Fotos von einem Kleidungsstück und überlegen, ob es etwas für die Bühne sein könnte“, sagte die Sängerin.

Königin der Fehltritte

Allerdings ist es für die Bandmitglieder nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Neben der reinen Band-Chat-Gruppe gibt es viele weitere, in denen mehr Personen in unterschiedlichen Konstellationen vertreten sind – beispielsweise eine Gruppe mit dem Management oder mit dem Social-Media-Team.

„Man muss wirklich den Überblick behalten“, sagte Jessica. Lachend sagte sie: „Lucy ist diejenige, die am häufigsten an die falsche Gruppe schreibt und von uns zurückgerufen werden muss.“

Die No Angels gingen im Jahr 2000 aus der Castingshow „Popstars“ hervor. Mit „Daylight in Your Eyes“ landeten sie auf Anhieb ihren ersten großen Hit und wurden zur wohl erfolgreichsten Frauenband Deutschlands.

Die No Angels haben kürzlich ihren neuen Song „I Still Believe“ veröffentlicht. Das Lied ist die Hymne für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon am 20. November, bei dem Geld für Kinder in Not gesammelt wird. Auch ein No Angels-Weihnachtsalbum soll bald erscheinen.