Microsoft stellt heutzutage viele aufregende Surface-Produkte her, aber Sie sollten den regulären Surface Laptop nicht außer Acht lassen.

Es ist in den Größen 13,5 und 15 Zoll erhältlich und bietet ein traditionelles Windows 11-Erlebnis in einem vertrauten, zuverlässigen Design. Da der neueste Surface Laptop 5 jedoch ein sehr ähnliches Design wie das Original aus dem Jahr 2017 aufweist, werden für den kommenden Surface Laptop 6 größere Änderungen erwartet.

Es wird angenommen, dass ein neues Modell in Arbeit ist, aber wir werden möglicherweise eine Weile auf eine offizielle Ankündigung warten. Hier finden Sie alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen.

Wann erscheint der Surface Laptop 6?

Microsoft veranstaltet am 22. September 2023 eine Veranstaltung in New York, zu deren Ankündigungen voraussichtlich auch neue Surface-Produkte gehören werden.

Allerdings sagt Zac Bowden von Windows Central, dass das Surface Laptop 6 oder Surface Pro 10 nicht dabei sein wird. Stattdessen werden das Surface Laptop Studio 2, Laptop Go 3 und Go 4 erwartet.

Laut Bowden plant Microsoft die Markteinführung möglicherweise zeitlich mit Windows 12, das voraussichtlich im Jahr 2024 auf den Markt kommen wird. Wenn dies zutrifft, ist eine Markteinführung im üblichen September- oder Oktober-Zeitraum wahrscheinlicher als im Frühjahr.

Mehr als ein Jahr zwischen den Generationen zu warten, ist für das Surface Laptop nichts Neues, wie Sie an den folgenden Veröffentlichungsterminen erkennen können:

Surface Laptop 5 – Oktober 2022

Surface Laptop 4 – April 2021

Surface Laptop 3 – Oktober 2019

Surface Laptop 2 – Oktober 2018

Surface Laptop – Mai 2017

Wie viel wird der Surface Laptop 6 kosten?

Der Preis ist normalerweise eines der letzten Dinge, die bekannt gegeben werden, daher stammen unsere besten Vermutungen aus früheren Surface Laptop-Generationen:

Surface Laptop 5 – ab 999 $/999 £ (13,5 Zoll), ab 1.299 $/1.299 £ (15 Zoll)

Surface Laptop 4 – ab 999 $/999 £ (13,5 Zoll), ab 1.299 $/1.299 £ (15 Zoll)

Surface Laptop 3 – ab 999 $/999 £ (13,5 Zoll), ab 1.199 $/1.199 £ (15 Zoll)

Surface Laptop 2 – ab 999 $/979 £ (13,5 Zoll)

Surface Laptop – ab 799 $/649 £ (13,5 Zoll)

Das 15-Zoll-Modell wurde erst mit dem Surface Laptop 3 eingeführt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es irgendwohin kommt, aber das bedeutet nicht, dass wir beim nächsten Mal ähnliche Preise sehen werden.

Alle wesentlichen Upgrades (im Gegensatz zu den iterativen Upgrades, die wir kürzlich gesehen haben) werden wahrscheinlich den Preis in die Höhe treiben. Hinzu kommt die aktuelle Inflationsrate in vielen Ländern, die dazu geführt hat, dass fast alles viel teurer wird.

Vor diesem Hintergrund wäre es keine Überraschung, wenn ein Surface Laptop 6 mehr kostet als sein Vorgänger.

Dominik Tomaszewski / Gießerei

Was ist mit den Spezifikationen und dem Design des Surface Laptop 6?

Bisher gab es nur einen Leak zum Surface Laptop 6, aber es war ein großer.

