„Es ist eine Schande“: Israelis demonstrieren in der fünften Woche gegen Netanjahus Justizpläne

Israelis protestieren gegen die von der Regierung vorgeschlagenen Gesetzesänderungen.

Kritiker sagen, die Änderungen würden die politische Kontrolle über die Ernennung von Richtern verschärfen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies die Proteste zurück.

Zehntausende Israelis haben sich in der fünften Woche zu Protesten gegen umstrittene Gesetzesänderungen versammelt, die von der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorgeschlagen wurden.

Demonstranten in der Innenstadt von Tel Aviv trotzten starkem Regen für den Protest am Samstag, trugen blau-weiße israelische Flaggen und skandierten Slogans gegen Netanjahus Justizminister.

„Ich bin heute Abend hier, um gegen den Übergang Israels von einer Demokratie zu einer Autokratie zu protestieren“, sagte Dov Levenglick, ein 48-jähriger Software-Ingenieur, der Nachrichtenagentur Reuters in Tel Aviv.

„Es ist eine Schande, es wird nicht bestehen.“

Die vorgeschlagenen Änderungen, von denen die Regierung sagt, dass sie notwendig sind, um die Übertreibung durch Richter einzudämmen, haben heftigen Widerstand von Gruppen, einschließlich Anwälten, hervorgerufen und Bedenken bei Wirtschaftsführern geweckt, was die bereits tiefe politische Spaltung in der israelischen Gesellschaft vergrößert.

Kritiker sagen, die israelische Demokratie würde untergraben, wenn es der Regierung gelänge, die Pläne durchzusetzen, was die politische Kontrolle über die Ernennung von Richtern verschärfen und die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken würde, Regierungsentscheidungen oder Knesset-Gesetze aufzuheben.

Hadar Segal, 35, sagte gegenüber Reuters in Tel Aviv:

Sie wollen das Justizsystem Israels zerreißen, sie wollen die israelische Demokratie zerreißen, und wir sind jede Woche bei jedem Wetter hier … um dagegen zu kämpfen und für die israelische Demokratie zu kämpfen.

Lokale Medien berichteten von Protesten in etwa 20 Städten im ganzen Land.

Unter der Menge in Haifa war der ehemalige israelische Ministerpräsident Yair Lapid, der in einem in den sozialen Medien geposteten Video sagte: „Wir werden unser Land retten, weil wir nicht bereit sind, in einem undemokratischen Land zu leben.“

Netanjahu, der wegen Korruption vor Gericht steht, hat die Proteste als Weigerung linker Gegner abgetan, die Ergebnisse der Wahlen vom vergangenen November anzuerkennen, die eine der rechtsgerichtetsten Regierungen in der Geschichte Israels hervorgebracht haben.

Letzten Monat war er aufgrund einer kürzlichen Verurteilung wegen Steuerhinterziehung gezwungen, einen Spitzenminister, Aryeh Deri, der die ultraorthodoxe Shas-Partei anführt, abzusetzen.

Zusätzlich zu den gerichtlichen Änderungen hat seine Regierung ihre Absicht angekündigt, illegale Siedlungen im besetzten Westjordanland sowie soziale Reformen auszuweiten, die die LGBTQ-Gemeinschaft beunruhigen.

Dania Shwartz, 44, aus der Stadt Ramat Gan, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Demonstranten würden die israelische Flagge „zurückfordern“.

Sie drückte ihre Besorgnis darüber aus, dass als Mitglied der LGBTQ-Community „diese neue Regierung versuchen wird, Gesetze zu verabschieden, die meine Kinder betreffen“.

„Zum Beispiel will die Noam-Partei Familien wie die unsere delegitimieren, und das ist sehr beängstigend“, sagte sie und bezog sich auf einen von Netanjahus Koalitionspartnern, der für seine virulente Anti-Schwulen-Haltung bekannt ist.