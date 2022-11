Es ist eine schreckliche Zeit, ein Haus zu kaufen. Hier ist, was Sie wissen sollten, wenn Sie es trotzdem tun müssen

Man kann es nicht beschönigen: Dies ist eine schreckliche Zeit, um ein Haus zu kaufen.

Die Hypothekenzinsen für einen 30-jährigen Festzinskredit liegen jetzt über 7 %, mehr als 4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Laut Black Knight, einem Hypothekendatenunternehmen, hat dies die Kaufkraft eines typischen Käufers um 14 % verringert.

Da jetzt weniger Menschen kaufen können oder daran interessiert sind, sind die Hausverkäufe zurückgegangen. Laut einer monatlichen Umfrage von Fannie Mae im Oktober sagen nur 16 % der Menschen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, ein Haus zu kaufen, ein Rekordtief.

Dennoch hat dies die Immobilienpreise kaum beeinträchtigt, die während der Pandemie auf neue Höhen gestiegen sind und jetzt gerade von Allzeithochs abfallen.

Eine andere Sache, die den Verkauf bremst, ist der hartnäckig niedrige Bestand an zum Verkauf stehenden Häusern, sagte Jackie Lafferty, eine Immobilienmaklerin bei Baird & Warner Real Estate in Chicago.

„Ich habe noch nie eine Kombination aus diesem Mangel an Lagerbeständen und höheren Zinssätzen gesehen“, sagte Lafferty. „Es gibt keine Motivation für Menschen, sich zu bewegen, wenn sie nicht müssen.“

Aber ob Menschen wegen eines neuen Jobs, einer Scheidung, eines Familienzuwachses umziehen müssen oder einfach nicht aufgeben wollen, nachdem sie jahrelang versucht haben, ein Haus zu kaufen, es gibt immer noch Käufer da draußen.

„Auch wenn die Verkäufe nachlassen, bleiben Immobilien nicht stehen“, sagte Lafferty. „Menschen brauchen einen Ort zum Leben“

Für diejenigen, die weitermachen, sind hier ein paar Möglichkeiten, wie Sie den Kauf eines Eigenheims etwas entlasten können.

Käufer, die jetzt eine Hypothek aufnehmen, tun dies in der Hoffnung, dass die Zinsen in ein paar Jahren deutlich sinken und sie sich zu einem niedrigeren Zinssatz refinanzieren können.

„Ja, die Zinsen sind viel weiter und schneller gestiegen, als irgendjemand erwartet hatte“, sagte Melissa Cohn, Regional Vice President bei William Raveis Mortgage. „Aber wenn Sie es sich leisten können, heute zu kaufen, und wollen und müssen, sollten Sie sich nicht von dem höheren Zinsumfeld aufhalten lassen, da Sie wissen, dass irgendwann im nächsten Jahr, höchstens in zwei Jahren, die Zinsen wahrscheinlich deutlich niedriger sein werden .“

Der Nachteil: Den höheren Tarif müssen Sie vorerst noch in Kauf nehmen. Es besteht ein gewisses Risiko, dass die Zinsen nicht oder zumindest nicht stark fallen. Und wenn die Hypothekenzinsen nicht sinken, könnten Sie eine Weile daran festhalten, sagte Delyse Berry, CEO und Hauptmakler bei Upstate Down in Rhinebeck, New York.

„Mitte 2023 könnte es zu einem Zinsrückgang kommen“, sagte sie. „Wenn das eintritt, können Sie eine Refinanzierung durchführen und sich einen niedrigeren Zinssatz und niedrigere Zahlungen sichern. Aber diese Sätze könnten jetzt die neuen Kosten für die Geschäftstätigkeit sein.“

Außerdem kann die Refinanzierung sehr kostspielig sein. In der Regel betragen die Abschlusskosten zwischen 2 % und 5 % des Kreditbetrags.

Und unerwartete Ereignisse können Sie von einer Refinanzierung abhalten, wie z. B. den Verlust Ihres Arbeitsplatzes oder den Wertverlust Ihres Hauses.

