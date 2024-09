Die Ausschüsse des Deutschen Bundestages sind der Maschinenraum des Parlamentarismus. Hier wird die eigentliche Arbeit geleistet, hier beginnt und endet die Karriere der Abgeordneten. Seit zwei Legislaturperioden hat auch die in Teilen rechtsextreme AfD Zugriff auf diesen Maschinenraum. Und es gibt auch Abgeordnete der Blauen Partei, die dort einfach ihre Arbeit machen: höflich, informiert und an der Sache interessiert.

Natürlich gibt es auch andere, die ganz nach der Linie ihrer Partei agieren: maximale Aufmerksamkeit zu erregen und den Bundestag als Bühne für schrille Auftritte in den sozialen Netzwerken zu nutzen.

Abgeordnete sind frei – und Vorsitzende müssen eine Mehrheit erreichen

Auch Stephan Brandner gehört zu den schrilleren Persönlichkeiten der AfD. Nach einer Reihe medialer Aufschreie hatten die Abgeordneten im Rechtsausschuss des Bundestags genug von ihm und wählten ihn 2019 ab. In der laufenden Legislaturperiode hätte die AfD nach bisheriger parlamentarischer Praxis Anspruch auf drei Ausschussvorsitzende gehabt – ihre Kandidaten erhielten jedoch in keinem Ausschuss eine Mehrheit.

Die AfD könne solche Vorsitze nicht gerichtlich einfordern, entschied Karlsruhe nun. Wie jede andere parlamentarische Kraft habe sie Anspruch auf Sitze in den Ausschüssen. Allerdings müsse der Vorsitzende oder die Vorsitzende eine Mehrheit erreichen, und die Abgeordneten hätten freie Wahl.

Die AfD ist nach ihrem Wahlsieg in Thüringen noch radikaler geworden

Brandners Reaktion auf das Urteil spricht Bände: Die „aktuellen Mehrheiten“ müssten sich an diesem Urteil messen lassen, „wenn sie erst einmal in der Minderheit sind“, drohte er. Die AfD hat sich, beflügelt durch das Wahlergebnis in Ostdeutschland, noch weiter radikalisiert. Ihre Spitzenvertreter sprechen nun offen von einer „Machtübernahme“ bei der Landtagswahl.

Niemand, nicht einmal das höchste deutsche Gericht, kann demokratische Abgeordnete zwingen, Extremisten ihre Stimme zu geben. Es ist gut, dass Karlsruhe das klargestellt hat.