Erscheinungsdatum, Preise, Funktionen und technische Daten von Dyson Zone

In einem Schritt, der viele Dyson-Fans überraschen wird, hat das Vakuumunternehmen mit der Ankündigung von Dyson Zone, einem etwas anderen Over-Ear-Kopfhörer, seinen ersten Schritt in die Welt des Audios gemacht. Dyson investierte Millionen in Forschung und Entwicklung und benötigte sechs Jahre für die Entwicklung. Dyson hat seine Luftreinigungstechnologie in die Kopfhörer integriert, um die aufsteigende Luft und die Lärmbelästigung zu verringern, denen viele von uns täglich ausgesetzt sind.

Fasziniert? Du solltest sein. Hier finden Sie alles, was Sie über die luftreinigenden Dyson Zone-Kopfhörer wissen müssen, vom Veröffentlichungsdatum und den Preisen bis hin zum Angebot der neuen Hybrid-Kopfhörer.

Wann werden die Dyson Zone Kopfhörer veröffentlicht?

Obwohl die luftreinigenden Dyson Zone-Kopfhörer angekündigt wurden, sind wir noch eine Weile von der Veröffentlichung entfernt.

Dyson hatte sich ursprünglich bei seiner ersten Veröffentlichung im März 2022 zu einer Veröffentlichung im Herbst 2022 (oder Herbst für diejenigen in den USA) verpflichtet, obwohl das Unternehmen Anfang Dezember 2022 bestätigte, dass die Veröffentlichung auf 2023 verschoben wurde.

Genauer gesagt, der Dyson Zone wird sein Debüt in geben China im Januar 2023gefolgt von der USA, Großbritannien und ausgewählte andere Märkte in März 2023.

Spezifische Daten müssen noch bestätigt werden, aber wir werden diesen Abschnitt aktualisieren, sobald wir mehr wissen.

Wie viel kosten die Dyson Zone Kopfhörer?

Dyson bestätigte im Dezember 2022, dass die Dyson Zone Kopfhörer ab starten werden $949 in den USA und etwas schmackhafter £749 im Vereinigten Königreich.

Das ist immer noch bequem höher als selbst Premium-Kopfhörer wie Sonys WH-1000XM5 und sogar Apples AirPods Max, aber angesichts der beeindruckenden Mischung aus Audioleistung und Luftreinigungstechnologie ist es tatsächlich billiger als manche erwartet hatten.

Immerhin beginnen die Luftreiniger von Dyson bei etwa 300 $ / 300 £, und das berücksichtigt nicht die High-End-Audioleistung.

Dyson Zone-Design und -Funktionen

Was also macht die Dyson Zone Kopfhörer so einzigartig?

Wie wir bereits angedeutet haben, ist es der erste Kopfhörer, der Audio mit Luftreinigung kombiniert, um die Luft- und Lärmverschmutzung für unterwegs zu bekämpfen, insbesondere in Städten, in denen Lärm und Umweltverschmutzung ständig zunehmen .

In Bezug auf das Design sehen die Dosen selbst ziemlich normal aus – allerdings mit Dyson Design Flare und einem Gitter, das dem des Dyson Hot & Cool Luftreinigungsventilators ähnelt.

Das liegt daran, dass jede Dose nicht nur die gesamte Kopfhörertechnologie beherbergt, sondern auch über ein Mini-Luftreinigungssystem verfügt, das bis zu 2,5 l luftverschmutzte Luft pro Sekunde ansaugt und sie mit elektrostatischen Medien „reinigt“, die effektiv Partikel mit einer Größe von nur 0,1 Mikron herausziehen die Luft. Laut Dyson sollte es auch Covid-19-Partikel in der Luft herausfiltern, die mit dem nahezu identischen H1N1-Virus getestet wurden, was den Trägern zusätzliche Sicherheit geben sollte.

Es schützt auch vor Gasen wie Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und bodennahem Ozon, die normalerweise nicht von Standard-Luftreinigungstechnologien gefiltert werden.

