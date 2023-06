Lübeck. Der VfB Lübeck unternimmt seinen zweiten Anlauf, sich in der 3. Liga zu etablieren. 27 Profis bereiten sich seit Mittwoch (28. Juni) auf die Saison vor. Der entspannte Start in der Lohmühle vor über 800 Fans hat offenbar Optimismus geweckt, zahlreiche Besucher nutzten den Termin zum Kauf einer Dauerkarte, insgesamt wurden bereits 1660 verkauft. Trainer Lukas Pfeiffer und sein Team haben für die erste Woche vier Trainingseinheiten angesetzt – ein wichtiges Mitspracherecht haben aber noch die Ärzte.

Neue Regeln auf dem Trainingsgelände

Am Tag nach dem Showtraining war Leistungsdiagnostik auf dem Kunstrasenplatz angesagt, am Nachmittag ging es dann zum „Trainingsgelände 1“ neben dem Stadion, wo nun Drittligaregeln mit größeren Tabuzonen gelten.“ „Ein einheitliches Erscheinungsbild und geordnete Abläufe für die Mannschaft zu gewährleisten“, wie der VfB mitteilte.

Der DFB fordert eine ausführliche ärztliche Untersuchung

Nach der Ermittlung der Grund- und Laktatwerte der Spieler müssen die Ärzte an diesem Freitag ihre vom DFB verordnete Arbeit erledigen. Denn bevor einer der Profis die endgültige Spielberechtigung für die 3. Liga erhält, ist eine umfangreiche sportmedizinische Untersuchung erforderlich, die von den Mannschaftsärzten des VfB durchgeführt wird. Jeder Kicker wird nach Größe und Gewicht „vermessen“, alle Blutwerte werden untersucht, Herz-Kreislauf überprüft, genau wie alle Gelenke – Vorerkrankungen, alte Verletzungen und Operationen werden dokumentiert. Da jeder Neuzugang bereits vor der Unterzeichnung beim VfB von einem Sportarzt auf Herz und Nieren geprüft wurde, ist nicht mit Überraschungen zu rechnen.

Hanno Behrens verspricht Vollgas und ehrlichen Fußball

Und vor allem diese neun Newcomer standen auch bei der Präsentation in der Lohmühle im Fokus der Fans. Wie haben Sie den Galopp erlebt? Der LN fragte. „Es war schön, wieder am Ball zu sein – vor vielen Zuschauern. Man merkt, dass die Euphorie da ist“, sagte Hanno Behrens, von dem in der kommenden Saison viel erwartet wird und der nach seinem Indonesien-Abenteuer unter Trainer Thomas Doll seit Monaten vereinslos in Jakarta ist. Und er verspricht: „Die Fans in der 3. Liga können von uns bodenständigen und ehrlichen Fußball erwarten – Vollgas, das hat die Mannschaft schon letztes Jahr ausgezeichnet.“ Zusammenhalten und Vollgas geben: Das ist auch die Basis für das Neue.“ Jahreszeit.“

Ulrich Taffertshofer: Hoffenheim wird ein Highlight sein

„Es war großartig, es hat Spaß gemacht, die Jungs kennenzulernen und zum ersten Mal gemeinsam auf den Platz zu gehen. Wir wurden von den Fans super empfangen“, schildert Jan-Marc Schneider seine Eindrücke – er wird in erster Linie erwartet in der neuen Saison Tore zu schießen. „Wir können eine sehr wettbewerbsfähige 3. Liga mit vielen guten Vereinen erwarten.“ Über die Qualität gibt es meiner Meinung nach nicht viel zu sagen. „Es wird spannend, aber es wird auch ein toller Job hier.“ Der aus Aue nach Lübeck gewechselte Ulrich Taffertshofer fand „Spaß“, lobte den guten Platz und appellierte an alle seine Kollegen in der 3. Liga „Alles rausschmeißen“ und freut sich auf den DFB-Pokal, das Spiel am Montagabend (14. August, 18 Uhr): „Das Spiel gegen Hoffenheim wird das erste große Highlight sein. Ich mag immer ein Abendspiel. Ich hoffe, dass der Platz hier voll sein wird.“

Cyrill Akono erklärt seine Rückkehr nach Lübeck

Eine neue Erfahrung war die Vorstellung für Robin Velasco, der vom HSV II zum VfB kam. „Es war sehr schön. Vor allem mit den Fans, die ich nicht kenne – Herrenbereich, erste Mannschaft“, sagte der 20-Jährige, der bereits eine Wohnung in Bad Schwartau gefunden hat. „Es waren mehr Fans da als bei unseren Heimspielen in der Hagenbeckstraße. Es ist wirklich schön, so etwas im Rücken zu haben. Man merkt den Unterschied.“ Und dann war da noch einer, für den es ein Comeback war. Cyrill Akono war 2021 ein halbes Jahr beim VfB. “, sagt er. „Ich denke, die Fans können uns wirklich tragen. Deshalb bin ich zurückgekommen, weil ich es noch einmal erleben wollte. Meiner Meinung nach könnte es morgen losgehen.“

LN