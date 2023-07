Erste Schritte setzen en damit über friedliches Miteinander nachdenk

„Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges gehen wir für den Frieden – einmal im Monat am Wolfsegger Friedensweg“, schildert die Seelsorgerin Margit Schmidinger uit Ottnang. Zur „OÖ. Gartenzeit 2023“ met de dekanat ein Programm zatammengestellt, z. B. das Gehen für den Frieden 14-tägig am Dienstag.

Das Friedenskreuz in der Ortschaft Wolfshütte (Gemeinde Manning) opgericht door de kwaadaardige Besitzer des Bucherhofes, Franz Daxl, 2005 aus dem Anlass „60 Jahre Frieden in Österreich“. Zehn Jahre später wurde der Friedensweg von Heidi Dietl en Josef Nagl initiiert en mit dem Friedensmuseum in Wolfsegg.

Nieuwe stations Geben Impulse zum Thema Frieden.

„Dieser neun Kilometer long Pilgerweg war Inspiration, uns näher mit dem Thema Frieden zu beschäftigen“, zegt Schmidinger. In der Folge wurde der Weg nieuwe gestaltet, een Begleitheft für den Friedensweg entstand. „Wir alle können mit unserem Tun, unseren Haltungen und Handlungen einen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander leisten“, erklärt Schmidinger. „Die Impulse am Weg geladen ein, darüber nachzudenk.“

Der Friedensweg bestht aus nieuwe Stationen en startte met Friedenskreuz in Wolfshütte en führt zum Friedensfenster in Wolfsegg. Im Begleitheft vind de Pilger nicht nur Impulse, sondern auch die GPS-Daten. U kunt gebruik maken van Pilgerbegleiterinnen bis zur Schanze in Wolfsegg, wo sich das Denkmal der Bauernkriege befindet.

Der Friedensweg is nur einer von mehreren Pilgerwegen in Oberösterreich, die vaak in Neustart in Beziehungen of aus Dankbarkeit für einen Lebensabschnitt werden gestart. Dus oorlog es auch bij Andrea Reisinger aus Vöcklabruck, die seit 17 Jahren regelmatige pelgert.

Nach een intensievere familietijd werd door een paar Freundin een paar Tage Auszeit genießen en ging naar Via Nova. Seither hoed die Leidenschaft fürs Pilgern sie nicht mehr verliest. „Pilgern ist für mich die nachhaltigste Entspannungs- und Vertrauensübung“, sagt Reisinger, dat seit April 2020 Referentin für Pilgern und Pilgerbegleitung in der Diözese Linz ist. Ben 25. Juli ist Weltpilgertag –vielleicht een Anlass, zu einer der dem hl. Jakobus geweihten Kirche zu pilgern.

Die nachsten Termine am Friedensweg: 11. en 25. juli, 9 Uhr. 25 Euro voor Begleitung, Eintritt in Gartenschau en Rücktransport. Aanmelden: tel.nr. 07674/66550

