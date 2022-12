Olivier Giroud hat am Sonntag (4. Dezember) im Achtelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 gegen Polen den Rekord von Thierry Henry mit den meisten Toren für Frankreich gebrochen.

Giroud eröffnete Frankreichs Torbilanz gegen Polen, was wiederum zu einem 3:1-Sieg für den Titelverteidiger führte. Die laufende Weltmeisterschaft hat sich als Segen für Giroud erwiesen, da er in der Ausgabe 2018 des Turniers kein einziges Tor erzielte und zunächst nicht einmal am diesjährigen Wettbewerb teilnahm.

Eine späte Verletzung von Ballon d’Or-Sieger Karim Benzema brachte dem Stürmer jedoch eine Chance im französischen Kader. Giroud packte es mit Verantwortung und es scheint, dass der 36-Jährige gekommen ist, um seinen Namen in Rekordbücher einzutragen.

Giroud erzielte am Sonntag sein 52. Länderspieltor und übertraf damit die Torbilanz des legendären Henry. Nach dem Spiel erklärte der Stürmer, dass mit dem Rekord sein Kindheitstraum wahr geworden sei.

„Das Abenteuer geht weiter. Wir hatten in der Umkleidekabine gesagt, dass wir vereint sein müssen, um eine so großartige Erfahrung zu machen“, sagte Giroud.

„Meine Frau und meine Kinder sind hier, ebenso wie meine Freunde aus der Kindheit. Es ist ein wahr gewordener Kindheitstraum, Titi (Henry) zu schlagen.

„Jetzt ist es geschafft, ich lasse das hinter mir und meine Besessenheit ist es, mit diesem Team so weit wie möglich zu kommen“, sagte er weiter.

Ansehen: Olivier Girouds Rekordtor gegen Polen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022

Es war am Sonntag eine klassische Show aus Frankreich, als neben Giroud auch Kylian Mbappe seinem Namen einen neuen Rekord hinzufügte. Mit dem Doppelpack gegen Polen erzielte Mbappe bei FIFA-Weltmeisterschaften insgesamt neun Tore, genauso viele wie Lionel Messi und eines vor Cristiano Ronaldo. Mbappe überholte auch Pele als den besten Torschützen bei der FIFA-Weltmeisterschaft unter 24 Jahren.

Frankreich hat bisher ein fantastisches Turnier gespielt, abgesehen von einem Schock gegen Tunesien in der Gruppenphase. Zu Beginn des Turniers gab es im Team ziemlich viele Verletzungssorgen, aber während der gesamten Weltmeisterschaft hat Frankreich seine Stärken gezeigt, was zur Qualifikation im Viertelfinale führte, wo es gegen England antreten wird, das sich nach 3: 0 qualifiziert hat Sieg über Senegal.

