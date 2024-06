Startseite Politik

Nachdem Wladimir Putin Atomübungen angekündigt hatte, bekräftigte Putins Verbündeter Rjabkow die Möglichkeit eines Ersteinsatzes von Atomwaffen.

Moskau – Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als zwei Jahren schwebt die Gefahr, dass Wladimir Putin einen Atomschlag starten könnte, wie ein Damoklesschwert über Europa und der Welt. Im Verlauf des Krieges hat Russlands Präsident wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht; Unter anderem das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja wurde nun als Ziel eines russischen Atomangriffs befürchtet.

Anfang der Woche (6. Mai 2024), einen Tag vor der Wiedereinführung des russischen Präsidenten, kündigte das russische Verteidigungsministerium an, dass es „in naher Zukunft“ Trainingsmanöver mit nicht-strategischen Atomwaffen nahe der ukrainischen Grenze vorbereiten werde Zukunft“. Solche Übungen sollen zum ersten Mal seit der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine stattfinden. Wie Putin betonte, seien sie eine „Reaktion auf provokative Äußerungen und Drohungen bestimmter westlicher Offiziere“ und zielen darauf ab, „die bedingungslose Sicherheit der territorialen Integrität und Souveränität Russlands zu gewährleisten“.

Lässt die russische Nukleardoktrin überhaupt einen russischen Ersteinsatz von Atomwaffen zu?

Im Rahmen seiner rhetorischen Kriegsführung verweist Putin auch auf die russische Atomdoktrin, die zuletzt im Jahr 2020 aktualisiert wurde. Ihr zufolge ist der Einsatz von Atomwaffen in zwei Fällen möglich: als Reaktion auf einen Angriff auf Russland mit Atomwaffen oder auf andere Weise Massenvernichtungswaffen – oder als Reaktion auf einen Angriff mit konventionellen Waffen, wenn dieser die Existenz des russischen Staates bedroht. Für die Möglichkeit eines nuklearen Präventivschlags müsste die russische Nukleardoktrin aktualisiert werden. Aber wie wahrscheinlich ist das?

Russlands stellvertretender Außenminister Rjabkow: Erster Einsatz von Atomwaffen nach Militärdoktrin möglich

Wie der US-Geheimdienst Newsweek Berichten zufolge sagte der stellvertretende russische Außenminister und Putin-Verbündete Sergej Rjabkow am Donnerstag gegenüber Reportern auf die Frage, ob die russische Nukleardoktrin aktualisiert werde, um die Möglichkeit eines Präventivschlags einzubeziehen: „Sehen Sie sich die Doktrin und die Grundlagen der Staatspolitik im Bereich der Nukleartechnik an.“ Die Abschreckung sieht ausdrücklich die Möglichkeit des Ersteinsatzes von Atomwaffen vor.“

Moskaus Kriegspolitik habe sich nicht geändert, fügte Rjabkow hinzu, aber die Situation sei in ständigem Wandel. „Daher wird ständig analysiert, inwieweit sich die grundlegenden Dokumente in diesem Bereich auf die Bedürfnisse zur Aufrechterhaltung unserer Sicherheit beziehen“, betonte der Putin-Verbündete.

Russische Langstreckenrakete bei der Militärparade zum Sieg im Zweiten Weltkrieg © IMAGO/Mikhael Klimentyev

„Wir warnen unsere Gegner, dass ihr Eskalationskurs natürlich dazu führen wird, dass wir Schritte unternehmen müssen, die tatsächlich eine Verstärkung der Abschreckungsmaßnahmen bedeuten.“ „Die Übungen zum Einsatz nichtstrategischer Atomwaffen sind ein Element dieser Bemühungen“, sagte Rjabkow am Donnerstag.

Russland könnte an der Front nichtstrategische Atomwaffen einsetzen

Die in der Ankündigung Russlands Anfang der Woche und nun auch Rjabkows genannten nichtstrategischen Atomwaffen unterscheiden sich von strategischen Atomwaffen vor allem durch ihre Reichweite und Zerstörungskraft. Strategische Atomwaffen dienen der Abschreckung, da sie von Interkontinentalraketen abgefeuert werden und Tausende von Kilometern entfernte Ziele treffen können.

Taktische Atomwaffen hingegen sind für den Einsatz in einem Kampfgebiet konzipiert, weshalb sie oft als „Gefechtsfeldwaffen“ bezeichnet werden. Je nach gewählter Variante könnten sie in relativer Nähe zu Stellungen der eigenen Truppen und damit ähnlich wie konventionelle Waffen im Gefecht eingesetzt werden. Allerdings wäre die Zerstörungswirkung deutlich größer als bei herkömmlichen Artilleriegranaten. Bei einem Kriegseinsatz könnten sie feindliche Soldaten oder Infrastruktur in Frontnähe ins Visier nehmen – etwa um eine feindliche Offensive abzuwehren.

Putin kann bei der Atomwaffenübung auf die Unterstützung Weißrusslands zählen

Im März erklärte Putin, Moskau sei auf einen Atomkrieg vorbereitet, habe aber nicht die Absicht, die Waffen einzusetzen. Es sei denn, es bestehe eine Bedrohung für die „Existenz des russischen Staates“ oder eine „Beschädigung der russischen Souveränität und Unabhängigkeit“.

Am Donnerstag betonte Russlands Präsident, dass an den geplanten Atomwaffenübungen im Süden Russlands „nichts Ungewöhnliches“ sei und es sich um „geplante Arbeiten“ handele. Putin bezeichnete dies ausdrücklich als „Training“, ebenso wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass Berichte.

Das belarussische Militär werde sich bei einem Teil seiner Atomübung auch seinem russischen Verbündeten anschließen, betonte Putin. Bei der Übung, die nach Angaben des russischen Präsidenten „in drei Phasen“ stattfinden wird, „werden sich belarussische Kollegen in der zweiten Phase unseren gemeinsamen Aktionen anschließen.“ (fh)