Zum zweiten Mal in dieser Woche fliegen Drohnen nachts mehrere russische Regionen an. Neben der Hauptstadt Moskau zählt erneut die Region Pskow zu den Zielen. Nach russischen Angaben gab es keine Verletzten und nur geringe Schäden.

Mehrere Regionen in West- und Zentralrussland melden eine neue Welle von Drohnenangriffen. östlich von Moskau Eine Drohne sei auf dem Weg in die Hauptstadt in der Nähe von Lyubertsi gestoppt worden, sagte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin im Telegram. Die Luftverteidigung habe „einen weiteren Versuch, eine Drohne nach Moskau zu fliegen, vereitelt“, sagte er. „Ersten Meldungen zufolge gab es keine Verletzten oder Schäden. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.“ Nach Angaben der russischen Tageszeitung „Isvestia“ musste der Flugverkehr auf den Hauptstadtflughäfen Domodedowo und Wnukowo erneut eingestellt werden.

Aus Moskau werden seit einiger Zeit regelmäßig Drohnenangriffe und -abschüsse gemeldet. Am Donnerstag hatte Russland bereits den Abschuss einer Drohne mit dem Ziel Moskau gemeldet. Wie bereits am Mittwoch gibt es jedoch auch Berichte über Drohnenangriffe aus den Regionen Brjansk, Pskow, Belgorod und Kursk.

„Ein unbemanntes Luftfahrzeug wurde über der Region abgeschossen. Es gab keine Verletzten“, sagte Alexander Bogomas, der Gouverneur der Region Brjansk. Dennoch waren Rettungskräfte vor Ort. Bogomas machte die benachbarte Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Angriff im russischen Rücken

Roman Starovoit, Gouverneur der Region, die auch an die Ukraine grenzt Kursk, berichtete, dass die Stadt Kurtschatow von „zwei ukrainischen Drohnen“ angegriffen worden sei. Ein Verwaltungsgebäude und ein Wohnhaus seien beschädigt worden, erklärte er gegenüber Telegram. Kurtschatow liegt etwa 100 Kilometer von der russischen Grenze zur Ukraine entfernt.

In der Region Pskow Auch die russische Luftabwehr soll eine unbekannte Rakete abgeschossen haben. Gouverneur Michail Wedernikow hat auf Telegram ein Video gepostet, das eine Explosion am Himmel zeigt. Nach dem Start gab es keine Schäden am Boden. Bei einem Drohnenangriff auf einen Militärflugplatz in der gleichen Region wurden am Mittwoch mindestens vier russische Transportflugzeuge beschädigt oder zerstört. Pskow liegt knapp 700 Kilometer nördlich der Ukraine im eigentlich sicheren russischen Hinterland, gleichzeitig aber nur 30 Kilometer vom NATO-Staat Estland entfernt. Aus der Region Belgorod Genauere Informationen liegen nicht vor.

Russland und die annektierte Halbinsel Krim sind in letzter Zeit fast täglich zum Ziel von Drohnenangriffen geworden, nachdem die Ukraine im Juli angekündigt hatte, den Krieg an seinen Ursprungsort zu bringen. Vor allem die Hauptstadt Moskau ist ein regelmäßiges Ziel.