„Virgin River“ ist eine dieser Serien, die beweist, dass das Leben in einer abgelegenen Kleinstadt möglicherweise nicht so friedlich und einfach ist, wie man es erwarten würde. Die Serie, die die Ereignisse aus dem Leben einer bestimmten Krankenschwester behandelt, wurde für die fünfte (und nicht letzte!) Staffel verlängert.

Basierend auf der Romanreihe von Robyn Carr erzählt die Netflix-Show die Geschichte einer unruhigen Frau namens Mel, die einen Job in einer Kleinstadt in Nordkalifornien annimmt. Sie kam für einen Neuanfang an den Virgin River und war bereit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Als Krankenschwester und Hebamme stellte sie sich neuen Herausforderungen, fand aber auch Freunde und Liebe.

Hier finden Sie alles, was Sie über die kommende Saison von Virgin River wissen müssen.

Gerüchten zufolge sollte die fünfte Staffel von Virgin River im Juli 2023 erscheinen. Dies geschah jedoch nicht, wahrscheinlich aufgrund des anhaltenden SAG-AFTRA-Streiks.

Die fünfte Staffel von Virgin River wird auf Netflix Premiere haben am Donnerstag, 7. September 2023. Es wird aus 12 Episoden bestehen; Es wird jedoch in zwei Teile geteilt. Die ersten 10 Folgen erscheinen am genannten Tag. Die letzten beiden erscheinen als Feiertagsspecials am Donnerstag, 30. November 2023.

Netflix

Handlung der 5. Staffel von Virgin River

In der kommenden Folge von Virgin River können die Zuschauer Romantik, Komödie und Tragödie erwarten. Mel und Jack versuchen, friedlich zu bleiben, während sie auf die Geburt ihres Babys warten. Natürlich ist für sie nichts einfach. Während Mel entscheiden muss, wie sie Mutterschaft und Karriere vereinbaren kann, muss Jack seinen Kampf gegen die posttraumatische Belastungsstörung weiterführen.

Darüber hinaus würde eine Naturkatastrophe die ganze Stadt gefährden. Die Gemeinde von Virgin River wird mit Waldbränden und den schrecklichen Folgen zu kämpfen haben.

Wie die offizielle Beschreibung lautet:

Die fünfte Staffel von Virgin River bietet überraschende neue Beziehungen, eine schockierende Trennung, einen schwierigen Gerichtsprozess, einen herzzerreißenden Abschied und einen Laufbrand, der die Stadt bedroht und einige Menschen von Virgin River zusammenbringt, während er andere auseinander reißt. Probleme mit der Mutterschaft zwingen Mel dazu, eine wichtige Entscheidung über ihre Zukunft in der Klinik zu treffen, während ihre Schwangerschaft unerwartet eine emotionale Verbindung zu ihrer Vergangenheit hervorruft. Um sich Mel noch mehr zu beweisen, stellt sich Jack einigen längst überfälligen Konfrontationen – mit seinen eigenen Dämonen und natürlich Charmaine. Und da die jeweiligen Beeinträchtigungen von Doc und Hope ihre Identität in Frage stellen, müssen der Arzt und der Bürgermeister Trost in ihrer Gemeinde, in ihrer jungen neuen Familie und ineinander finden.

Netflix

Besetzung der 5. Staffel von Virgin River

Wir erwarten, dass die folgenden Darsteller ihre Rollen im fünften Teil von Virgin River wiederholen werden:

Alexandra Breckenridge – Mel

– Mel Martin Henderson – Jack

– Jack Tim Matheson – Dr. Vernon

– Dr. Vernon Annette O’Toole – Hoffnung

– Hoffnung Benjamin Hollingsworth – Dan

– Dan Colin Lawrence – Prediger

– Prediger Marco Grazzini – Mike

– Mike Zibby Allen – Brie

– Brie Sarah Dugdale – Lizzie

– Lizzie Kai Bradbury – Denny

– Denny Mark Ghanimé – Dr. Cameron.

Trailer zur 5. Staffel von Virgin River

Hier ist der offizielle Trailer zum ersten Teil der fünften Staffel von Virgin River:

