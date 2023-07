In der Gruppe D ging Dänemark mit einem Auftaktsieg ins Achtelfinale. Chinas Abwehrtaktik geht in der Schlussphase nicht auf, ein Kopfball sorgt für die späte Entscheidung. Das neunte Spiel dieser Frauen-Weltmeisterschaft ist das erste, in dem es keinen Elfmeter gibt.

Die dänische Fußballnationalmannschaft um Pernille Harder ist mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gestartet. Beim 1:0 (0:0)-Sieg gegen China dauerte es jedoch bis zur 90. Minute, bis die Elf den Neuzugang vom FC Bayern München feiern konnte. Amalie Vangsgaard köpfte in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit den Siegtreffer. Vor 16.989 Zuschauern im australischen Perth gelang es den Chinesen nicht, über die Zeit hinweg die Auslosung zu erreichen. In beiden Abschnitten war Chinas Elf etwas stärker gestartet, die Dänen brauchten einen Anlauf, um bei ihrem ersten WM-Auftritt seit 16 Jahren die Kontrolle zu erlangen.

Ein Eckball von Harder, der diesen Sommer von Chelsea in die Bundesliga zurückkehrt, leitete die spielentscheidende Situation ein. Vangsgaard, der erst fünf Minuten zuvor eingewechselt worden war, stieg rund 15 Meter vor dem Tor am höchsten – Chinas Torhüter Huan Xu streckte sich vergeblich. Dänemarks Trainer Lars Söndergaard nahm in der Schlussphase einen Angriffswechsel vor, und dieser Mut wurde mit einem Tor des Offensivspielers von Paris St. Germain belohnt.

In der fünften Minute der Nachspielzeit wäre es jedoch beinahe zum Ausgleich gekommen. Torhüterin Lene Christensen musste den Ball beim Freistoß von Shuang Wang nur fangen, ließ den Ball aber abprallen. Er sprang vom Innenpfosten auf den Rücken des Torwarts und steuerte auf das Tor zu. Dort reagierte Simone Boye Sörensen jedoch geistesgegenwärtig und klärte auf. Allerdings hätte das Tor vermutlich ohnehin nicht gewertet, da es kurz darauf von der kanadischen Schiedsrichterin Marie-Soleil Beaudoin als Abseits gewertet wurde.

Dänemark liegt nach dem ersten Spieltag der Vorrundengruppe D dank des Auftakterfolgs punktgleich mit England. Der Europameister hatte zuvor dank eines Elfmeters von Harders künftiger FC-Bayern-Teamkollegin Georgia Stanway mit 1:0 (1:0) gegen Haiti gewonnen. Das Spiel gegen China war auch das erste Spiel bei dieser WM, in dem es keinen Elfmeter gab – in den acht Begegnungen zuvor hatten die Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt gezeigt.

Am zweiten Spieltag trifft Dänemark am kommenden Freitag um 10.30 Uhr deutscher Zeit auf England, um 13 Uhr (beides im Liveticker auf ntv.de) gilt es dann, gegen WM-Debütant Haiti die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale zu wahren.