Diese gereinigte Luft wird dann über ein Visier, das magnetisch an den Kopfhörern befestigt wird, direkt an Nase und Mund geleitet. Es sieht im Gebrauch ein wenig „Bane“ aus, aber Dyson ist zuversichtlich, dass es für viele kein Hindernis darstellen wird, da wir in den letzten Jahren im Umgang mit der Pandemie unsere Einstellung zu Gesichtsbedeckungen angepasst haben.

Das Visier kommt nicht mit Ihrem Mund oder Ihrer Nase in Kontakt; Stattdessen bläst es sanft eine „Fahne“ frischer Luft durch ein Maschengitter, das angenehmer für Nase und Mund ist als ein direkter Luftstrahl. Es stehen vier Einstellungen zur Verfügung – niedrig, mittel, hoch und automatisch – wobei letztere die Saugleistung automatisch in Abhängigkeit von der Luftqualität und anderen Messwerten mithilfe eingebauter Luftqualitätssensoren anpasst.

Informationen zur Luftqualität und mehr können auch über die My Dyson-App durchsucht werden, in der Sie auch andere Funktionen der Dosen steuern und den Audio-Equalizer anpassen können.

Das Visier ist nicht fest mit dem Kopfhörer verbunden. Stattdessen rastet es mit Magneten ein, und es gibt einen zusätzlichen „Gesprächsmodus“, mit dem Sie das Visier herunterziehen können, um mit Personen in der Nähe zu chatten. Nach dem Ablegen werden auch die Lüfter deaktiviert und ein Transparenzmodus aktiviert, mit dem Sie deutlich hören können, was vor sich geht.

Natürlich sind sie sowohl Kopfhörer als auch ein Luftreinigungssystem, und sie sind High-End. Die Zone-Dosen sind mit 40-mm-Treibern ausgestattet, die von Dyson selbst entwickelt wurden und die angeblich „Audio-Produktionsqualität“ liefern.

In den Kopfhörern befinden sich 11 Mikrofone, die Außen-, Motor- und Innengeräusche überwachen und diese durch ein System leiten, das tiefe Geräusche auslöscht, wobei sich die erstklassige passive Dämpfung auf die Unterdrückung hoher Töne konzentriert. Das Ergebnis sollte ein merklich ruhigeres tägliches Pendeln sein, mit starkem Bass, der sich nicht auf den Gesang auswirkt.

Die Akkulaufzeit ist nicht ganz so aufregend, mit einer Betriebsdauer von 1,5 bis 4,5 Stunden, je nachdem, für welchen Grad der Luftreinigung Sie sich entscheiden. Zum Glück verbessern sich die Dinge, wenn Sie sie als Standardkopfhörer verwenden möchten und 50 Stunden mit einer Ladung verwalten. Die Ladezeit ist jedoch nicht ganz so schnell, wobei eine vollständige Aufladung laut Dyson etwa 3 Stunden dauert.

Dyson Zone-Spezifikationen

200 x 210 x 240 mm (mit Visier)

595g (ohne Visier)

670g (mit Visier)

11 Mikrofone für ANC und Telefonie

ANC bis zu 38 dB

Transparenzmodus

Auto-Modus (mit Aktivitätserkennung)

Luftqualitätssensoren

6 Hz – 21 kHz Frequenzgang

0,08 % bei 94 dB 1 kHz Verzerrung

Bluetooth 5.0

SBC-, AAC- und LHDC-Codec-Unterstützung

40-mm-Neodym-Treiber

Die Filtereffizienz beträgt 99 % bei PM0,1

Kann NO2-, SO2- und O3-Gase auffangen

Filter halten bis zu 12 Monate

2.600 mAh Akku

50 Stunden Audio

Low-Flow bis zu 4 Stunden

Mid-Flow bis zu 2,5 Stunden

Hoher Durchfluss bis zu 1,5 Stunden

USB-C-Aufladung

3 Stunden Ladezeit

3,5 mm über USB-C-Kabel

MyDyson-App-Unterstützung

Erhältlich in Satinsilber/Ultrablau, Ultrablau/Preußischblau und Preußischblau/Bright Copper

