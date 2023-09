Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock trifft sich am Donnerstag mit anderen Außenministern der G4-Staatengruppe, bestehend aus Deutschland, Brasilien, Japan und Indien, die sich gegenseitig in ihren Bemühungen um einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat unterstützen.

Die USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich haben alle ständige Sitze, und die Erweiterung des Sicherheitsrats ist ein Thema, das seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert wird.

Aber es wird allgemein als ein Nichtstarter angesehen, da alle fünf bestehenden ständigen Mitglieder, oft mit konkurrierenden Interessen, einen Konsens über eine mögliche Reform finden müssen.

Baerbock und Blinken betonen die anhaltende Unterstützung der Ukraine

Baerbock sagte am Mittwoch im Anschluss an eine Sitzung des Sicherheitsrats in der UN-Generalversammlung, Deutschland könne sich „eine ständige Mitgliedschaft vorstellen.“

„Aber nicht aus Eigennutz, sondern im Zuge einer großen Modernisierung, die insgesamt den Realitäten des 21. Jahrhunderts stärker Rechnung trägt“, fügte sie später mit Blick auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine hinzu.

In seiner Eröffnungsrede vor dem Sicherheitsrat am Mittwoch sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Deutschland ein ständiger Sitz gewährt werden sollte, und argumentierte, das Land sei „einer der wichtigsten Garanten für Frieden und Sicherheit“ geworden.

Polen erklärte am Donnerstag, es sei gegen einen ständigen deutschen Sitz im Sicherheitsrat. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak bezeichnete den Vorschlag von Selenskyj als „große Enttäuschung“ und behauptete, Deutschland habe in den frühen Tagen der russischen Invasion mit der Unterstützung der Ukraine gezögert.

Polens konservative Regierung hat Deutschland zuvor aufgefordert, über eine Billion US-Dollar an Reparationen für den Zweiten Weltkrieg zu zahlen. Warschau befindet sich derzeit auch mit Kiew im Streit über Getreideexporte.