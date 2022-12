Erste Hinrichtung seit Beginn der Proteste im Iran (nd-aktuell.de)

Ebrahim Raisi, Präsident des Iran, hat wenig glaubwürdige Fortschritte gegenüber der Protestbewegung gemacht. Foto: dpa/APA Bilder via ZUMA Press Wire | Büro der iranischen Präsidentschaft

Erstmals seit Beginn der Proteste im Iran vor knapp drei Monaten ist ein Demonstrant zum Tode verurteilt worden. Ein 23-jähriger Mann wurde am Donnerstag hingerichtet, nachdem er angeblich ein Mitglied der paramilitärischen Basij-Milizen während einer Straßensperre in Teheran verletzt hatte, teilte die iranische Justiz mit. Bei Protesten am 25. September habe der „Randalierer“ Mohsen Shekari den Sattar Khan Boulevard in Teheran blockiert und einen Basidsch-Milizionär mit einer Machete an der Schulter verletzt, teilte die iranische Justizbehörde auf ihrer Website Misan Online mit. Er wurde am Donnerstagmorgen hingerichtet.

Ein Revolutionsgericht in Teheran hatte Shekari am 1. November wegen „Kriegsführung gegen Gott“ verurteilt – eine der schwersten Straftaten nach iranischem Recht. Am 20. November wies der Oberste Gerichtshof die Berufung zurück und ließ die Vollstreckung des Urteils zu. Nach Angaben der Justiz wurde Shekari für schuldig befunden, „mit der Absicht zu töten, Terror zu verbreiten und die Ordnung und Sicherheit der Gesellschaft zu stören“ gekämpft und seine Waffe gezogen zu haben.

Bundesaußenminister Baerbock kritisierte auf Twitter die iranische Führung: „Die Menschenverachtung des iranischen Regimes kennt keine Grenzen.“ Schekari wurde in „einem perfiden Schnellprozess“ verurteilt und hingerichtet, „weil er anderer Meinung war als das Regime“. Die Androhung der Hinrichtung werde jedoch „den Freiheitsdrang der Menschen nicht ersticken“.

Auch das französische Außenministerium verurteilte die Hinrichtung scharf. Sie stehe damit im Einklang mit anderen „schwerwiegenden und inakzeptablen Verstößen“ im Iran, sagte Ministeriumssprecherin Anne-Claire Legendre. Der britische Außenminister James Cleverly zeigte sich „schockiert“. Die Welt kann die Augen vor der blinden Gewalt des iranischen Regimes gegen sein eigenes Volk nicht verschließen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zeigte sich „entsetzt“. Die Hinrichtung enthüllte die Unmenschlichkeit „des sogenannten iranischen Rechtssystems“. Der Chef der Organisation Iran Human Rights (IHR), Mahmood Amiry-Moghaddam, forderte eine starke internationale Reaktion – „sonst müssen wir täglich mit Hinrichtungen von Demonstranten rechnen“. Schekari sei „in Schauprozessen ohne ordentliches Verfahren zum Tode verurteilt worden“, schrieb er auf Twitter. Anfang dieses Monats warnte Amnesty International davor, dass wegen der Proteste im Iran mindestens 28 Menschen hingerichtet werden könnten, und sagte: „Die Behörden setzen die Todesstrafe als Mittel der politischen Unterdrückung ein, um den Volksaufstand zu beenden.“

Der Menschenrechtsaktivist Hossein Ronaghi, der selbst bis Ende November im Iran inhaftiert war, warnte die Regierung in Teheran vor „schwerwiegenden Konsequenzen“. „Einem Menschen das Leben zu nehmen, heißt uns allen das Leben zu nehmen. Hast du genug Galgen?“ schrieb er auf Twitter.



