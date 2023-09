Zum ersten Mal treffen sich afrikanische Staats- und Regierungschefs, um eine gemeinsame Strategie zur Lösung der Klimakrise auszuhandeln. Die Afrikaner fordern einen radikalen Umbau des internationalen Finanzsystems.

„Wir haben heute in Nairobi Geschichte geschrieben“, sagte Kenias Präsident William Ruto, der die Verhandlungen beim ersten Afrika-Klimagipfel moderierte. „Diese Woche haben wir afrikanischen Staats- und Regierungschefs eine geeinte, starke afrikanische Position dazu formuliert, wie sich die internationale Gemeinschaft angesichts der unbestreitbaren Dringlichkeit, dass der Klimawandel den Wohlstand der Menschheit bedroht, engagieren sollte.“

Die Abschlusserklärung wurde am Mittwoch einstimmig angenommen. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 23 Milliarden US-Dollar in grüne Energie auf dem Kontinent investiert werden. Der afrikanische Kontinent stellt sich nicht mehr als Opfer dar, sondern will sich als Lösung für den globalen Klimawandel sehen.

„In Afrika können wir ein grüner Industriestandort sein, der anderen Regionen hilft, ihre Netto-Null-Strategien bis 2050 zu erreichen“, sagte Ruto in seiner Abschlussrede. „Die Entwicklung der erneuerbaren Energieressourcen, die wir auf unserem Kontinent haben, ist nicht nur gut für Afrika, sondern auch gut für den Rest der Welt.“

Fossile Brennstoffe sollen auslaufen

In der Praxis bedeutet dies, wie auf dem Gipfel immer wieder betont wurde, dass die Afrikaner wollen, dass westliche Konzerne nicht in die Ausbeutung fossiler Energieträger wie Öl und Gas auf dem Kontinent investieren, sondern dass internationale Konzerne nach Kobalt, Mangan und Platin bohren – Allesamt seltene Rohstoffe, die weltweit für die Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen oder Batterien für Elektroautos dringend benötigt werden.

Die Hürde bleibt jedoch die Finanzierung. Die Internationale Energieagentur (IEA) und die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) haben die Geber aufgefordert, die Mittel massiv aufzustocken, um Investitionen des Privatsektors in Afrikas Energiesektor anzukurbeln. Um bis 2030 Investitionen im Privatsektor in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar zu mobilisieren, wären rund 28 Milliarden US-Dollar pro Jahr erforderlich – „eine mehr als zehnfache Steigerung gegenüber heute“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Immerhin kündigte die AfDB an, dem Africa Climate Fund 23 Milliarden US-Dollar „für grünes Wachstum, Klimaschutz und Anpassungsbemühungen“ bereitzustellen. Und auch andere Geber machten Zusagen: Die Vereinigten Arabischen Emirate, wo im Dezember der nächste internationale Klimagipfel COP28 stattfinden wird, sagten 4,5 Milliarden Dollar zu. „Wir hören Sie“, betonte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, in ihrer Rede. Sie stellte 150 Milliarden Euro in Aussicht, die die EU künftig in die Energiewende Afrikas investieren möchte.

Darüber hinaus will die Bundesregierung rund 480 Millionen Dollar für den Aufbau einer grünen Energieinfrastruktur ausgeben. Darin sind rund 65 Millionen US-Dollar enthalten, die als sogenannte „Erhaltungsschuldenumwandlung“ verwendet werden sollen. Diese sogenannten „Debt for Nature Swaps“ erfreuen sich neuerdings großer Beliebtheit als Finanzierungsinstrument bei der Frage, wie hoffnungslos überschuldete afrikanische Staaten in die Lage versetzt werden sollen, in neue, umweltfreundliche Energien zu investieren. Beispielsweise erlässt die Bundesregierung Kenia Schulden in Höhe von 65 Millionen Dollar. Stattdessen soll Kenia das freiwerdende Geld in Naturschutzprojekte investieren.

