Dokotoo Spaghetti-Träger-Overall Bewertungen

Ein Käufer sagte: „Das ist ein toller Free-People-Nachbau, weich und bequem. Dieser Strampler hat verstellbare Träger und Taschen. Als ich ihn anprobierte, wusste ich, dass ich ihn in mehr Farben kaufen wollte.“

Ein anderer rezensierte: „Das ist wirklich etwas, das man mühelos anziehen und darin herumlaufen kann. Ich habe viele Komplimente bekommen und einen Link mit Freunden geteilt, die ihr eigenes bestellen wollten. Ich habe meine jetzt mehrere Male getragen, gewaschen und getrocknet.“ und es hält super.

Ein Amazon-Kunde schwärmte: „Ich werde es im Ernst noch einmal in anderen Farben kaufen. Super weich, Taschen, keine Falten, Träger sind verstellbar. Ich bin 1,70 m groß und wiege 90 kg. Ich habe XL gekauft und es passt perfekt. Hat nicht auf dem Boden geschleift.“ meine Sandalen. Kauf es!“

Ein Käufer erklärte: „Süße und bequeme Strampler sind SO schwer für mich zu finden. Ich mag es immer, wie sie bei anderen Menschen aussehen, aber wenn ich sie anprobiere, sehe ich immer aus wie der Pinguin aus Batman. DIESER IST FANTASTISCH.“ ! Super bequem und steht meiner Figur wirklich gut. Sogar mein Freund liebt es an mir. Ich schreibe tatsächlich meine Rezension, nachdem ich zurückgekommen bin, um noch 5 WEITERE zu kaufen! Ja, das stimmt, FÜNF weitere! In verschiedenen Farben. ICH LIEBE ES !!!“

Jemand schrieb: „Genau wie abgebildet! ​​Ich hatte etwas Ähnliches über einen Post in den sozialen Medien bestellt. Was ankam, entsprach überhaupt nicht meinen Erwartungen, also habe ich gezögert, es zu bestellen. Aber es ist genau wie abgebildet und SO bequem!!!“