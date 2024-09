Sommer der Leichtigkeit in Paris: Was von Olympia und Paralympics bleibt

So positiv die Bilanz der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris letztlich ausfällt, so hart erscheint der Abschied. In mancher Hinsicht werden die französische Hauptstadt und ihre Bewohner langfristig von dem Großereignis profitieren und noch lange Spuren davon sehen.