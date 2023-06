Google möchte, dass Sie sich weniger Sorgen machen müssen, dass Ihr brandneues faltbares Telefon kaputt geht. Der Technologieriese stellt bei iFixit offizielle Ersatzteile für das Google Pixel Fold zur Verfügung, sodass Sie es selbst reparieren können.

Google arbeitet seit letztem Jahr mit iFixit zusammen, um Ersatzteile für seine Pixel-Telefone zu verkaufen, darunter Akkus, Displays, Kameras und andere Teile. iFixit, das auch offizielle Ersatzteile für Technologieunternehmen wie Steam und Logitech verkauft, verfügt bereits über eine Reparaturanleitung für das Google Pixel Fold Live, hat seinem Shop jedoch noch keine Ersatzteile hinzugefügt. Ein Google-Sprecher teilte CNET mit, dass es noch keinen festen Termin für die Hinzufügung der Teile gebe.

Apple, Samsung und Microsoft verkaufen ebenfalls DIY-Reparaturteile für ihre Telefone und Tablets, aber dies scheint eine Premiere für faltbare Geräte zu sein.

Google hat diese Woche mit dem Pixel Fold sein erstes faltbares Gerät auf den Markt gebracht. Sie können den Testbericht von CNET zum 1.799 US-Dollar teuren Pixel Fold lesen, einen Vergleich aller derzeit erhältlichen faltbaren Telefone ansehen und hier die besten Angebote für das neue faltbare Telefon finden.

So erhalten Sie Ersatzteile zur Reparatur Ihres eigenen Pixel-Telefons

Wenn Ihr Telefon kaputt ist, erfahren Sie hier, wie Sie die benötigten Ersatzteile erhalten.

1. Gehen Sie zum iFixit-Onlineshop für Ihre geografische Region.

2. Geben Sie „Pixel“ in die Suchleiste oben ein.

3. Scrollen Sie durch alle Optionen, um das zu finden, was Sie brauchen. Es wird ein komplettes Set mit Werkzeugen angezeigt, mit denen Sie Ihren Bildschirm, Ihren Akku oder jeden Kameratyp reparieren können. oder separat erhältliche Einzelteile zur Reparatur von Dingen wie dem Displaykleber, der Graphitfolie und dem Silikonpad. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Telefon für Ihre Ersatzteile auswählen.

4. Sobald Sie auf die gewünschte Option klicken, wird Ihnen angezeigt, was im Kit enthalten ist. Außerdem erhalten Sie einen Hinweis, der Sie darauf hinweist, dass es sich um ein Originalteil von Google handelt, sowie einige Tipps.

5. Bevor Sie es in den Warenkorb legen und kaufen, finden Sie unten auf der Seite einen Link zu der Anleitung, die Sie zur Reparatur des von Ihnen ausgewählten Teils benötigen, sowie eine Schätzung, wie lange die Reparatur dauern wird und welche Schwierigkeiten auftreten eben.

Auch hier sind Ersatzteile für das Pixel Fold noch nicht verfügbar, wohl aber für jedes andere Pixel-Telefon ab dem Pixel 2. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Telefon sind, finden Sie hier die CNET-Liste der besten faltbaren Telefone auf dem Markt sowie die besten Mobilfunktarife für Juni 2023.