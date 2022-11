Es ist an der Zeit, den Glasgow Climate Pact – POLITICO – umzusetzen

Scheich Hassina ist Premierminister von Bangladesch.

Zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit hat sich eine Sache als dringlicher erwiesen als die Bekämpfung des Klimawandels. nie stand mehr auf dem Spiel für uns auf diesem Planeten, den wir unser Zuhause nennen, und für jede Spezies, mit der wir ihn teilen.

Allerdings sind mitreißende Reden und inspirierende Sprache heute nur noch hohle Gefühle – nur leere Rhetorik und fein gesponnene Nichtigkeiten in Ermangelung der robusten Maßnahmen, auf die Wissenschaftler seit langem drängen.

Für die Menschen in Sylhet in Bangladesch, die mit den schlimmsten Überschwemmungen seit einem Jahrhundert konfrontiert sind, reichen Worte bei weitem nicht aus. Worte konnten nicht verhindern, dass Sturzfluten ihre Häuser wegrissen, ihre Lebensgrundlagen zerstörten und ihre Lieben töteten. Und Unterstützungstweets oder kleine Hilfspakete reichen bei weitem nicht aus für die 33 Millionen Menschen, die letzten Monat von den Überschwemmungen in Pakistan betroffen waren.

Stattdessen rufe ich heute zum Handeln auf – Handeln zur Erfüllung der Versprechen, die letztes Jahr auf der COP26, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow, gemacht wurden, um Nationen wie dem meinen dabei zu helfen, sich den härtesten Realitäten eines sich erwärmenden Planeten zu stellen. Und während sich die Staats- und Regierungschefs auf ein erneutes Treffen vorbereiten, diesmal in Sharm El-Sheikh, fordere ich meine geschätzten Kollegen auf, die Mittel zu finden, um die eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten und die Anpassungs- und Finanzierungsvorkehrungen bis 2025 mindestens zu verdoppeln.

Diese zugesagte finanzielle Unterstützung durch Industrieländer sollte als moralische Verpflichtung betrachtet werden – und sie ist für klimaanfällige Länder wie meines von entscheidender Bedeutung. Dies kann auch nicht einem späteren Datum überlassen werden. Wenn es um den Schutz vor den weitreichenden Folgen des Klimawandels geht, gegen den wir gekämpft haben und in diesem Moment weiter kämpfen, muss sofort geholfen werden.

Bangladesch trägt derzeit 0,56 Prozent zu den globalen Kohlenstoffemissionen bei, und doch ist der Anteil der Schäden, die unserer Nation durch den Klimawandel zugefügt werden, überwältigend.

Steigende Meeresspiegel, Küstenerosion, Dürren, Hitze und Überschwemmungen werden unsere Wirtschaft weiterhin stark belasten. Sie werden verheerende Schäden in unserer Infrastruktur und Agrarindustrie anrichten, da wir vor erheblichen Herausforderungen stehen, um die mit den Auswirkungen des Klimawandels verbundenen Verluste und Schäden abzuwenden, zu minimieren und anzugehen, einschließlich extremer und langsam einsetzender Ereignisse.

Studien zeigen, dass unser BIP aufgrund der vom Menschen verursachten Erwärmung voraussichtlich erheblich sinken wird und dass das Durchschnittseinkommen im Jahr 2100 voraussichtlich um 90 Prozent niedriger sein wird, als es sonst gewesen wäre. Der Sachstandsbericht des Intergovenmental Panel on Climate Change (IPCC) geht davon aus, dass Bangladesch aufgrund des Klimawandels bis 2030 einen Nettozuwachs der Armut von etwa 15 Prozent erleben wird.

Es wäre leicht, angesichts solch düsterer Prognosen mutlos zu werden, wenn der Ruf nach dringendem Handeln von vielen ungehört bleibt und die Fortschritte so langsam sind. Es wäre viel einfacher, der Lähmung der Angst zu erliegen – aber wir müssen widerstehen.

Und in Bangladesch tun wir genau das.