Immer mehr Käufer von Eigenheimen prüfen Optionen außerhalb der üblichen 30-jährigen Festhypothek. Laut Mortgage Bankers Association machen zum Beispiel Hypotheken mit variablem Zinssatz oder ARMs jetzt 12 % der Hypothekenanträge aus, gegenüber 3 % vor einem Jahr.

Während der durchschnittliche Zinssatz für ein 30-jähriges festverzinsliches Darlehen letzte Woche bei 7,08 % lag, lag der Zinssatz für die 5-jährige Treasury-indexierte hybride Hypothek mit variablem Zinssatz laut Freddie Mac mit 6,06 % einen vollen Prozentpunkt niedriger. Obwohl es sich immer noch um 30-jährige Darlehen handelt, bieten ARMs einen festen Zinssatz für einen festgelegten Zeitraum – in der Regel 5, 7 oder 10 Jahre – an, wonach der Zinssatz auf die aktuellen Marktsätze zurückgesetzt wird.

„Beim heutigen Kauf geht es darum, herauszufinden, was Sie tun können, um dieses Hochzinsumfeld zu überbrücken und sich mit Ihrer Anschaffung vertraut zu machen“, sagte Cohn. „Wenn die Zinsen fallen, ist es an der Zeit zu sehen, was Ihre dauerhaftere Lösung sein wird.“

Für Käufer, die ohnehin in 5 bis 7 Jahren ausziehen, kann ein ARM eine Möglichkeit sein, die Kaufkraft zu steigern.

„In den ersten 5 oder 7 Jahren einer Hypothek mit variablem Zinssatz läuft, spricht und verhält sie sich wie eine Hypothek mit festem Zinssatz“, sagte Cohn. „Es hat einen niedrigeren Zinssatz und eine niedrigere Zahlung, weil die Bank es nur für einen kürzeren Zeitraum garantiert.“

Wenn die Zinsen sinken, könnte ein ARM auf eine bessere Rate zurückgesetzt werden.

Der Nachteil: Kreditnehmer müssen auch das Risiko akzeptieren, dass die Zinsen bei der Rückzahlung des Kredits oder zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Kredits noch höher sein könnten. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums können ARMs jedes Jahr oder alle sechs Monate zurückgesetzt werden.

Die meisten haben jedoch Obergrenzen dafür, wie stark ein Zinssatz während jeder Rücksetzungsphase und während der Laufzeit des Darlehens steigen oder fallen kann. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie Ihr Darlehen funktioniert.

Kreditnehmer können ihre Zahlungen senken, indem sie im Voraus mehr zahlen, um ihren Hypothekenzins zu senken. Dadurch wird der Zinssatz des Darlehens entweder dauerhaft oder vorübergehend gesenkt.

Während ein dauerhafter Rückkauf Ihren Zinssatz für die Laufzeit eines Darlehens ändert, bietet ein vorübergehender Rückkauf niedrigere Zinssätze für einen bestimmten Zeitraum.

Bei einem vorübergehenden Rückkauf erhalten die Kreditnehmer in der Regel im ersten Jahr zwei Prozentpunkte Rabatt auf den Darlehenszins, im zweiten Jahr einen Prozentpunkt Rabatt, und im dritten Jahr kehrt das Darlehen für die restliche Laufzeit zu seinem ursprünglichen Zinssatz zurück. Bis dahin rechnen viele Kreditnehmer mit niedrigeren Zinsen, was die Möglichkeit einer Refinanzierung offen lässt.

„Das ist ein bedeutender Unterschied für das erste Jahr des Darlehens und senkt Ihren Zinssatz von 7 % auf 5 %“, sagte Cohn.

Der Nachteil: Während es sehr attraktiv ist, einen niedrigeren Zinssatz zu erhalten, bedeutet dies, dass Sie im Voraus mehr Geld ausgeben müssen. Das ist finanziell möglicherweise nicht sinnvoll, wenn Sie nicht vorhaben, längere Zeit im Haus zu bleiben.

