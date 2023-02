„Es gibt Menschen einen Zweck“: Dieses Inuit-Wellnessprojekt hat gerade einen Preis von 1 Million US-Dollar gewonnen

Adriana Kusugak hat gerade erfahren, dass das von ihr geleitete Wellnessprojekt am Mittwoch die höchste Auszeichnung in Höhe von 1 Million US-Dollar des Arctic Inspiration Prize gewonnen hat, und sagte, es sei schwer in Worte zu fassen, wie viel dies für das Wachstum des Projekts bedeutet.

„[It’s] ein wenig schockierend, aber gleichzeitig sehr aufregend und demütigend. Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten. Es bedeutet uns viel“, sagte Kusugak am Donnerstagmorgen.

Das fragliche Projekt ist das von den Inuit entworfene und geleitete Pilimmaksaijuliriniq-Projekt, ausgesprochen Pee-lee-mack-sigh-youll-ree-nick, das als Reaktion auf die National Inuit Suicide Prevention Strategy entwickelt wurde. Es ist eine Initiative von Ilitaqsiniq, dem Alphabetisierungsrat von Nunavut, und zielt darauf ab, traditionelle Inuit-Wellnesslehren und gemeinschaftsbasierte Programme zusammenzubringen.

Kusugak ist sowohl Projektleiter als auch Geschäftsführer von Ilitaqsiniq. Ihre Organisation hat jahrelang daran gearbeitet, Gemeinschaftsprogramme in ganz Inuit Nunangat anzubieten, die sich auf Sprache, Alphabetisierung und Kultur konzentrieren.

„Wir haben einen Ansatz und eine Methode gefunden, die wirklich den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, einen herzzentrierten Ansatz haben und ganzheitlicher Natur sind“, sagte sie.

„Es gibt den Menschen einen Sinn, einen Ort, an den sie gehen können [for] neue Lernmöglichkeiten, Vertrauensbildung – all dies trägt zur Suizidprävention bei.

An einem Gebäude lehnen vier Spannrahmen aus Leder, in die Siegel eingespannt sind. Traditionelle Aktivitäten wie diese bilden die Grundlage für das Programm von Ilitaqsiniq, dem Alphabetisierungsrat von Nunavut. (Eingereicht von Ilitaqsiniq)

„Von diesem Ansatz aus wollten wir mit anderen teilen, wie wir tun, was wir tun, und warum es so erfolgreich war.“

Kusugak sagte, das Preisgeld werde dem Rat helfen, Älteste und Therapeuten zusammenzubringen, damit das Projekt traditionelle Wellness-Praktiken zusammen mit modernen Praktiken für psychische Gesundheit und Wellness umfassen kann. Sie werden dann in der Lage sein, einen Workshop – Pilimmaksaijuliriniq – für gemeindebasierte und Serviceanbieter an vorderster Front anzubieten.

Der Workshop dauert über eine Woche und der Rat für Alphabetisierung plant, ihn bald in Nunavut und Inuit Nunangat auf die Straße zu bringen.

Fischer und Erntearbeiter machen sich mit dem Eisbohrer im Schlepptau auf den Weg an Land. Kulturelle Aktivitäten sind ein wichtiger Teil der Arbeit des Ilitaqsiniq Alphabetisierungsrates. (Vogelmiere/JamieGriffiths/Eingereicht von Ilitaqsiniq)

Fokus auf einheimisches Wohlbefinden

Am Mittwoch vergab der Arctic Inspiration Price insgesamt mehr als 2,7 Millionen US-Dollar an sieben Projekte aus dem ganzen Norden, von denen einige das Ziel haben, das Wohlbefinden zu fördern.

Neben dem Pilimmaksaijuliriniq-Projekt ging ein Preis von bis zu 500.000 US-Dollar an Shawthän Näzhì, ein landgestütztes Heilungscamp, das sich auf generationsübergreifende Traumata im Yukon konzentriert.

Dieses Projekt zielt darauf ab, den Menschen beim Übergang zurück in ihre Gemeinschaften zu helfen, wenn sie nach der Genesung und Behandlung von Suchterkrankungen in den Yukon zurückkehren. Die Menschen im Projekt gehen auf eine Ranch, wo sie Beratung, Erholung, traditionelle Aktivitäten und Zugang zu Kunst und Tieren im Allgemeinen erhalten.

Diane Strand, die Mitbegründerin des Programms, sagte, dass sie derzeit bis zu 10 Familien unterstützen.

Mit dem Preisgeld, sagte Strand, planen sie, Wellness-Mitarbeiter im gesamten Yukon – und schließlich darüber hinaus – auszubilden, um ähnliche Arten von Unterstützung anzubieten.

„Wir sind mehr als glücklich darüber, weil wir sehen, dass es im Norden eine riesige Lücke gibt“, sagte sie.