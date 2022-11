Erstes NFL-Spiel in Deutschland: Brady-Show bei der Premiere

Stand: 13.11.2022 20:30 Uhr

Superstar Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben am Sonntag (13.11.22) das erste Hauptrundenspiel der National Football League in Deutschland vor einer fulminanten Kulisse gewonnen.

Das Team der Southern States aus Florida besiegte die Seattle Seahawks in der umgebauten Münchner Arena mit 21:16 und versetzte ihre in Rot-Weiß gekleideten Fans in Ekstase. Quarterback Brady warf zwei Touchdown-Pässe und gewann 258 Yards bei Pässen. Auch im letzten Viertel gelang dem 45-Jährigen eine Interception.

Für den Superbowl-Sieger von 2021 war es nach einem durchwachsenen Saisonstart der zweite Sieg in Folge; Das Team von Trainer Todd Bowles festigte seine Führung in der NFC South. Die Seahawks kassierten ihre erste Niederlage nach vier Siegen in Folge.

Tausende Fußballfanatiker hatten Stunden vor dem Anpfiff die Esplanade vor der Münchner Arena in eine verrückte NFL-Party verwandelt. Später feierten rund 69.800 Menschen im Stadion weiter und sorgten mit La-Ola-Wellen für ohrenbetäubenden Lärm. Die meisten von ihnen blieben keine Minute auf ihren Plätzen. Der Ansturm auf Tickets für das erste NFL-Spiel in Deutschland war laut Liga riesig. Rund drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können.

Deutsche Sportprominenz dort

Auch die deutsche Sportprominenz wollte sich Bradys ersten Auftritt nicht entgehen lassen. Thomas Müller, Jamal Musiala und Co. versammelten sich vor der Reise zum WM-Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft am Spielfeldrand; ihre Bundesliga-Kollegen Mats Hummels (Dortmund) und Christoph Kramer (Mönchengladbach) sowie Tennisprofi Alexander Zverev verfolgten das historische Fußballspiel von der Tribüne aus.

Bis zu den ersten Punkten mussten sich alle noch gedulden. Vielleicht waren die Strapazen der Reise und der Jetlag anfangs für mangelnde Konzentration auf beiden Seiten verantwortlich. Seattles aufstrebender Spielmacher Geno Smith wurde bei einem Passversuch zu Fall gebracht und die Buccaneers verpassten einen Field-Goal-Versuch.

14:0 zur Pause

Erst zu Beginn des zweiten Viertels brachte Brady die Fans so richtig zum Jubeln. Gerade als laute „Seahawks“-Gesänge durch die Arena hallten, warf der 45-jährige Spielmacher den Ball auf Julio Jones. Der flinke Passempfänger tanzte aus der Abwehr der Seahawks heraus und rannte in die Endzone. Nach einem weiteren Touchdown ging der Superbowl-Sieger von 2021 mit 14:0 in die Pause.

Liga-Boss Roger Goodell verfolgte das Geschehen mit zufriedener Miene. Die Stimmung dürfte für den 63-jährigen Kommissar Grund genug sein, künftig weitere Spiele aus der weltbesten Fußballliga nach Deutschland zu holen. Vor dem Anpfiff berichtete die „Bild“, dass es neben dem bereits geplanten Spiel in Frankfurt/Main im nächsten Jahr noch ein weiteres Spiel geben soll.

Field Goal schürt die Hoffnung der Seahawks-Fans

Goodell war Zeuge einer andauernden Party. Als ein Field Goal nach der Pause die Seahawks zum ersten Mal auf die Anzeigetafel brachte, waren die grün-blau gekleideten Fans zum ersten Mal richtig aufgeregt.

Tom Brady demonstrierte mit seinem zweiten Touchdown-Pass im letzten Viertel sein Können als erfolgreichster Fußballer der Geschichte. Anschließend starteten die Seahawks ihre Schlussoffensive, auch dank eines abgefangenen Passes von Brady: Quarterback Smith fand erst Tyler Lockett, dann Marquise Goodwin. Die Seahawks kämpften, aber am Ende triumphierten die Buccaneers.

Quelle: sportschau.de