Erstmals seit Juni: Benzinpreis fällt auf 100 Euro

Stand: 24.10.2022 10:26 Uhr

Gefüllte Lagerstätten, milde Temperaturen und die auf EU-Ebene geplanten Maßnahmen lassen heute den Preis für europäisches Erdgas einbrechen. Am Morgen fiel er zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juni.

Der Abwärtstrend beim Gaspreis setzt sich fort: Der als richtungsweisend geltende Terminkontrakt TTF auf niederländisches Erdgas kostete im frühen Handel zeitweise 100 Euro pro Megawattstunde (MWh). Das war ein Einbruch von mehr als 13 Prozent gegenüber Freitag. Infolgedessen fiel der TTF-Kontrakt, der als Indikator für das allgemeine Preisniveau auf dem europäischen Erdgasmarkt verwendet wird, auf den niedrigsten Stand seit Juni. Am Morgen notierte er wieder leicht höher bei 104 Euro je MWh.

EU-Lagertanks zu fast 93 Prozent gefüllt

Seit einigen Wochen fällt der TTF-Kurs merklich. Ende September waren es noch 223 € je MWh. Im August sprang der Preis sogar auf ein Rekordhoch von 342 Euro. Damals löste ein Stopp der Erdgaslieferungen aus Russland einen rasanten Anstieg des Erdgaspreises aus. Experten begründen die etwas entspanntere Lage am Gasmarkt unter anderem mit den gut gefüllten Speichern.

Nach Angaben der europäischen Speichergesellschaften waren die Erdgasspeicher in Deutschland, die zuletzt im europäischen Vergleich weniger Gas eingespart haben als andere Länder, am vergangenen Mittwoch zu 96,52 Prozent gefüllt. Der per Bundesverordnung zum 1. November vorgeschriebene Füllgrad von 95 Prozent wurde nun überschritten. Die Gasspeicher in der gesamten EU waren den Angaben zufolge zu 92,92 Prozent gefüllt. Die Speicher gleichen Schwankungen im Gasverbrauch aus und bilden so eine Art Puffersystem für den Gasmarkt.

Darüber hinaus wurde auf die für die Jahreszeit vergleichsweise milden Temperaturen sowie auf die Bemühungen zur Reduzierung des Spritverbrauchs und eine Preisbremse hingewiesen. In der EU arbeiten die Länder derzeit an einem Maßnahmenpaket, das die EU-Kommission kürzlich vorgeschlagen hat. Dazu gehören verpflichtende gemeinsame Gaseinkäufe und eine Art Preisobergrenze für die europäische Gasbörse TTF.

Lieferbeginn von LNG und Überangebot in Spanien

Darüber hinaus hat die Aussicht auf den Beginn der Lieferungen von Flüssiggas die Sorgen über eine unzureichende Versorgung in den Wintermonaten laut Markt gedämpft. Deutschland bezieht derzeit Gas über Pipelines aus Norwegen, Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Zum Jahreswechsel sollen an der deutschen Nord- und Ostseeküste drei Terminals zur Anlandung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in Betrieb genommen werden.

Auch ein Überangebot in Spanien wirkt sich dämpfend auf den europäischen Erdgaspreis aus. Die dortigen Anlandeterminals für LNG sind voll ausgelastet und es laufen mehr LNG-Tanker aus Übersee in spanischen Häfen an, als derzeit gelöscht werden können.

Trotz der aktuellen Lockerung befindet sich der Preis für europäisches Erdgas immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. 2020 notierte der TTF-Futures-Kontrakt noch unter der 20-Euro-Marke.