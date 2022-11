„Es ist ein Monster, dieses Lager“: NGOs sagen, das neue Modell eines Flüchtlingszentrums auf einer griechischen Insel sei unmenschlich

In einem Tal auf der griechischen Insel Samos, wenige Kilometer von der Stadt Vathy entfernt, befindet sich eine Einrichtung, die von der Europäischen Union als Modell für künftige Flüchtlingslager angepriesen wird.

Es wurde im September 2021 eröffnet und ist das erste Closed Controlled Access Center (CCAC) für Asylsuchende. Das von der EU mit 43 Millionen Euro finanzierte Lager ist von mehreren Stacheldrahtzäunen umgeben und mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das Überwachungskameras, magnetische Tore und Röntgentechnologie umfasst. Die Ein- und Ausfahrt wird kontrolliert, nachts wird eine Ausgangssperre verhängt.

Anitta Hipper, Innensprecherin der EU-Kommission, hält diese Art von Einrichtungen „für eine deutliche Verbesserung der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber“. Hipper betonte auch, dass die Einrichtung auf Samos aufgrund des bestehenden Ein- und Ausgangssystems kein „geschlossenes“ Zentrum sei.

NGOs und Asylsuchende selbst sind jedoch nicht überzeugt – sie glauben, dass diese Art von Lager die psychische Gesundheit von bereits geschwächten Menschen schwächt.

„Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen wie ein Gefängnis aus“, sagte Sae Bosco, Koordinatorin für Kommunikation und Interessenvertretung bei Samos Volunteers, einer lokalen NGO.

Basierend auf den Aussagen von Lagerbewohnern, sagte Bosco, ist das Leben dort sehr restriktiv. „Sie haben das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, haben es aber nicht. Es ist schwierig für sie, ein normales Leben zu führen … es wirkt sich wirklich negativ auf die psychische Gesundheit der Menschen aus.“

Griechenlands „geschlossene, kontrollierte“ Flüchtlingslager im Vergleich zu Gefängnissen Griechenland wird wegen Plänen kritisiert, Migranten in „geschlossene, kontrollierte“ Lager zu bringen, die manche als Gefängnisse bezeichnen, aber die Regierung sagt, dass sie bessere Lebensbedingungen bieten werden. Das Land ist besorgt über einen möglichen Zustrom afghanischer Flüchtlinge.

Das Lager wurde als Reaktion auf den massiven Zustrom von Migranten und Flüchtlingen nach Europa – und insbesondere nach Griechenland – seit 2015 errichtet.

Samos ist eine der ägäischen Inseln, auf der Migranten und Flüchtlinge, die durch die nahe gelegene Türkei reisen, ankommen. Im Moment ist es der dritte Einreisepunkt nach Griechenland, mit mehr als 1.600 Migranten und Flüchtlingen, die seit Anfang dieses Jahres auf Samos registriert wurden.

Diese Zahlen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) hat Griechenland in diesem Jahr bisher mehr als 13.500 Ankünfte verzeichnet, darunter etwa 9.000 auf dem Seeweg.

Die meisten von ihnen stammen aus Afghanistan, Somalia, Syrien oder den Palästinensischen Gebieten und haben traumatische Situationen erlebt.

Ella Dodd, Rechtskoordinatorin bei I Have Rights, einer anderen NGO auf Samos, arbeitet täglich mit Asylsuchenden. Sie sagt, sie fürchten die Beamten, die das Lager überwachen, die den Ruf haben, Migranten über die Grenzen zurückzudrängen.

„Die Leute haben Angst davor, über die Polizeigewalt zu sprechen … weil sie es sind [under] Ständige Kontrolle durch die Polizei. Sie haben Leute, die schon oft zurückgedrängt wurden, und sie wissen, wer diese Zurückweisungen gemacht hat.“

Die lange Straße

In den letzten Jahren haben viele NGOs und Aktivisten Pushbacks angeprangert, die sich auf die gewaltsame Rückführung von Menschen über eine internationale Grenze ohne Prüfung ihrer Rechte auf Asylanträge beziehen. Es ist ein Verstoß gegen internationales und EU-Recht.

Dieses Graffiti verweist auf die Besorgnis vieler NGOs in Samos darüber, dass die Polizei Flüchtlinge und Migranten über internationale Grenzen zurückdrängt. (Romain Chauvet/CBC)

Ein kürzlich in den Medien durchgesickerter Bericht von OLAF, der EU-Aufsichtsbehörde für Betrugsbekämpfung, kam zu dem Schluss, dass leitende Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex an der Vertuschung der illegalen Pushbacks von Migranten aus Griechenland in die Türkei beteiligt waren. Der Bericht nannte es eine Verletzung der „Grundrechte“.

Während Frontex eine Reihe von Mängeln einräumte, hieß es, „diese seien Praktiken der Vergangenheit“.

