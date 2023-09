24. September 2023 um 10:37 Uhr

Oscar Piastri nahm mit seinem ersten Podiumsplatz in der Formel 1 am Großen Preis von Japan teil. Das war das McLaren-Rennen im Flug und er sprach nie über seine eigenen Optionen.

„Er ist immer noch da, um zu lernen und zu beten“, sagte er und sagte: „Er ist immer noch da, um zu lernen und zu beten.“ „Das ist eine besondere Woche. Das erste Mal, dass ich meinen Vertrag habe, und jetzt kommt der erste auf das Podium.“

Beim diesjährigen Debüt musste Piastri gegen das Team von Lando Norris antreten, der im anderen McLaren schneller war. „Ich habe das Podium mit meinem eigenen Lärm erkämpft, daher war es nicht mein bester Tag. Ich konnte schnell die besten Momente im Rennen erzielen.“

Volgens de 22-jähriger Piastri kann immer noch etwas über seine Rassen erfahren, genauso wie die Banden eröffnet wurden. „Ich dachte, dass die andere Ferse am Anfang gehen würde, also würde ich versuchen, das Band auf die rechte Zehe zu schieben. Das ist für mich noch neu.“

Rennen mit einer Degradierung des Keilriemens sind ein spezifisches Formel-1-Phänomen. „In den Junior-Klassen muss man nichts tun, man kann wirklich die Tür zu den gleichen Rennen im Fluss lernen. Die Geschwindigkeit war ein paar Dinge anders, so dass man es schnell lernen kann. Die Geschwindigkeit über die Runde ist.“ gut, also ist es „Op Zondagen kan ik er nog meer uithalen“, was selbstkritisch ist.

„Ich bin in perfekter Position, um einen Prost-Senna zu töten.“

Der Piastri hat einen berekenende Coureur, es ist Zeit zu beginnen. Sogar er stand vor der Innenkante des letzten Sieges von Max Verstappen. „Ich hatte wirklich einen guten Start, aber ich war so begeistert vom Gaspedal. Ich hatte nicht genug Zeit, um Max zu fahren, also ließ er mich näher an den Boden herankommen.“

Sogar in der Situation mit den beiden Alain Prost und Ayrton Senna im Jahr 1990. Senna saß in einem McLaren, der nie getroffen wurde und das ikonische Duo verunglückte. „Ich bin in der perfekten Position dafür“, lachte Piastri. Um den Mut Melbournes für den intelligenten Weg zu haben, wollten wir eine gute Zeit mit Norris und Verstappen auf dem Podium haben.