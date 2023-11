Erschöpft und enttäuscht von den Verbündeten warnen der ukrainische Präsident und der Militärchef vor einem langen Zermürbungskrieg





Zwei diese Woche veröffentlichte Artikel geben eine scharfe Einschätzung der Aussichten der Ukraine im Krieg mit Russland. Einer – vom Oberbefehlshaber des ukrainischen Militärs – gibt zu, dass das Schlachtfeld ins Stocken geraten ist und ein langer Zermürbungskrieg zugunsten Moskaus bevorsteht. Der andere zeigt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als erschöpft von der ständigen Anstrengung, Verbündete zu überreden und davon zu überzeugen, ihren Glauben aufrechtzuerhalten.

Der Militärchef der Ukraine, General Valery Zaluzhny, sagt in einem langen Aufsatz und Interview mit dem Economist, dass „wir genau wie im Ersten Weltkrieg den Stand der Technik erreicht haben, der uns in eine Pattsituation bringt.“

Er räumt ein: „Es wird höchstwahrscheinlich keinen tiefen und schönen Durchbruch geben“, sondern ein Gleichgewicht aus verheerenden Verlusten und Zerstörung.

Gleichzeitig sagt Selenskyj in einem Interview mit Simon Shuster von TIME: „Niemand glaubt so an unseren Sieg wie ich.“ Niemand.“ Aber er fügt hinzu, dass es „aller Kraft und Energie bedarf“, den Verbündeten der Ukraine diesen Glauben zu vermitteln.

Shuster, der seit langem Zugang zum inneren Kreis des Präsidenten hat, schildert Selenskyj als müde und manchmal gereizt und besorgt darüber, dass das Engagement der Verbündeten nachlässt.

„Die Erschöpfung durch den Krieg rollt wie eine Welle dahin. Man sieht es in den Vereinigten Staaten, in Europa“, wird Selenskyj zitiert.

Doch Selenskyj ist auf den Sieg fixiert und will weder einen Waffenstillstand noch Verhandlungen befürworten. „Für uns würde es bedeuten, diese Wunde für zukünftige Generationen offen zu lassen“, sagte er sagt ZEIT.

Fünf Monate nachdem die Ukraine ihre mit Spannung erwartete Gegenoffensive startete, Selenskyjs Befürchtungen und Zaluzhnys Einschätzung kommen zu einer Zeit, in der sich der Fokus der Welt auf den Nahen Osten verlagert und die Gefahr besteht, dass Israels Krieg mit der Hamas zu einem umfassenderen regionalen Konflikt führen könnte.

Yan Dobronosov/Global Images Ukraine/Getty Images Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Valery Zaluzhny während einer Veranstaltung zum Unabhängigkeitstag der Ukraine am 24. August 2023 in Kiew, Ukraine. Am 24. August feiert die Ukraine ihre Unabhängigkeitserklärung von 1991 von der UdSSR.

Selenskyj selbst gibt zu zu TIME: „Natürlich verlieren wir durch die Ereignisse im Nahen Osten. Menschen sterben, und dort ist die Hilfe der Welt nötig, um Leben zu retten …“

Ukrainische Streitkräfte haben seit dem Sommer nur ein Stück Land eingenommen; Russland besetzt immer noch fast ein Fünftel des Landes. In einigen Gebieten, etwa um Avdviika und Vuhledar in Donezk und in der Nähe von Kupjansk in Charkiw, sind die Ukrainer in der Defensive, während Russland Munition und Männer in die Schlacht schickt.

Zaluzhny erzählt dem Economist, dass der Kreml sich der enormen Verluste der russischen Armee – vielen Schätzungen zufolge weit über 100.000 Mann – nicht bewusst ist. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov sagte, Russland habe in den letzten Tagen allein rund um Avdviika 4.000 Männer verloren. Open-Source-Bilder deuten darauf hin, dass die Russen möglicherweise bis zu 200 Panzer und andere Fahrzeuge verloren haben in dieser Schlacht.

Zaluzhny scheint fast verwirrt zu sein, dass das von seinen westlichen Verbündeten an die Ukraine gelieferte Arsenal und die Mobilisierung mehrerer weiterer Brigaden so wenig Unterschied gemacht haben. Kommandeurswechsel und Divisionsverlegungen hätten keine Auswirkungen gehabt, sagt er.

„Vier Monate hätten ausreichen sollen, um die Krim zu erreichen, auf der Krim zu kämpfen, von der Krim zurückzukehren und wieder ein- und auszureisen“, fügt er hinzu.

