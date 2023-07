Der erste Impfstoff für Kleinkinder gegen das sogenannte Respiratory Syncytial Virus (RSV) könnte bald in der EU auf den Markt kommen. Das zuständige Gremium der Arzneimittelbehörde EMA empfahl am Freitag die Zulassung des Impfstoffs Abrysvo des US-Pharmakonzerns Pfizer. Der Schutz vor der Atemwegserkrankung werde durch die Impfung der Mutter während der Schwangerschaft aufgebaut, so die Behörde. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als Formsache.

Laut EMA ist RSV die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte bei Kindern in Europa. Das Virus ist weltweit ein weit verbreiteter Erreger akuter Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege und eine der Hauptursachen für Lungenentzündungen bei Kleinkindern und älteren Menschen. Besonders heftige Wellen wurden in den letzten zwei Jahren registriert.

Das Komitee genehmigte Abrysvo auch für die aktive Immunisierung von Erwachsenen ab 60 Jahren. Zuvor hatte die EU das Medikament Arexvy des britischen Pharmakonzerns GSK für ältere Erwachsene zugelassen. Die Impfung funktioniert wie andere ihrer Art: Das Immunsystem einer Person reagiert auf den Wirkstoff und produziert spezifische Antikörper und T-Zellen, die helfen, eine RSV-Infektion zu verhindern. Bei schwangeren Frauen dringen die Antikörper laut EMA in die Plazenta ein und geben dem Kind bis zu sechs Monate nach der Geburt Schutz.

Abrysvo wurde kürzlich in den USA zur Impfung gegen RSV bei älteren Erwachsenen zugelassen. Bis August wird dort eine Entscheidung über den Einsatz bei Schwangeren erwartet. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts verursacht RSV in Europa jedes Jahr schätzungsweise 250.000 Krankenhauseinweisungen und 17.000 Krankenhaustodesfälle bei Menschen ab 65 Jahren.