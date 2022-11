Es gibt genug Schmerzen auf dem Markt für die Fed, um die Zinserhöhungen zu verlangsamen

Jim Cramer von CNBC sagte am Montag, dass die Federal Reserve genug Schmerzen am Markt habe, um eine Lockerung ihrer Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen.

„Es gibt genug Turbulenzen, dass die Fed ihre Zinserhöhungen verlangsamen muss, und sei es nur, um zu verhindern, dass der Gegenwind zu einer Art seltsamen Art wird [Category] 5 Hurrikan“, sagte er.

Die Aktien fielen am Montag und beendeten die Gewinnserie der letzten Woche, als die Anleger über Unternehmens- und Wirtschaftsnachrichten grübelten, die gemischte Signale über den Zustand der Wirtschaft aussendeten.

Berichten zufolge plant Amazon, ab dieser Woche rund 10.000 Mitarbeiter zu entlassen, was der größte Stellenabbau in der Geschichte des Unternehmens wäre. Die Kürzungen würden den E-Commerce-Riesen zum neuesten Technologieunternehmen machen, das in diesem Jahr seine Belegschaft reduziert, um die Kosten in einem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld zu senken.

Ein Lichtblick während der Handelssitzung war der Hinweis der stellvertretenden Vorsitzenden der US-Notenbank, Lael Brainard, dass die Zentralbank das Tempo der Zinserhöhungen bald verringern könnte.

Cramer verwies auf die gemeldeten Entlassungen bei Amazon und die Turbulenzen in anderen Sektoren wie Krypto- und Softwareaktien als Beispiele für den Schaden der Fed. „Die Fed hat der Wirtschaft bereits großen Schaden zugefügt, es ist nur so, dass alles in die am stärksten aufgeblähten Sektoren gepackt ist“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die Verbraucher auch beginnen, das Gewicht der Zinserhöhungen der Fed zu spüren, insbesondere da die Zahl der Unternehmen, die ihre Mitarbeiter entlassen, zunimmt.

„Abgesehen vom Reisen tun die Leute nicht wirklich viel. Sie hocken sich jetzt hin und versuchen herauszufinden, ob sie wieder arbeiten gehen sollen, während sie zu ihrer zehnten Hochzeit gehen, seit wir aus dem Pandemiemodus herausgekommen sind.“ er sagte.