„Wir wollen ein Regime, das alle gleich behandelt“

Doch diese Schuldenumwandlung hat auch einen Haken, sagt Malina Stutz vom Bündnis „Erlassjahr“, das sich für Schuldenerleichterungen aus dem globalen Süden einsetzt. Stutz sagte in ihrem jüngsten Bericht: „Drei Viertel der Länder in Subsahara-Afrika befinden sich in einer kritischen oder sehr kritischen Situation“, was die Verschuldung angeht. Angesichts der Gesamtverschuldung Kenias von mehr als 37 Milliarden Dollar sind rund 60 Millionen Dollar ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist fraglich, ob ein solcher Erlass den Ländern tatsächlich hilft, denn laut Stutz: „Solche Swaps bedeuten aber oft auch, dass in den nächsten zwei Jahren Rückzahlungen gezahlt werden müssen, die möglicherweise fünf oder zehn Jahre lang nicht fällig gewesen wären.“

Deshalb pochten die Afrikaner in Nairobi erneut auf eine grundlegende Reform des gesamten internationalen Finanzsystems: von der Weltbank bis zum Internationalen Währungsfonds. Kenias Präsident Ruto hatte sich bereits beim letzten Klimagipfel im Juni in Paris zu Wort gemeldet und die Ungleichbehandlung Afrikas angeprangert, dessen Länder deutlich höhere Zinsen für Kredite zahlen als der globale Norden. „Wir wollen ein Regime, das alle gleich behandelt“, forderte Ruto auch in Nairobi. „Modernisierte Institutionen müssten stärker auf afrikanische Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der Überschuldung, eingehen“, betonte er und forderte insbesondere eine Umschuldung und einen Schuldenerlass in Form von Pausen bei extremen Klimaereignissen und einer Stundung um zehn Jahre von Zinszahlungen, wenn Länder von Dürre und Überschwemmungen betroffen sind, benötigen dringend Mittel zur Bewältigung der Katastrophen.

Schließlich forderten afrikanische Staats- und Regierungschefs die Weltgemeinschaft auf, den Vorschlag für eine globale CO2-Steuer zu unterstützen, die den Handel mit fossilen Brennstoffen sowie die Luft- und Schifffahrt umfassen würde.

„Reden Sie nicht zu viel, sondern handeln Sie besser“

Für die Klimaaktivistin und Fridays-for-Future-Mitglied Hamira Kobusingye aus Uganda klingt das alles viel zu schön, um wahr zu sein. „Was hier passiert, ist viel Greenwashing“, lautete ihr Fazit nach dem dreitägigen Gipfel. „Ich habe das Gefühl, dass wir zu keiner wirklichen Lösung kommen werden“, stellte sie klar und nannte als Beispiel den CO2-Handel, der auf dem Gipfel immer wieder als Lösungsidee genannt wurde. Wie viele afrikanische Aktivisten ist Kobusingye gegen diesen „Ablassverkauf“: Wenn der globale Norden und die großen Industriekonzerne ihre CO2-Emissionen nun durch Investitionen in Afrika ausgleichen können, dann bedeute dies, „dass der Westen nicht darauf aus ist, die Emissionen zu reduzieren.“ und den Weg bzw. das Ziel zu erreichen, die Temperatur unter 1,5 Grad zu halten“, wie Kobusingye sagt.

Es scheine eher so, als würden „alle in eine glorreiche Zukunft blicken, ohne darüber nachzudenken, was wir mit der aktuellen Situation und den Katastrophen, mit denen wir bereits konfrontiert sind, anfangen sollen“, beklagt sie und nennt die Toten von Überschwemmungen und Dürre, Gemeinden, die bereits vom Klimawandel betroffen sind .

Schließlich hat der Gipfel den afrikanischen Ländern dabei geholfen, eine gemeinsame Position zu erarbeiten, mit der sie im Dezember zur COP28 nach Dubai reisen wollen. Dort wollen die Afrikaner gemeinsam als Block die Interessen ihres Kontinents vertreten. Um diese Positionen weiter zu stärken, soll der Afrika-Klimagipfel künftig alle zwei Jahre stattfinden. Allerdings warnt Kobusingye auch: „Reden Sie nicht zu viel, sondern handeln Sie besser.“