Stattdessen war es unmöglich, die tiefen und fest verankerten russischen Verteidigungsanlagen zu durchdringen. Selbst dort, wo dichte Minenfelder oft unter großem Aufwand durchbrochen werden, stellen die Russen sie durch Fernminenlegen wieder her.

Die Unterlegenheit der Ukraine in der Luft hat Fortschritte am Boden behindert, und Zaluzhny warnt davor, dass Russland Ende 2023 neue Angriffsstaffeln stationieren könnte.

Der Oberbefehlshaber sagt, dass er sich irgendwann einer alten sowjetischen Analyse des Ersten Weltkriegs mit dem Titel „Durchbrechen befestigter Verteidigungslinien“ zuwandte. Die Ähnlichkeiten mit heute seien frappierend, stellt er fest.

„Mir wurde klar, dass wir uns genau dort befinden, denn genau wie damals hat der Stand unserer heutigen technologischen Entwicklung sowohl uns als auch unsere Feinde in Erstaunen versetzt.“

Der Einsatz von Drohnen und anderer Aufklärungstechnologie ist der Kern der Pattsituation. Zaluzhny spricht über das Blutbad, das sich rund um Avdviika abspielt, während Russland Dutzende Panzer in ein paar hundert Meter Entfernung abfeuert.

„Die einfache Tatsache ist, dass wir alles sehen, was der Feind tut, und er sieht alles, was wir tun.“

Gleichzeitig erkennt er an, dass das russische Militär gelernt und sich angepasst hat. Es hat die Logistikketten verbessert, Fabriken produzieren am laufenden Band neue Hardware und Seine Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung haben den Vorsprung der Ukraine bei Präzisionsmunition geschwächt.

Zaluzhny gibt offen zu, dass Russland „für einige Zeit einen Vorteil bei Rüstung, Ausrüstung, Raketen und Munition behalten wird“.

Der Militärchef der Ukraine sagt, dass es einen qualitativen Sprung brauchen wird, um den erbarmungslosen Zermürbungskrieg zu beenden, der begonnen hat – gerade als der Winter zu brechen beginnt. Diese brutale Anerkennung kann die ukrainische Moral nur schwächen, und das nicht nur auf dem Schlachtfeld. Der ukrainischen Zivilbevölkerung wird ein weiterer kalter, dunkler Winter bevorstehen, wenn Russland seine Energieinfrastruktur erneut ins Visier nimmt.

In seinem Aufsatz Zaluzhny listet fünf Hauptvoraussetzungen für den Fortschritt auf – keine davon sind schnelle Lösungen und Sie alle fordern von den Verbündeten ein erneutes Engagement. Dazu gehört die Erlangung von Luftüberlegenheit zur Unterstützung von Bodenoperationen; Durchbruch russischer Minensperren; Steigerung der Wirksamkeit des Gegenbatteriekampfs (zum Beispiel gegen russische Artillerie); Schaffung und Ausbildung der notwendigen Reserven; und Aufbau von Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung.

Er sagt, dass die Ukraine massive Angriffe „in einer einzigen Kampfformation“ durchführen muss„,“ Einsatz von Täuschkörpern und Kampfdrohnen zur Überlastung der russischen Luftverteidigungssysteme.

„Wir brauchen auch elektronische Kriegsführungssysteme, die der Schlüssel zum Sieg im Drohnenkrieg sind“, stellt er fest und fügt hinzu, dass die Russen über etwa 60 verschiedene Systeme verfügen.

Bram Janssen/AP Die Sonne geht über einem zerstörten Gebäude in Izyum, Ukraine, unter.

„Dieser Krieg kann nicht mit den Waffen der vergangenen Generation und veralteten Methoden gewonnen werden“, sagte Zaluzhny dem Economist. „Früher oder später werden wir feststellen, dass wir einfach nicht genug Leute haben, um zu kämpfen.“

„Wir haben nur begrenzte Möglichkeiten, Reserven auf unserem eigenen Territorium auszubilden, da der Feind die Möglichkeit hat, Raketen- und Luftangriffe auf Übungszentren und Übungsplätze zu starten.“

Im Gegensatz dazu scheint der Kreml mit der Pattsituation grimmig zufrieden zu sein und glaubt, dass seine größere Militärmaschinerie letztendlich die ukrainische Moral brechen wird.