Auf Samos wurde zunächst ein Flüchtlingslager in Vathy, der Inselhauptstadt, eingerichtet. Es wird geschätzt, dass dort etwa 7.000 Menschen lebten, in einem Raum, der für etwa 700 Personen ausgelegt war. Mit schwierigem Zugang zu Toiletten, Trinkwasser und Strom, ganz zu schweigen von einer Ratten- und Schlangenplage, wurde dieses Lager früher „der Dschungel“ genannt .“

Während die NGOs zustimmen, dass sich die sanitären Bedingungen mit dem neuen CCAC-Camp verbessert haben, haben sich die meisten dieser Arbeiter aus Protest geweigert, in der Einrichtung zu arbeiten.

Einer der Gründe ist, dass die Lage des geschlossenen Lagers das Reisen für Asylsuchende erschwert. Wenn sie zum Beispiel nach Vathy wollen, müssen sie den Bus nehmen oder zu Fuß gehen. Die Leute können es sich nicht leisten, behaupten lokale NGOs.

Ein Blick auf den Hafen von Samos, Griechenland. (Romain Chauvet/CBC)

Der Preis für ein Busticket beträgt 1,60 Euro einfache Fahrt oder 3,20 Euro Hin- und Rückfahrt. Das griechische Ministerium für Migration und Asyl stellt eine gewisse finanzielle Unterstützung bereit – zum Beispiel 75 Euro im Monat für eine Person, die in dem geschlossenen Lager lebt.

„Es ist ihnen unmöglich, jeden Tag den Bus zu nehmen, und es ist schwieriger für sie, der Situation zu entkommen, wie es die Menschen früher im alten Lager getan haben“, sagte Bosco.

Dodd sagte, ein schnelleres Asylverfahren habe zu mehr Stress unter Migranten geführt.

„Beim alten Camp mussten die Leute ein Jahr warten, bevor sie einen Vorstellungstermin hatten [with authorities]. Jetzt wird es Wochen oder Monate nach ihrer Ankunft dauern – und dann fällt die Entscheidung sehr schnell.“

Das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, sagt sie. „Behörden machen keine gute Arbeit und untersuchen die Behauptungen der Leute nicht richtig.“

Ein Neuankömmling, der das geschlossene Lager betritt, muss aufgrund von COVID-19 für einige Tage unter Quarantäne gestellt werden. Danach können sie zu Identifizierungszwecken bis zu 25 Tage inhaftiert werden, sagt Dodd. Während dieser Zeit können Asylsuchende das Lager überhaupt nicht verlassen – auch nicht, um beispielsweise von ihrer NGO Rechtsberatung zu erhalten.

Im alten Flüchtlingslager in Vathy, Samos, sind nur noch Zäune und verfallene Gebäude erhalten. (Romain Chauvet/CBC)

Manchmal fällt das entscheidende Asylinterview in diesen Zeitrahmen, sagt Dodd, was bedeutet, dass sie die Gelegenheit verpassen, sich mit einer NGO zu beraten.

In einer Erklärung sagte UNHCR: „Asylsuchende brauchen Schutz, sie sind keine Kriminellen oder ein Risiko für die Gemeinschaft. Sie sind Menschen, die Hilfe brauchen.“ Es warnte auch davor, „dass zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen das Potenzial haben, Flüchtlinge und Asylsuchende zu retraumatisieren und psychische Belastungen hervorzurufen“.

Laufende Krise

Das griechische Migrations- und Asylministerium würde CBC im Lager auf Samos nicht zulassen, da es von einer „übermäßigen Arbeitsbelastung“ spreche. In einer Erklärung sagten die griechischen Behörden, dass die Lebensbedingungen in solchen Einrichtungen alles andere als hart seien und dass sie „ein Gefühl der Sicherheit für die Bewohner der Inseln und zwischen den Migranten“ schaffen.

Mabinty Karbo, 20, ist eine von ihnen. Anfang dieses Jahres floh sie allein aus Sierra Leone und ließ alles zurück – einschließlich eines vierjährigen Kindes.

Nach seiner Ankunft in der Türkei bestieg Karbo im Juni zusammen mit 46 anderen Migranten ein kleines Boot, um Griechenland zu erreichen. Sie verließen die Türkei nachts und sahen am frühen Morgen die griechische Küste von Samos. Aber sie wurden zwei Tage lang von Polizeibooten zurückgedrängt, erinnert sich Karbo mit bewegter Stimme.

Nachdem sie schließlich die Insel erreicht hatten, versteckten sich Karbo und die anderen Migranten in den Bergen, aus Angst, in die Türkei zurückgeschickt zu werden. Einige auf der Reise starben, sagte sie.

Mabinty Karbo, 20, verbrachte einige Zeit im Lager von Samos. Karbo, der nicht von vorne fotografiert werden wollte, floh Anfang des Jahres aus Sierra Leone und ließ alles zurück – einschließlich einer vierjährigen Tochter. (Romain Chauvet/CBC)

„Ich hatte Angst, ich habe mich übergeben, ich war hoffnungslos“, sagte Karbo. „Ich konnte nichts für mich tun. Aber das Leben war gut – ich lebe!“

Als CBC sie am 1. November traf, hatte Karbo gerade eine positive Antwort auf ihren Asylantrag erhalten und das kontrollierte Lager am Tag zuvor verlassen.

