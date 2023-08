In den USA ist ein neues Atomkraftwerk in Betrieb gegangen. Dies ist jedoch keineswegs ein Zeichen einer globalen Renaissance der Kernenergie.

Der dritte Block des Kernkraftwerks Vogtle im Bundesstaat Georgia ist der erste US-Reaktor, der seit 30 Jahren in Betrieb geht. Block vier soll nächstes Jahr folgen. Ist das ein „beeindruckendes Beispiel unserer Energiezukunft“, wie der Chef der Betreibergesellschaft Georgia Power stolz erklärte? Ist dies der Beginn einer Wende, der Beginn eines glanzvollen nuklearen Comebacks?

Dreimal nein. Die gute Nachricht für die Atomindustrie beschränkt sich auf die einfache Tatsache, dass der Reaktor tatsächlich in Betrieb geht, was bei Neubauprojekten in westlichen Industrieländern keine Selbstverständlichkeit mehr ist, wie die jüngste Neubaukatastrophe in Frankreich zeigt.

Das US-Atomkraftwerk Vogtle ist erneut ein eindrucksvolles Beispiel für Kostenexplosionen, immense Zeitverzögerungen und wirtschaftliches Harakiri. Beim Baustart im Jahr 2013 herrschte noch tolle Stimmung: Georgia Power versprach, dass es dieses Mal keine Bauverzögerungen geben und der Kostenplan strikt eingehalten werde. Doch die Kosten für die beiden Reaktoren stiegen von 14 auf rund 30 Milliarden Dollar, und der Zeitplan wurde um sechs Jahre verfehlt. Budgetüberschreitungen in US-Atomkraftwerken werden seit 1966 analysiert und liegen im Durchschnitt bei 207 Prozent.

Während die Inbetriebnahme des neuen Vogtle-Reaktors große mediale Aufmerksamkeit erregt, verliefen die Abschaltungen in den USA nahezu geräuschlos. Seit 2012 ist die weltweit größte Reaktorflotte von 101 auf 92 Einheiten geschrumpft. Mittlerweile sind in den USA wieder 93 Atomreaktoren in Betrieb. Ihr Anteil an der Stromversorgung ist zuletzt unter die 20-Prozent-Marke auf 18,9 Prozent gesunken.

Auch in den USA boomen Wind- und Solarenergie. Die Kosten für Photovoltaikanlagen sind seit 2009 um 90 Prozent gesunken, während die für Kernkraftwerke um 36 Prozent gestiegen sind. Atomenergie ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Im Jahr 2019 übertraf die installierte Leistung von Windkraftanlagen in den USA die von Kernkraftwerken.

Dennoch fließen weiterhin enorme Subventionen in den US-Atomsektor. Sie sollen die bestehende, sehr veraltete Reaktorflotte in Betrieb halten und die Betreibergesellschaften bei Laune halten. Es wurden Laufzeitverlängerungen auf 60 und bei zehn Reaktoren sogar auf 80 Jahre genehmigt.

Mittlerweile hat mehr als die Hälfte der US-Reaktorflotte ihre normale Lebensdauer von 40 Jahren überschritten. Trotz aller Subventionen werden künftig weitere Abschaltungen unumgänglich sein, zumal teure Reparaturen und Stillstandszeiten alter Reaktoren zunehmen. Der Niedergang der Kernenergie hat die USA längst erreicht. Die Atomphysik hat keine Zeit mehr.