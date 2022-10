„Es geht um den Verein“: Ronaldo ist zurück und bekommt bald ein Signal

Cristiano Ronaldo sorgte mit seiner vorzeitigen Flucht nach einer späten Einwechslung für Ärger bei Manchester United, der Superstar wurde kurzzeitig gesperrt. Jetzt ist der Portugiese zurück. Sein Trainer wird deutlich machen, wo er den Superstar in einem nicht glamourösen Europa-League-Spiel sieht.

Cristiano Ronaldo ist ins Training von Manchester United zurückgekehrt. Am Dienstag durfte der 37-jährige Fußballstar wieder mit seinen Teamkollegen trainieren, nachdem ihn Trainer Erik ten Hag am vergangenen Donnerstag gesperrt hatte. Grund für die Sperre war Ronaldos vorzeitiges Aus im Premier-League-Spiel gegen Tottenham, als der eingewechselte Spieler vor dem Schlusspfiff das Stadion verließ. Nach dem Skandal bestellte Ten Hag Einzeltrainings für Ronaldo bei den Fitnesstrainern des Klubs und zog ihn auch nicht für das Ligaspiel beim FC Chelsea (1:1) in Betracht.

„Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung“, sagte der Coach vergangene Woche, machte aber deutlich, dass er nach dem Verhalten von Ronaldo handeln müsse. „Es geht um den Verein. Ich muss Entscheidungen im Interesse des Vereins und vor allem der Mannschaft treffen. Das ist mein Job.“ Es geht nicht um den Namen, den Ruf oder das Alter eines Spielers. „Ich wähle das Team aus, von dem ich denke, dass es die besten Gewinnchancen hat.“ So geschehen gegen Tottenham (2:0), als Ronaldo wie so oft in dieser Saison nur auf der Bank Platz nehmen durfte – und kurz vor Abpfiff seinen Unmut auf besondere Weise zum Ausdruck brachte. Für das Europa-League-Heimspiel am Donnerstag gegen Sheriff Tiraspol (21 Uhr/RTL+) steht er wieder zur Verfügung.

Das im vereinsgeschichtlichen Kontext eigentlich nicht sonderlich wichtige Spiel dürfte ein weiteres Indiz dafür sein, welchen Stellenwert der Superstar im Moment hat – und welchen Schaden Ronaldos vorzeitige innere Flucht im Innenverhältnis zu Trainer und Mannschaft angerichtet hat – sogar if ten Hag verkündete, dass die schnelle Wiedereingliederung des 37-Jährigen angemessen sei.

Denn während Ronaldo in der Premier League, der höchsten internen Konkurrenz für Manchester United, nur von der Bank kommt – oder auch nicht – durfte er in der Europa League in jedem der vier bisherigen Spiele von Beginn an spielen. Die ungeliebte Konkurrenz, aus der der erfolgsverwöhnte Superstar vor der Saison unbedingt zu irgendeinem Champions-League-Klub flüchten wollte, ist zu seiner neuen sportlichen Heimat geworden. Würde ihn ten Hag auch dort auf die Bank setzen, wäre das ein klares Zeichen für eine nachhaltige Verstimmung.