Die Isolation sei hart, sagte sie; Es gab nicht genug Essen und die Lage war eine Herausforderung.

„Wie kannst du erwarten, dass Flüchtlinge Geld haben, um mit dem Bus in die Stadt zu fahren?“ Sie wunderte sich. „Innen war es nicht einfach – aber wir haben es geschafft.“

Während sie hofft, in Athen ein neues Leben beginnen zu können, ist Karbo in Gedanken noch woanders.

„Ich weiß nicht, ob sie noch lebt“, sagte sie und bezog sich auf ihre Tochter, die bei Freunden ihres verstorbenen Mannes geblieben war. Der Mangel an aktuellen Nachrichten machte Karbo Sorgen. Sie hoffte, eines Tages ihre Tochter nach Griechenland zu bringen.

Doppelmoral?

Dass die EU nach der russischen Invasion so viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat, hat viele Beobachter zu der Annahme veranlasst, dass die EU in Bezug auf Flüchtlinge mit zweierlei Maß misst.

Seit der Invasion im Februar verfolgen die europäischen Länder gegenüber ukrainischen Asylsuchenden weitgehend eine Politik der offenen Tür. Sie wurden in Europa unter internationalen Schutz gestellt und sind offiziell Flüchtlinge.

Zum ersten Mal seit 2001 wendet die EU auch die Richtlinie über vorübergehenden Schutz an, die es Ukrainern ermöglicht, eine Aufenthaltserlaubnis in EU-Ländern zu erhalten, Bildungs- und Gesundheitsdienste zu nutzen und zu arbeiten, so die Europäische Kommission.

Nach Schätzungen des UNHCR haben seit Beginn der Invasion mehr als 7,7 Millionen Ukrainer nach Europa geflüchtet.

„Asylsuchende auf Samos sind sich sehr bewusst, dass sie sich in einem Internierungslager befinden und zu Vorstellungsgesprächen gehen müssen, während Ukrainer Online-Formulare ausfüllen können“, sagte Ella Dodd. „Der Rassismus Europas ist so deutlich.“

Identifizierung der Migranten, die die Reise nach Griechenland nicht überlebt haben Da Griechenland eine härtere Haltung gegenüber Flüchtlingen einnimmt, sind Hunderte bei dem Versuch gestorben, das Land zu erreichen. Ein Gerichtsmediziner hat versucht, diejenigen zu identifizieren, die die Reise nicht überlebt haben, während andere versuchen, die Grenze zu befestigen, um Migranten fernzuhalten.

Laut lokalen NGOs hat der Krieg in der Ukraine die Aufmerksamkeit von einer Migrationssituation auf die andere gelenkt, obwohl die Situation in Griechenland noch nicht gelöst ist. Migranten und Flüchtlinge auf Samos fragen regelmäßig NRO-Mitarbeiter nach der unterschiedlichen Behandlung.

„Es gibt keine Flüchtlinge aus der Ukraine in der [CCAC] Lager. Es ist falsch, mitten im Nirgendwo ein Eindämmungslager nur mit Farbigen zu haben. Es ist eine so rassistische Politik“, sagte Bosco. „Es ist eine fortgesetzte koloniale Denkweise in ganz Europa.“

Bedenken hinsichtlich neuer CCACs

Seit der Eröffnung des ersten CCAC-Camps auf Samos wurden zwei ähnliche Einrichtungen auf den griechischen Inseln Legos und Kos eröffnet. Auf den Inseln Lesbos und Chios befinden sich zwei weitere Zentren im Bau, die voraussichtlich im nächsten Jahr eröffnet werden.

NGOs auf Samos, die die Auswirkungen des ersten CCAC miterlebt haben, fordern die EU- und griechischen Behörden auf, ihren Ansatz zu überarbeiten.

„Ich denke wirklich, dass Samos eine Art große Prüfung ist … Es ist wirklich beängstigend, weil die Menschen in diesem Lager unsichtbar werden, weil Sie die Menschen mitten ins Nirgendwo bringen“, sagte Bosco. „Das macht das Problem unsichtbar.“

Im Hafen von Samos ist ein Boot zu sehen, mit dem die Meere nach Migranten patrouilliert wurden. (Romain Chauvet/CBC)

Dodd teilt die Sorge. „Es ist ein Monster, dieses Lager. Es ist ein Internierungslager.

Die NGOs und andere fordern die EU-Staaten auf, mehr Verantwortung zu übernehmen und einen humaneren Umgang mit der Situation der Migranten zu finden, indem sie eine stärkere Integration in die Gemeinschaft fördern – zum Beispiel Flüchtlinge in leerstehenden Häusern in der Stadt unterbringen.

Bosco sagte: „Ich hoffe, dass wir irgendwann in der Zukunft auf Samos zurückblicken und sagen werden: ‚Was zum Teufel haben wir uns dabei gedacht, Menschen in diese isolierten Einrichtungen zu bringen?’“