Erster Zupftag im Garten der Permakultur

Am Donnerstag, 13. Juli, gevonden op 17 Uhr van de eerste „Zupftag“ met Grüntauschmarkt op de Gelände der ehemaligen Gartenschau, Bio.Garten.Eden, in Aigen-Schlägl statt. Onder het motto „o’zupft is“ trifft man sich beim Brotbackofen zum Spaziergang durch den Permakulturgarten. Jeder darf „zupfen“, was essbar ist und gut schmeckt. Als er veel belangstelling voor is, is de Heilwirkung zo manche Pflanze hat oder wie sie in der Küche verwend. Anschließend wird das Gezupfte verkoset. Kinder dürfen mit Pflanzenmaal, en es wird gezeigt, wie aus Kräutern Tee fermentiert wird en zo manches Heilkraut verräuchert waren kann. Dazu gibt es Zupfbrot aus dem Holzbackofen. Als Mehl door Familie Mandl wordt gestoken, kan het zijn dat andere Landsorten een speciaal ontwikkelde hoed krijgen. Dieses Getreide is schmackhafter en verträglicher als überzüchtete Sorten.

Grüntauschmarkt

Beim Grüntauschmarkt wird alles rond um den Garten getauscht: von bepflanzten Gummistiefeln über Gartenbücher, Früchte, Pflanzen und Saaten, Kleingeräte, Dekoration bis zum Gartenwissen. Dat eigen Picknickdecke doet dienst als verkoopstand. Am Infopunkt müssen vorher bis zu fünf mitbrachte Gartengegenstände gegen „Leinblüten“ getauscht. Ziel des persönlichen Tauschens is, wieder nieuwe en Permacultur interessierte Menschen kenzulernen. Info en verplichte aanmelding onder: permakultur-doboe@gmail.com (0664/56 86 907).

ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper