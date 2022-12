Erste WM in islamischem Land – Welche Rolle spielt die Religion in Katar?





Sicherheitskräfte, Freiwillige, Fans: Sie alle versammeln sich in Katar vor den WM-Stadien, um zu beten. Der Islam ist Staatsreligion in Katar und während dieser WM allgegenwärtig. Religionsfreiheit existiert in Katar auf dem Papier – aber auch in der Praxis?

Späth, Raphael