„Es dauert ungefähr fünf Jahre, bis die Gewinnschwelle erreicht ist, wenn man einen Punkt abgibt“, sagte Cohn. „Da Sie wissen, dass die Zinsen bis dahin wahrscheinlich deutlich niedriger sein werden, sollten Sie das Geld, mit dem Sie Punkte bezahlen würden, vielleicht besser für eine spätere Refinanzierung verwenden.“

Auf einigen Wohnungsmärkten hat sich der Wettbewerb unter den Käufern abgeschwächt, und die Verkäufer sind gezwungen, bei Angeboten flexibler zu sein.

Eine Möglichkeit, wie ein Käufer seine Zahlungen reduzieren kann, besteht darin, im Rahmen des Geschäfts um einen Verkäuferkredit oder eine Verkäuferkonzession zu bitten. Käufer können dieses Geld dann verwenden, um den Zinssatz für ihre Hypothek zu senken und ihre monatlichen Zahlungen zu reduzieren.

„Verkäufer sind jetzt bereit, mehr zu verhandeln als in der Vergangenheit“, sagte Trudy Kelly, eine Senior-Spezialistin für Wohnungsbaudarlehen bei Churchill Mortgage in Oregon.

Im September, als die Hypothekenzinsen bei etwa 5,75 % lagen, arbeitete Kelly mit Kreditnehmern zusammen, die ein Haus im Wert von 590.000 US-Dollar kauften. Anstatt 15.000 oder 20.000 US-Dollar unter dem geforderten Preis anzubieten, um die Kosten für die monatlichen Zahlungen zu senken, baten die Käufer um eine Verkäuferkonzession in Höhe von 15.000 US-Dollar.

Wenn die Käufer das niedrigere Angebot gemacht und das Haus für 575.000 Dollar bekommen hätten, würden ihre monatlichen Ersparnisse 78 Dollar betragen, sagte Kelly. Aber durch die Senkung des Zinssatzes um einen Prozentpunkt sanken ihre Zahlungen um 340 Dollar pro Monat.

„Das ist ein riesiger Unterschied“, sagt sie. „Letztendlich hat das für sie bewirkt, dass sie ihr Budget erweitert haben. Es senkte ihr Verhältnis von Schulden zu Einkommen und gab ihnen mehr Kaufkraft. Es versetzt sie in eine Zeitmaschine und versetzt sie zurück in den April oder Mai [when rates were lower].“

Der Nachteil: In vielen Bereichen ist es noch ein Verkäufermarkt. Die Bitte um einen Kredit oder eine Konzession ist für einen Verkäufer möglicherweise weniger attraktiv, wenn er andere Angebote hat.

Wenn Sie das Geld haben, um ein Haus zu kaufen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Sie werden nicht nur vermeiden, einen hohen Zinssatz für eine Hypothek zu zahlen, Sie werden wahrscheinlich auch einen besseren Preis aushandeln können.

Aber nicht viele Menschen können bar bezahlen: Laut einem aktuellen Bericht der National Association of Realtors mussten 97 % der Hauskäufer im vergangenen Jahr ihr Haus finanzieren.

Selbst wenn Sie nicht genug für ein Bargeschäft haben, wird eine höhere Anzahlung die Höhe Ihrer Hypothek verringern, Ihre monatlichen Zahlungen senken und bedeuten, dass Sie über die Laufzeit des Darlehens weniger Zinsen zahlen müssen. Wenn Sie Ihr derzeitiges Haus besitzen, können Sie einen Teil des Geldes aus Ihrem Verkauf nutzen oder möglicherweise sogar das Eigenkapital anzapfen, um Ihre Anzahlung zu erhöhen.

Indem Sie eine größere Anzahlung leisten, reduzieren Sie nicht nur Ihren Kreditsaldo, sondern erhöhen auch Ihr Eigenheimkapital, Geld, das Sie beim Verkauf zurückerhalten können – vorausgesetzt, die Immobilie wird wertgeschätzt.

Der Nachteil: Die Verwendung von Bargeld für einen Immobilienkauf ist immer ein Kompromiss, da Sie auf andere potenzielle Investitionen verzichten müssen. Und für die meisten Käufer ist es einfach keine Option, mehr Geld auszugeben. Die typische Anzahlung für Erstkäufer betrug 6 %, während sie für Wiederholungskäufer 17 % betrug. nach Angaben des Landesverbandes der Immobilienmakler.