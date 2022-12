Erster Europa-Politiker verriet: Kaili wollte ihn auf Katar einstimmen

Nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im Europaparlament gab ein zypriotischer Europaabgeordneter bekannt, dass die inhaftierte parlamentarische Vizepräsidentin Eva Kaili versucht habe, seine Stimme für den Golfstaat Katar zu gewinnen. Der Vorfall ereignete sich vor einer Abstimmung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE), sagte der zypriotische Europaabgeordnete Loukas Fourlas, der aus Straßburg zugeschaltet war, in einer Talkshow des griechischen Senders Sigma Live.

„Als Mitglied des LIBE-Ausschusses sollte ich in ihrem Namen einen Änderungsantrag zu einer Entscheidung zu Katar einbringen“, sagt EVP-Mitglied Fourlas. Die von Kaili geforderten Änderungen betrafen die Rechte von Homosexuellen und die Achtung der Menschenrechte im Golfstaat. Zuerst sah Fourlas darin nichts Ungewöhnliches. Es kommt häufig vor, dass Abgeordnete, die nicht selbst Mitglieder eines Ausschusses sind, Kollegen um Hilfe bitten.

Kaili versuchte, europäische Politiker davon zu überzeugen, positiv für Katar auszusagen

Aber er war verwirrt. Fourlas rief Generaldirektor Korniliou im zypriotischen Außenministerium an und bat um Rat. „Hände weg!“ Er riet. Nachdem Kailis festgenommen worden war, fragte er erneut. „Ja, wir haben Sie zurückgehalten, weil niemand weiß, wie weit die Implikationen dieser Geschichte reichen.“ Demnach habe das Außenministerium bereits vor der Festnahme gewusst.

Kaili wollte, dass den Katarern ein positives Zertifikat für die Rechte von Homosexuellen und die Achtung der Menschenrechte ausgestellt wird. Laut dem Magazin Politico kamen ähnliche Berichte über Kailis Versuche, ihn zu beeinflussen, auch vom deutschen Grünen-Abgeordneten Erik Marquardt.

Allerdings ist Fourlas der erste europäische Politiker, der Vorkenntnisse in Regierungsstellen über den Katar-Skandal meldet. Kaili stimmte später am 1. Dezember im LIBE-Ausschuss über die Visafreiheit für Katar und Kuwait ab, ohne Ausschussmitglied zu sein. Auch Fourlas merkt an, dass Lobbyarbeit in Brüssel gang und gäbe sei, nun aber Kollegen mit „der Beute auf dem Rücken“ erwischt würden.