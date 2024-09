Afbeelding: Afbeelding | Carmen Jaspersen



Voor alle Noordse kusten en eilanden zijn ze krachtiger. Deze Inselfähren hebben weinig ervaringen.

Een zeer sterke kruidentuin in Bremen en Nedersaksen. Tief „Constanze“ ziet overal in Bremen en Nedersaksen. Houd er rekening mee dat er een algemene waarschuwing geldt voor Sturmböen. Er werd breed uitgemeten dat de weerdienst een meteoroloog (DWD) in Hamburg was. De weerdienst is verantwoordelijk voor de sterke weersomstandigheden in het binnenland in het zuidwesten met windsnelheden van 60 tot 70 kilometer over het land – de weersomstandigheden zijn ruim 80 kilometer boven de omgeving.

Het eerste bezoek sinds we de Nordseeküste hebben verkend, zal tot bloei kunnen komen. Wij willen graag een leuke tijd hebben tijdens het spelen. Auch Juist und Norderney aangezien het ons betreft, dat Schnellfähren fahren nicht. Deze regelgeving kan hierop worden aangepast, waardoor de Reederei Frisia actiever zal zijn. De oorsprong van de toekomstige ervaringen van Cuxhaven in Helgoland en hun toekomstige succes, dat ze omvatten.

Oldenburger Kramermarkt kan geopend worden







De harde wind heeft geen invloed op het begin van de Kramermarkt.

Afbeelding: dpa | Sina Schuldt





Op de veiling van de Kramermarktes in Oldenburg, de böige-stürtische Wetter vorst kien Auswirkungen, is er regelmatig een start op Freitagnachmittag. Belangrijk om te vermelden is dat de resultaten van het onderzoek van Marktmeister Dennis Ostendorf worden vermeld.

In het noordwesten, vooral aan de Noordse kust en op de Oost-Friese eilanden, zijn er nog krachtigere stormen: je kunt erop vertrouwen dat meteorologen met golven reizen (Windstar 9) en de afstand tot stormen (Windstar 10) ongeveer 100 kilometer per uur. dag. Dat komt omdat de wolken vallen, waardoor er altijd regen en water naar de kust zal komen.

Het is een kühler

De nacht was spürbar frisser als de nacht en de avonden waren van 12 of 11 graden op het eiland, 10 graden in Bremerhaven, 8 graden in Bremen tot 7 graden in Dinklage. Ben zonnig met ons eigen onafgewerkte zicht op de zon, dichte wolken en een klein raam.

Tijdens uw verblijf en thuis geniet u van uw tijd in het binnenland en tegelijkertijd kunt u tijdens uw verblijf genieten van de zon. De temperatuur is hoog en de temperaturen liggen op de Nordsee-eilanden rond de 13 graden en in Ottersberg op 14 graden in Bremen en in de Noordzee.

Was hij gepassioneerd door Welcher Windstärke?







Afbeelding: Deutscher Wetterdienst