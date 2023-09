Auf den ersten Blick scheint Robert Kirkmans Serie (basierend auf seinen eigenen Comics) eine typische Superheldengeschichte voller epischer Auseinandersetzungen und Menschen in farbenfrohen Kostümen zu sein. Tatsächlich bringt „Invincible“ jedoch frischen Wind in das Genre.

Der Teenager Mark Grayson scheint ein großartiger Stoff für Superhelden zu sein. Er ist der Sohn von Omni-Man, einem mächtigen Außerirdischen vom Planeten Viltrum und einem mächtigen Beschützer der Erde. Voller Begeisterung zieht Mark sein brandneues Kostüm an und beginnt mit der Verbrechensbekämpfung. Es gelingt ihm sogar, ein paar Schurken zu besiegen, doch schnell wird klar, dass er gegen ernsthafte Gegner keine Chance hat.

„Invincible“ bricht gekonnt aus dem Superhelden-Genre aus und untergräbt auf brillante Weise die Klischees, die in solchen Geschichten häufig vorkommen. Finden Sie heraus, was Sie in Staffel 2 dieser unvorhersehbaren Serie erwartet.

Prime Video

Staffel 2 der Show wird in zwei Teile aufgeteilt. Die erste Hälfte erscheint auf Prime Video am Freitag, 3. November 2023. Teil zwei erscheint 2024.

Der Schöpfer der Serie, Robert Kirkman, erklärte die Entscheidung, die Staffel aufzuteilen, auf der San Diego Comic-Con:

Da zu dieser Jahreszeit alles passiert, mit Thanksgiving, Weihnachten, Neujahr und viel Zeit mit der Familie, gehen meiner Meinung nach viele Shows im Trubel unter. Deshalb denke ich, dass es gut ist, eine Pause einzulegen, und erzählerisch gesehen wird es die Sache etwas härter machen. Die Leute werden wissen, wovon ich spreche, wenn die Saison beginnt.

Invincible Staffel 2 Handlung

Die erste Staffel der Serie war eine hervorragende Einführung in die Geschichte für Leute, die den Comic von Robert Kirkman noch nie zuvor gesehen hatten. Mark, der Sohn einer Erdenfrau und des mächtigen Helden Omni-Man, begann seine Kräfte zu entdecken, aber wie sich herausstellte, war es nicht so einfach, ein Superheld zu sein, wie er dachte. Mark konnte seine Kräfte nur schwer einsetzen, wurde schwer geschlagen, ließ diejenigen im Stich, die er beschützen sollte, und trug sogar zu einem schrecklichen Blutbad bei.

Nach einem Zusammenstoß mit Mark am Ende der vorherigen Staffel verließ Omni-Man die Erde und reiste nach Viltrum, seinem Heimatplaneten. Nachdem er sich erholt hatte, beschloss Mark, die Erde erneut zu beschützen – vermutlich wird sich die zweite Staffel der Serie darauf konzentrieren, wie er sich zu einem Superhelden entwickelt. Wir können auch erwarten, Marks Beziehung zu Atom Eve und anderen Guardians of the Globe zu sehen.

Prime Video

In einem Interview mit Entertainment Weekly verriet Kirkman Folgendes:

Die übergreifende Geschichte von „Invincible“, die von Staffel zu Staffel fortgesetzt wird, handelt von der Entwicklung und Veränderung, die Mark auf seinem Weg vom Teenager ins Erwachsenenalter – und möglicherweise sogar ins hohe Alter – durchmacht. In Staffel 2 werden wir also erleben, wie er ein wenig reifer und erwachsen wird.

In Staffel 2 werden wir auch neue Kriminelle und weitere Außerirdische sehen, die versuchen, die Erde zu übernehmen. Einer der wichtigsten Bösewichte wird Angstrom Levy sein, Marks Erzfeind, der zwischen alternativen Realitäten reisen kann. Sein Auftritt in der Serie könnte das Multiversum-Konzept in die Geschichte einführen.

In Staffel 2 von Invincible können wir auch mit einem Besuch auf dem Planeten Viltrum rechnen – Omni-Man muss andere Viltrumiten treffen und ihnen vom Scheitern seiner irdischen Mission erzählen.

Prime Video

Synchronsprecher der zweiten Staffel von „Invincible“.

Die folgenden Darsteller werden ihre Rollen in den neuen Episoden der Serie erneut übernehmen:

Steven Yeun – Mark Grayson/Invincible

– Mark Grayson/Invincible JK Simmons – Nolan Grayson/Omni-Man

– Nolan Grayson/Omni-Man Sandra Oh – Debbie Grayson

– Debbie Grayson Zazie Beetz – Amber Bennett

– Amber Bennett Gillian Jacobs – Eve Wilkins/Atom Eve

– Eve Wilkins/Atom Eve Grauer Greif – Monster Girl und Shrinking Rae

– Monster Girl und Shrinking Rae Kevin Michael Richardson – die Mauler-Zwillinge

– die Mauler-Zwillinge Zachary Quinto – Roboter

– Roboter Walton Goggins – Cecil Stedman

– Cecil Stedman Jason Mantzoukas – Rex Sloan/Rex Splode

– Rex Sloan/Rex Splode Seth Rogen – Allen, der Außerirdische

Allerdings gibt es einige Neuzugänge bei der Stimmenbesetzung:

Tatiana Maslany

Daveed Diggs

Peter Cullen

Cliff Curtis

Calista Flockhart

Scoot McNairy

Lea Thompson

Ben Schwartz

Trailer zur zweiten Staffel von Invincible

Die Macher sind sich der längeren Abwesenheit von Invincible bewusst und haben dies im ersten Teaser der Serie deutlich gemacht:

Ein zweiter, etwas längerer Teaser zeigt einige von Marks bevorstehenden Kämpfen und stellt die Besetzung der zweiten Staffel vor:

Wird es Invincible Staffel 3 geben?

Während wir noch nicht einmal wissen, wann Staffel 2 Teil 2 Premiere haben wird, gibt es bereits Informationen über Staffel 3. Die Macher der Serie haben dies offiziell bestätigt; Allerdings hat niemand die geringste Ahnung, wann der dritte Teil von Invincible veröffentlicht werden kann.

In Verbindung stehende Artikel