Auf Zaluzhnys Äußerungen antwortete Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag: „Russland führt die militärische Sonderoperation konsequent fort. Alle gesetzten Ziele müssen erreicht werden.“

Moskau freut sich wahrscheinlich auch über einen Stimmungsumschwung in den USA, sowohl im Kongress als auch in der Öffentlichkeit.

Laut einer neuen Gallup-Umfrage sind 41 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass die USA zu viel tun, um der Ukraine zu helfen. Noch vor fünf Monaten waren es 29 Prozent. Bei den Republikanern steigt diese Zahl der Umfrage zufolge auf 55 %, da die Wahlen im Jahr 2024 näher rückten.

Die Lähmung auf dem Capitol Hill hat auch unterbrach den Fluss militärischer Hilfe an die Ukraine. Die Bemühungen der Biden-Regierung, die Hilfe für ein Jahr (24 Milliarden US-Dollar) mit anderen Finanzierungsprioritäten wie der Hilfe für Israel zu verknüpfen, stießen bei den Republikanern im Kongress auf starken Gegenwind.

Mehrere republikanische Senatoren sagten nun, dass Zaluzhnys Äußerungen die Kriegsstrategie der Ukraine in Frage stellen. Einer, der sich gegen weitere Hilfe für die Ukraine ausgesprochen hat, Senator JD Vance, sagte am Donnerstag: „Das würde immer damit enden, dass Russland einige ukrainische Gebiete kontrolliert und eine Verhandlungslösung findet.“

Über seinen letzten Besuch in Washington im September sagte Selenskyj gegenüber TIME, dass einige Kongressabgeordnete „mich direkt gefragt haben: ‚Wenn wir Ihnen die Hilfe nicht geben, was passiert dann?‘“ Was passiert, ist, dass wir verlieren werden.“

Selenskyj und andere ukrainische Beamte haben immer wieder gewarnt, dass der Umfang und die Art der Hilfe westlicher Verbündeter – sowie die ihrer Ansicht nach schädlichen Verzögerungen bei deren Ankunft – es der Ukraine ermöglicht haben, im Kampf zu bleiben, sich aber nicht durchzusetzen.

Shuster zitiert einen Berater des ukrainischen Präsidenten mit den Worten, Selenskyj fühle sich „von seinen westlichen Verbündeten verraten“. Sie haben ihn ohne die Mittel gelassen, den Krieg zu gewinnen, sondern nur mit den Mitteln, ihn zu überleben.“

Erst jetzt werden in den USA hergestellte ATACMs (eine taktische Rakete mit größerer Reichweite) gegen Ziele weit hinter der Front eingesetzt. F 16 Kampfjets werden frühestens im kommenden Frühjahr zum Einsatz kommen.

Für viele ukrainische Beamte hat diese eingeschränkte Pipeline es Russland ermöglicht, eine Situation zu stabilisieren, die vor einem Jahr nach dem plötzlichen ukrainischen Vormarsch durch Charkiw und dem russischen Rückzug aus weiten Teilen Chersons zu scheitern drohte.

Wenn die Russen eine Achillesferse haben, glaubt Zaluzhny, dann ist es die Krim. Das liegt zum Teil daran, dass es sich um das Kronjuwel von Präsident Wladimir Putin handelt, und zum Teil daran, dass die Halbinsel ein wichtiger Kanal für die Versorgung russischer Truppen sowie die Heimat der Schwarzmeerflotte ist.

In den letzten Monaten hat das ukrainische Militär seine Raketen-, Drohnen- und Sabotageangriffe auf die russische Verteidigungsinfrastruktur auf der Krim sowie auf Putins wertvolle Brücke nach Russland verstärkt. Zaluzhny sagt, dass diese Woche zum ersten Mal eine ATACM gegen ein Ziel auf der Krim eingesetzt wurde. Aber seine Landstreitkräfte bleiben viele Meilen von der Halbinsel entfernt.

Zaluzhnys größte Angst ist vorerst ein längerer Stellungskrieg gegen einen Feind mit der dreifachen Anzahl bewaffneter Männer.

„Das größte Risiko eines zermürbenden Grabenkriegs besteht darin, dass er sich über Jahre hinziehen und den ukrainischen Staat zermürben kann“, sagt er.

Zaluzhny beschreibt Russland als „einen Feudalstaat, in dem Menschenleben die billigste Ressource ist.“ Und für uns … das Kostbarste, was wir haben, sind unsere Leute.“