Erste Warnzeichen für Gebärmutterhalskrebs – wie Sie sich schützen können

Von: Caroline Gehrmann

Gebärmutterhalskrebs ist die vierthäufigste Krebsart bei Frauen. Diese Krankheiten wären vermeidbar, da für fast alle Fälle ein sexuell übertragbarer Erreger verantwortlich ist.

Bremen – Der Januar ist der Aufklärungsmonat für Gebärmutterhalskrebs. der Weltgesundheitsorganisation WHO weist darauf hin, dass dies die vierthäufigste Krebsart bei Frauen ist. Viren erhöhen das Erkrankungsrisiko enorm, es handelt sich also um eine Krebsart, mit der man sich anstecken kann. Das berichtet Kreiszeitung.de.

Ursachen und Symptome von Gebärmutterhalskrebs: Eine Impfung gegen HPV kann schützen

Ursache von Gebärmutterhalstumoren ist in fast allen Fällen das Humane Papillomavirus (HPV), das vor allem bei ungeschütztem Sexualkontakt übertragen wird. Tatsächlich ist HPV die häufigste sexuell übertragbare Krankheit. Durch eine Impfung lässt sich das Infektionsrisiko deutlich senken – und damit auch sehr viele Krebserkrankungen. Die Impfung funktioniert sowohl bei Frauen als auch bei Männern – denn auch sie sind Träger und Überträger des Virus.

Einige Warnzeichen und Symptome weisen darauf hin, dass Sie Gebärmutterhalskrebs haben. © Jochen Tack/imago

In Deutschland erkranken nach Angaben des Krebsregisters jährlich rund 4.600 Frauen an Gebärmutterhalskrebs Robert-Koch-Institut (RKI) kann gesehen werden. 2020 waren weltweit rund 604.000 Frauen betroffen, die meisten davon in Ländern mit geringer Wirtschaftskraft. 342.000 Frauen starben lautstark WER aufgrund von Gebärmutterhalskrebs, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass es in einkommensschwachen Ländern nur wenige Vorsorgemöglichkeiten gibt. Um die Erkrankung zu erkennen und erfolgreich zu behandeln, ist eine konsequente Vorsorge unerlässlich.

Regelmäßiges Screening und Früherkennung können das Auftreten von Gebärmutterhalskrebs verhindern

Auch in Deutschland wird die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs eingesetzt. Mit regelmäßigen Abstrichen werden die Schleimhäute auf Tumorvorstufen untersucht. Sind diese Gewebeveränderungen bereits fortgeschritten, werden sie nach Belieben operativ entfernt, damit sie sich nicht zu bösartigen Tumoren entwickeln. Da Gebärmutterhalskrebs aber fast immer als Spätfolge einer Infektion mit HP-Viren entsteht, gibt es auch verschiedene vorbeugende Maßnahmen, um die Erkrankung zu vermeiden, allen voran die HPV-Impfung. Denn diese schützt gut vor einer Ansteckung mit den krebserregenden, also krebserregenden, HPV-Typen.

Vorstufen und Symptome von Gebärmutterhalskrebs: Warnzeichen rechtzeitig richtig interpretieren

Da eine Infektion mit HPV meist symptomlos verläuft, wissen die meisten Betroffenen nichts über ihre Erkrankung – und damit auch nichts über ihr erhöhtes Krebsrisiko. Wer nicht vorbeugt, wird die Krankheit wahrscheinlich erst im fortgeschrittenen Stadium durch Symptome bemerken. Einige Anzeichen werden häufig mit Gebärmutterhalskrebstumoren in Verbindung gebracht, sie können jedoch auch andere Ursachen haben, z. B. eine Entzündung. Andere Symptome können generell auf eine Tumorerkrankung wie Lungenkrebs, Dickdarmkrebs oder Brustkrebs hinweisen.

Wenn Sie Symptome bemerken, die auf einen Tumor im Gebärmutterhals hindeuten, müssen Sie dringend ärztlichen Rat einholen, um andere Erkrankungen auszuschließen. Die ersten Warnzeichen für Gebärmutterhalskrebs sind:

Übersicht über Symptome und Warnzeichen von Gebärmutterhalskrebs

ungewöhnliche Blutungen (z. B. nach dem Geschlechtsverkehr, außerhalb der Menstruation oder nach der Menopause, wenn die Blutung aufgehört hat)

ungewöhnlich oder übel riechender Ausfluss aus der Scheide

Schmerzen während oder nach dem Geschlechtsverkehr

Müdigkeit und Gewichtsverlust

Bauch- und Beckenschmerzen

Schmerzen beim Wasserlassen oder Stuhlgang

geschwollene Beine durch verstopfte Lymphflüssigkeit

(Quelle: Krebsinformationsdienst von Deutsches Krebsforschungszentrum)

Risikofaktoren für Gebärmutterhalskrebs – auf diese Anzeichen sollte geachtet werden

Das bereits erwähnte HP-Virus ist für fast alle Erkrankungen mit Gebärmutterhalskrebs verantwortlich. Eine Infektion damit führt jedoch nicht zwangsläufig zu Krebs. Es gibt über 200 verschiedene Virustypen und nicht alle verursachen Krebs, sondern nur die als Hochrisiko-HPV-Typen eingestuften Varianten. In der Regel kommt das Immunsystem mit den Erregern zurecht und macht sie nach einer gewissen Zeit unschädlich, sodass sie nicht mehr nachweisbar sind. Dies gilt auch für die Hochrisikotypen. In einigen Fällen führt die Infektion jedoch zu Krebs.

Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, die das Risiko, dass sich das infizierte Gewebe zu einem bösartigen Tumor entwickelt, weiter erhöhen. Das beinhaltet:

Rauchen

hormonelle Verhütungsmittel (Pille)

viele Geburten

Immunsuppression (z. B. nach Organtransplantationen)

Infektionen mit anderen sexuell übertragbaren Erregern im Genitalbereich (z. B. Chlamydien, Herpes simplex und Gonokokken)

HIV-Infektionen

genetische Veranlagung (eher sekundär)

Dennoch verursachen diese Faktoren allein keinen Gebärmutterhalskrebs, sondern in fast allen Fällen ist es die Kombination mit einer Infektion mit einem HPV-Hochrisikotyp. Doch eine Infektion mit risikoarmen Virustypen kann auch unangenehme Folgen haben: Sie können zu Genitalwarzen führen. Das sind harmlose weißlich-rote Wucherungen im Intimbereich, die aber behandelt werden können. Sie können sowohl bei Frauen als auch bei Männern auftreten, da das Virus auch Männer betrifft. Auch sie infizieren sich durch ungeschützten Sexualkontakt mit HPV und sind damit Träger und Überträger des Virus.

Auch für Männer besteht ein erhöhtes Krebsrisiko durch HPV – auch sie können andere mit dem Erreger anstecken

Genau wie bei Frauen können auch Männer aus dem infizierten Gewebe einen Tumor entwickeln, meist am Penis, Anus oder Rachen. Die Forscher fanden auch Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen der Entstehung von Prostatakrebs und HP-Viren geben könnte. „Es gibt noch keinen wissenschaftlichen Beweis“, sagt der Internist Jürgen Riemann Zeitschrift Apotheke. Eine Impfung gegen HPV lohnt sich daher gem Stiko nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungen. Auch Kondome schützen nicht unbedingt vor einer Ansteckung.