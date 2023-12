„Es hat mir eine Heidenangst eingejagt“, sagt der Hauptkläger der geplanten Sammelklage wegen Datenschutzverletzung bei 23andMe

Das Gentestunternehmen 23andMe, das Gegenstand einer Sammelklage in Kanada ist, sagt, dass ein Datenverstoß möglicherweise Millionen mehr Kunden betroffen hat, als zunächst angenommen.

In einer Erklärung des Unternehmens vom Dienstag hieß es, Hacker hätten sich Zugang zu rund 6,9 Millionen Profilen auf der Website verschafft – fast der Hälfte des Kundenstamms. Diese Profile enthalten sensible personenbezogene Daten wie Geburtsjahr, geografischer Standort, Gesundheitsinformationen und den Prozentsatz der DNA-Benutzer, die sie mit ihren Verwandten teilen.

Einige Kunden erfuhren Anfang Oktober per E-Mail von dem Verstoß, als das Unternehmen zunächst sagte, der Hack betreffe nur einen Bruchteil seiner Benutzer. Zu diesen Kunden gehörte ein Mann aus British Columbia, der nun eine geplante Sammelklage anführt, in der behauptet wird, 23andMe habe nicht genug getan, um Kundendaten zu schützen. Seine Identität ist durch einen Gerichtsbeschluss geschützt.

„Die Informationen, die sie haben, sind sehr intim, und es hat mich ehrlich gesagt zutiefst erschreckt, dass sie sie verloren haben“, sagte der Mann.

ANSEHEN | 23andMe habe nicht genug getan, um Kunden zu schützen, sagt der Kläger: Vorgeschlagene Sammelklage wegen Datenschutzverletzung bei 23andMe Nach Angaben des Gentestunternehmens 23andMe haben sich Hacker im Oktober Zugang zu den Profilen von Millionen seiner Nutzer verschafft. Nun sind einige Kunden an einer geplanten Sammelklage gegen das Unternehmen beteiligt.

Experten warnen davor, dass Datenschutzverletzungen in einer Zeit, in der Informationen als Währung behandelt werden, immer häufiger vorkommen, insbesondere wenn es um hochsensible und sehr wertvolle Daten wie genetische Details geht. Manche sagen, der Hack bei 23andMe sei eine Warnung für diejenigen, die darüber nachdenken, ihre Daten an Testunternehmen weiterzugeben.

„Ich würde es nicht tun und wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen: ‚Tu es nicht‘“, sagte er Teresa Scassa, Canada Research Chair und Informationsrecht und -politik an der University of Ottawa.

„Du gibst ihnen alles“

Wie andere Gentestunternehmen verwendet 23andMe Speichelproben, um Berichte über die Abstammung eines Kunden sowie über mögliche Veranlagungen für bestimmte Gesundheitszustände zu erstellen.

Sobald die Ergebnisse vollständig sind, zeigt das in Kalifornien ansässige Unternehmen den Benutzern genetische Übereinstimmungen an, die ebenfalls bei dem Unternehmen getestet haben – von Eltern über Geschwister bis hin zu weit entfernten Cousins.

Der Kläger in British Columbia nutzte den Dienst zum ersten Mal um 2018. Fasziniert von den in seinen Ergebnissen aufgeworfenen Fragen zur Abstammung ermutigte er „vielleicht etwa ein Dutzend“ andere Menschen in seinem Leben, dasselbe zu tun – seine Frau mit ins Boot zu holen und der Familie Jungen zu schenken Mitglieder zu Weihnachten.

„Es gibt Bedauern“, sagte er am Dienstag in einem Interview.

„Du gibst ihnen alles. Im Grunde gibst du ihnen den rohen Code deiner selbst, wenn du so willst – dich in deiner feinsten Essenz.“

ANSEHEN | Sind Abstammungs-DNA-Tests zu 100 % genau? Marktplatz testet 5 Top-Marken: DNA-Abstammungstests: Wie genau sind die Ergebnisse? Sind Abstammungs-DNA-Tests zu 100 % genau? Charlsie Agro testet 5 Top-Marken … und wir schicken auch den Speichel ihrer eineiigen Zwillingsschwester ein.

