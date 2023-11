Erscheinungsdatum der Braid Anniversary Edition auf 2024 festgelegt

Braid, von vielen als eines der größten Indie-Spiele aller Zeiten angesehen, erscheint am 30. April 2024 in einer Jubiläumsausgabe für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S, PC und Netflix. A Die Veröffentlichung für Mac und Linux erfolgt später.

Braid ist ein Puzzle-Plattformspiel, das ursprünglich im August 2008 vom Designer Jonathan Blow auf dem Höhepunkt des Xbox Live Arcade-Dienstes der Xbox 360 veröffentlicht wurde. Das Gameplay dreht sich um eine auffällige Zeitmanipulationsmechanik, die Spieler nutzen, um voranzukommen.

Screenshots der Braid Anniversary Edition

Die Anniversary Edition enthält verbesserten Sound sowie neue Mixe und Varianten des Soundtracks von Martin Stig Andersen (Control, Inside) und Hans Christian Kock. Entscheidend sind die von Hand neu bemalten Grafiken des Originalkünstlers David Hellman und Animationen mit zusätzlichen Frames für flüssigere Bewegungen im Spiel.

Sie können im Handumdrehen zwischen dem alten und dem neuen Braid hin und her wechseln. Es gibt auch einen Entwicklerkommentar.