Angesichts solch schwerwiegender Bedrohungen konnten wir bisher ein relativ robustes und beständiges Wachstum erzielen. Wir haben auch den Mujib Climate Prosperity Plan vorgestellt, um uns mit Fragen des Klimawandels zu befassen, von der Dekarbonisierung unseres Energienetzes bis hin zu grünen Investitionsinitiativen – jetzt und in der Zukunft – alles in dem Bestreben, unseren Kurs von Anfälligkeit zu Resilienz zu verlagern und, wiederum zum Wohlstand.

Wir waren die ersten unter den Entwicklungsländern, die bereits 2009 eine umfassende Strategie und einen Aktionsplan zum Klimawandel angenommen haben. Bisher haben wir 480 Millionen US-Dollar für die Umsetzung verschiedener Anpassungs- und Minderungsprogramme bereitgestellt.

Die Temperaturen in Großbritannien überstiegen dieses Jahr zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geschichte 40 Grad Celsius | Christopher Furlong/Getty Images

Derzeit realisieren wir auch ein Wohnprojekt für Klimaflüchtlinge in unserem Küstenbezirk Cox’s Bazar, mit dem Ziel, 139 mehrstöckige Gebäude zu errichten, um etwa 5.000 Klimaflüchtlingsfamilien zu beherbergen. Und während meiner 18-jährigen Amtszeit als Premierminister hat meine Regierung bis heute etwa 3,5 Millionen Menschen ein Zuhause gegeben.

Inzwischen haben wir den „Bangladesh Delta Plan 2100“ verabschiedet, der darauf abzielt, ein sicheres, klimabeständiges und wohlhabendes Delta zu schaffen. Und jedes Jahr pflanzt meine Partei Millionen von Setzlingen, um auch die Baumbedeckung unseres Landes zu erhöhen.

Als ehemaliger Vorsitzender des Climate Vulnerable Forum (CVF) und der V20 konzentriert sich Bangladesch weiterhin auf die Förderung der Interessen klimaanfälliger Länder. Es reicht nicht aus, nur zu überleben; Wir wollen erfolgreich sein, weltweit führend sein, unseren Nachbarn und der Welt zeigen, dass es immer noch einen Weg in eine hoffnungsvolle Zukunft gibt – aber wir können das nicht alleine schaffen.

Den Worten der internationalen Gemeinschaft müssen ein für alle Mal Taten folgen.

Die in Glasgow vereinbarte Aufstockung der Anpassungsfinanzierung um 40 Milliarden Dollar muss als erste Investition in unsere gemeinsame Zukunft betrachtet werden. Andernfalls werden die Kosten der Untätigkeit immens sein: Der letztjährige Bericht der IPCC-Arbeitsgruppe II warnte bereits davor, dass der globale BIP-Verlust bis 2100 10 bis 23 Prozent erreichen könnte – viel höher als zuvor vorhergesagt.

Jedes Jahr, das vergeht, hebt die tief verflochtene Natur unseres Planeten im 21. Jahrhundert stärker hervor, wobei Versorgungsleitungen und Energieabhängigkeit einen langen Schatten auf uns alle werfen. Dieses Jahr hat bereits mehr rekordverdächtige Hitzeereignisse auf der ganzen Welt gebracht, wobei die Temperaturen in Großbritannien zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geschichte 40 Grad Celsius überschritten haben.

Klimawandel, Verluste und Schäden begleiten uns bereits, wohin wir auch schauen. Es spielt sich auf der ganzen Welt auf unzählige Arten ab. und die Probleme, mit denen klimaanfällige Nationen wie meine konfrontiert sind, werden bald genug vor der Tür anderer Nationen stehen.

Wenn wir hoffen wollen, diese große Herausforderung zu meistern, müssen wir erkennen, dass die Überschwemmungen in Bangladesch, die Brände in Kalifornien, die Dürren in Europa – alle ausgelöst durch einen Temperaturanstieg von nur 1,2 Grad – miteinander verbunden sind und bewältigt werden müssen zusammen.

Die im letzten Jahr gemachten Versprechungen müssen erfüllt werden; Worten müssen endlich Taten folgen.