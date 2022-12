Erzdiözese Köln – Vorsitzender der unabhängigen Prüfungskommission verlässt Gremium

Zur Begründung gab er der Katholischen Nachrichtenagentur an, dass sich seine Zweifel an der unabhängigen Arbeit des Gremiums bestätigt hätten. Mit Blick auf Kardinal Woelki kritisierte der Jurist, er wolle sich nicht ständig fragen müssen, ob ihm wirklich jemand die Wahrheit sage. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Claus, sprach von einem Rückschlag und äußerte grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche.

Die unabhängige Prüfungskommission setzt sich aus Vertretern des Bistums, Experten aus Wissenschaft, Fachpraxis, Justiz und öffentlicher Verwaltung sowie Betroffenen zusammen. Der Ausschuss wurde Anfang Juni konstituiert.

