Es ist eine Zeit der Trauer um die D-Backs. Die gute Sorte.

Der Traum ist gestorben. Die Parade muss warten. Die Baseball-Saison ist vorbei.

Meine Güte.

Sei ehrlich. Fühlen wir das nicht alle?

Ja, es gibt Trauer und Wut nach der 0:5-Niederlage gegen die Rangers in Spiel 5 der World Series. Es ist nie einfach, Abschied zu nehmen, und dies war eine vorzeitige Beerdigung eines Freundes.

Aber es gibt auch Dankbarkeit und Hoffnung. Das erstaunliche Toben der Diamondbacks in der Nachsaison stellt den Beginn einer neuen Ära in Arizona dar, zusammen mit einer wunderbaren neuen Bindung zwischen dem Valley und unserem Baseballteam.

Ja, diese Art von Trauer bringt viel Gutes mit sich. Jede Menge Gutes. Schnappen Sie sich also ein paar Instrumente. Es ist an der Zeit, den Umfang der Diamondbacks 2023 zu verstehen.

Im Fernrohr sind sie ein leuchtendes Franchise, ein neuer Star in der Baseball-Konstellation.

Unter dem Mikroskop waren sie die perfekte Mischung aus jugendlichem Mut und erfahrener Würze und brachten eines der unwahrscheinlichsten Erlebnisse in unserer Sportgeschichte hervor.

Benutzen Sie ein Stethoskop und Sie werden ein Team hören, das das Herz des Tals erobert hat. Auch wenn der eigene Puls endgültig erloschen ist.

„Es ist wie Ihre Lieblingsachterbahn“, sagte Diamondbacks-Manager Torey Lovullo. „Du willst nie wieder aussteigen.“

Als Lovullo den Vernehmungsraum betrat, bemerkte er sofort, dass seine Familie hinten saß. Er war von Emotionen überwältigt. Es war eine berührende, wunderschöne Szene. Und der Schmerz war sehr real.

Lovullo wurde gefragt, wie lange es dauern würde, diese Niederlage zu verarbeiten.

„Mann, das ist eine gute Frage“, sagte Lovullo. „Ich möchte weglaufen und mich für ein paar Tage verstecken. Ich möchte zelten gehen und einfach im Zelt sitzen, am Daumen lutschen und Eis essen. Ist das die seltsamste Antwort, die ihr jemals bekommen habt?“

Eigentlich ist es die beste Antwort überhaupt.

Die Geschichte wird zeigen, dass die Diamondbacks drei Spiele in drei Nächten vor drei ausverkauftem Stadion im Chase Field verloren haben. Sie schließen sich den Suns von 1992–93 an, die das NBA-Finale erreichten und alle drei Spiele in der Innenstadt von Phoenix verloren. Das ist enttäuschend. So geht man nicht mit zahlenden Kunden um.

Aber das Sammelalbum 2023 ist voller unauslöschlicher Erinnerungen. Die Nachsaison wird wegen Lovullos Partystimmung in Erinnerung bleiben. Für die schlimmste Playoff-Niederlage in Clayton Kershaws Karriere. Für den Sieg über die gefürchteten Dodgers. Für den dramatischen Homerun von Alek Thomas. Für den Rallye-Sieg, der zwei Auswärtsspiele in der feindseligen Hotbox von South Philly gewonnen hat, wo kein anderes Team den Sieg erringen konnte.

Da war die stählerne, robuste Starpower von Merrill Kelly. Es entstanden Brandon Pfaadt und andere junge Spieler, die aus dieser Erfahrung enorm wachsen werden. Und da war am Mittwoch die beeindruckende Leistung von Zac Gallen, dem designierten Star des Teams, der kurz vor dem Ausscheiden stand. Er brachte einen No-Hitter ins siebte Inning und steigerte sein Spiel, um dem Moment gerecht zu werden.

Leider brachte ihm die Offensive der Diamondbacks nur sehr wenig Gegenleistung und ermöglichte es den Rangers, ihr elftes Auswärtsspiel in Folge zu gewinnen und sich den ersten World Series-Titel in der Geschichte der Franchise zu sichern.

Die Zukunft ist niemals garantiert. Wie Valley-Fans bestätigen können, brechen viele vielversprechende Teams bei ihrer Zugabe aus und kehren nie wieder auf den Berggipfel zurück.

Aber die Diamondbacks sind anders. Ihr junges Talent ist unbestreitbar und es sind noch viele weitere in der Pipeline. Ihre Führung ist hervorragend und ich würde Lovullo und Mike Hazen nicht gegen eine andere Manager/GM-Kombination im Baseball eintauschen. Und jetzt ist für Mehrheitseigentümer Ken Kendrick die Zeit gekommen, dieses Team mit ernsthafter finanzieller Verstärkung aufzurüsten: einem weiteren Starting Pitcher, einem Third Baseman, vielleicht einem weiteren Power Bat.

Bis nächstes Jahr warten?

Absolut. Bis dahin ist es eine Zeit der Trauer und eine Zeit der Trauer. Die gute Sorte.

„Ich möchte weh tun“, sagte Lovullo. „Ich möchte mich daran erinnern, wie es sich anfühlt, weil ich nie wieder so fühlen möchte.“

Erreichen Sie Bickley unter dbickley@arizonasports.com. Hören Sie Bickley & Marotta wochentags von 6 bis 10 Uhr auf Arizona Sports.

