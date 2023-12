Es brodelt bei Borussia Dortmund! Kehl-Vertrauter droht Rauswurf?

Bei Borussia Dortmund In der Management-Suite brodelt es. Von internen Spannungen und zwei unterschiedlichen Lagern ist die Rede. Im Mittelpunkt steht ein Vorfall im Strafraum während des Spiels gegen den AC Mailand.

Nun gibt es wohl Konsequenzen bei Borussia Dortmund. Medienberichten zufolge muss ein enger Vertrauter von Sportdirektor Sebastian Kehl aufgeben.

Borussia Dortmund: Zoff nach dem Mailand-Spiel?

Medienberichten zufolge haben sich in der Führungsriege von Borussia Dortmund zwei Lager gebildet. Auf der einen Seite stehen Chef Hans-Joachim Watzke, Trainer Edin Terzic und Berater Matthias Sammer, auf der anderen Seite Sportdirektor Sebastian Kehl und seine Assistenten Slaven Stanic und Daniel Beiderbeck.

Slaven Stanic, Sportkoordinator und enger Kollege von Sebastian Kehl, soll zuletzt für viel Ärger gesorgt haben. Demnach machte er nach dem Heimspiel in der Champions League gegen den AC Mailand gegen Trainer Edin Terzic in einer Box Krach – sehr zum Ärger von Watzke & Co.

Nach Informationen von Sky hat dieser Vorfall nun Konsequenzen: Stanic soll Borussia Dortmund noch vor dem Wintertrainingslager in Marbella verlassen.

„Ich möchte dieses Thema nicht kommentieren“

Angesprochen auf den mutmaßlichen Vorfall um Stanic wollte sich Watzke nicht äußern: „Ich habe zu wenig Kontakt zu ihm und möchte mich zu diesem Thema im Moment nicht äußern“, sagte er den „Ruhr Nachrichten“.

Spannungen zwischen Terzic und Kehl dementierte Watzke allerdings: „In den meisten Punkten sind sich aber beide einig. Ihr Verhältnis ist völlig in Ordnung“, sagte der BVB-Boss. Er sehe „keine Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden“.