Im Mai 2023 veröffentlichte Laptop Root (über Wccftech) ein scheinbar offizielles Datenblatt, das fast alle wichtigen Spezifikationen enthüllte. Die Unterschiede zum Surface Laptop 5 sind fett hervorgehoben:

Display: 3:2 PixelSense LCD-Touchscreen; 13,5 Zoll (2256 x 1504), 15 Zoll (2496 x 1664)

Prozessor: Intel Core i5-1335U (nur 13,5 Zoll), i7-1355U (13,5 und 15 Zoll)

(nur 13,5 Zoll), (13,5 und 15 Zoll) Grafik: Intel Iris Xe

Speicher: 8/16/32 GB LPDDR5x RAM

Speicher: 256/512 GB/1 TB SSD ( erweiterbar )

) Anschlüsse: 1 USB-C 4.0/Thunderbolt 4, 1 USB-A 3.1, Surface Connect, 3,5-mm-Audiobuchse

Kamera: 720p nach vorne gerichtet mit Windows Hello-Unterstützung

Kabellos: WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1

Betriebssystem: Windows 11 Home

Farben: Platin, Sandstein, Mattschwarz, Smaragdbraun

Batterielebensdauer: Bis zu 21 Stunden (13,5 Zoll), bis zu 20 Stunden (15 Zoll)

(13,5 Zoll), (15 Zoll) Gewicht: 1,27 kg (13,5 Zoll, Stoff), 1,29 kg (13,5 Zoll, Metall), 1,54 kg (15 Zoll)

Wie Sie sehen, gibt es nur sehr wenige Änderungen.

Neue Intel-Prozessoren waren immer wahrscheinlich, aber es wäre eine Enttäuschung, den aktuellen Raptor Lake statt des kommenden Meteor Lake zu sehen, wenn er 2024 auf den Markt kommt. Laptop-Versionen des letzteren werden auf der CES im Januar 2024 erwartet. Es wäre auch eine Schande weiterhin auf die Low-Power-Chips der U-Serie beschränkt sein, wie es beim Surface Laptop 5 der Fall ist.

Es ist in Ordnung, die RAM- und Speicheroptionen beizubehalten, insbesondere da Wccftech spekuliert, dass letztere aufrüstbar sein werden.

Und es ist keine Überraschung, dass Microsoft bei der integrierten Iris Xe-Grafik und nicht bei einer separaten GPU bleibt. Letzteres wird unter den Microsoft-Laptops wohl exklusiv für das Surface Laptop Studio und das Laptop Studio 2 bleiben.

Dominik Tomaszewski / Gießerei

Microsoft hat mit dem Surface Laptop 5 auf die Option für AMD-CPUs verzichtet, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Unternehmen sie zurückbringt. Auch ein ARM-basierter Chip (wie der SQ3 im Surface Pro 9) ist unwahrscheinlich.

Verbesserungen der Akkulaufzeit (von maximal 18 Stunden bei 13,5 Zoll und maximal 17 Stunden bei 15 Zoll) sind immer willkommen, es ist jedoch nicht klar, ob dies nur auf Effizienzsteigerungen des Prozessors oder auch auf eine größere Kapazität zurückzuführen ist.

Abgesehen von einem etwas leichteren Gehäuse und einer neuen Farboption (die das aktuelle Sage ersetzt) ​​handelt es sich ansonsten jedoch im Wesentlichen um dasselbe Gerät.

Dies bedeutet keine Verbesserung der 60-Hz-Bildschirmaktualisierungsrate, obwohl das Surface Pro und das Surface Laptop Studio über 120-Hz-Displays verfügen. Auch die Webcam soll angeblich bei 720p bleiben, obwohl viele Laptop-Hersteller für bessere Videoanrufe auf mindestens 1080p umsteigen.

Außerdem wird es keine Unterstützung für 4G- oder 5G-Verbindungen geben, sodass Sie weiterhin auf WLAN angewiesen sind.

Es gibt auch keine Erwähnung von Ladegeschwindigkeiten oder einem Fingerabdrucksensor, wobei letzterer eine bemerkenswerte Auslassung ist. Das bedeutet, dass Sie weiterhin auf die Gesichtsentsperrung von Windows Hello als einzige Alternative zur Eingabe einer PIN oder eines Passworts angewiesen sind.

Windows 11 läuft bereits gut auf beiden Größen des Surface Laptops und wird in diesem Datenblatt erwähnt, aber das Laptop 6 könnte eines der ersten Geräte sein, auf denen Windows 12 läuft. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald es veröffentlicht wird.