23andMe hat vor Gericht nicht auf die Klage reagiert. In einer Erklärung wurde nicht gesagt, wie viele der betroffenen Benutzer in Kanada leben.

In diesem Herbst drangen Hacker zunächst in rund 14.000 Konten ein – oder 0,1 Prozent des Kundenstamms des Unternehmens –, indem sie alte, manipulierte Passwörter verwendeten, die Kunden von anderen Konten auf anderen Websites recycelt hatten, teilte das Unternehmen in seiner Offenlegung gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission mit Montags.

Hacker nutzten dann ihren Zugriff auf diese ersten Konten, um in etwa 5,5 Millionen Profile von DNA-Verwandten einzudringen, über die Benutzer bestimmte Informationen an andere Kunden weitergeben können, die möglicherweise eine enge DNA-Übereinstimmung haben.

Diese Profile enthielten einen Anzeigenamen, aktuelle Anmeldedaten, den Prozentsatz der mit ihren Verwandten geteilten DNA, Übereinstimmungen und eine vorhergesagte Beziehung zu dieser Person. Möglicherweise enthielten sie auch Informationen wie Geburtsjahr, Stammbaum, Standort und Fotos, die Benutzer ihren Konten hinzugefügt haben.

Darüber hinaus haben Hacker auch auf Stammbaumprofilinformationen von rund 1,4 Millionen Kunden zugegriffen – Konten, die auch Anzeigenamen und Beziehungsbezeichnungen enthalten.

Laut Experte sind die finanziellen Möglichkeiten der Kunden gering

Das Unternehmen gab an, dass ihm bisher keine Berichte über eine missbräuchliche Verwendung von Daten vorliegen. In der Erklärung heißt es, dass bestehende Kunden aufgefordert werden, ihre Passwörter zurückzusetzen, und dass alle Kunden künftig eine zweistufige Verifizierung einrichten müssen.

Was die nächsten Schritte für Kunden betrifft, sagte Scassa, dass Benutzer in Kanada eine Beschwerde bei ihrem örtlichen Datenschutzbeauftragten einreichen oder eine Sammelklage in Betracht ziehen können, wie sie bereits in BC eingereicht wurde – obwohl sie warnte, dass beide Möglichkeiten im Allgemeinen eher auf Anreize ausgerichtet seien dass Unternehmen gegenüber zahlenden Kunden besser abschneiden als sie.

„So etwas kostet oft nicht viel Geld. Alle diese Maßnahmen zielen hoffentlich darauf ab, sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen 23andMe verwendet Speichelproben, um Berichte über die Abstammung eines Kunden sowie mögliche Veranlagungen für bestimmte Gesundheitszustände zu erstellen. (George Frey/Reuters)

Sie sagte, die beste Option wäre, Ihre Daten geheim zu halten, da „genetische Daten enorm viel verraten können“.

„Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem Daten Technologien vorantreiben, die unglaublich leistungsfähig und wirkungsvoll sind“, sagte sie und wies darauf hin, dass die Weitergabe sensibler, detaillierter Daten über sich selbst an jemand anderen, wenn dies nicht nötig ist, „offen gesagt riskant ist.“ ”

Der Kläger in British Columbia sagt, er möchte, dass das Unternehmen für etwaige Fahrlässigkeit büßt, die zu dem Verstoß beigetragen haben könnte. Die Sammelklage, die in Kanada lebenden Kunden offensteht, fordert Schadensersatz wegen Verstößen gegen die Datenschutz- und Verbrauchergesetze von British Columbia, Vertragsbruch und Fahrlässigkeit.

Keine der Behauptungen in der Klageschrift konnte vor Gericht bewiesen werden. Bevor eine Sammelklage eingeleitet werden kann, muss sie von einem Richter bestätigt werden.

„Dieses Unternehmen sollte haftbar gemacht werden und sich an einen Standard und eine Pflicht gegenüber den Kunden halten, wenn Sie über die relevantesten und wertvollsten genetischen Informationen verfügen, die ich habe“, sagte der Mann.

„Ich meine, ich bekomme immer noch E-Mails, dass Verwandte der Website beigetreten sind“, sagte er. „Sie machen weiter wie bisher.“