Bad Segeberg. Zwei Schläge mit dem Hammer brauchte der mit neuen Lederhosen gekleidete Bad Segebergs Oberbürgermeister Toni Köppen, bis das Bier im Festzelt bei Möbel Kraft in die bereitgestellten Bierkrüge fließen konnte.

Bereits um 15 Uhr warteten rund 800 Partygänger in Lederhosen und Dirndl vor dem Eingang des Festzeltes. Als das Fass angezapft wurde, war das Zelt, das 4.500 Besuchern Platz bot, fast vollständig gefüllt. Möbel Kraft-Vorstand Günter Loose dankte der Stadt und seinem Team, die in den vergangenen Wochen hart gearbeitet haben.

Landrat: Oktoberfest „große Nummer für den Landkreis“

Als „große Zahl“ für den Kreis Segeberg bezeichnete Landrat Jan Peter Schröder das vermeintlich achtgrößte Oktoberfest der Welt. Wiesn-Neuling Toni Köppen verglich die große Party im September mit den Karl-May-Spielen. Beides sind Traditionsveranstaltungen, die zur Stadt Kalkberg gehören. Nach dem Fassanstich stimmte sich das Publikum auf Mickie Krause ein, auf den Möbel Kraft viele Jahre warten musste, bis er endlich einen Termin bekam. Das Festzelt ist an diesem und den nächsten drei Wochenenden sowie am 2. und 3. Oktober geöffnet. Am 22. September ist Mallorca-Partykönig Peter Wackel zu Gast im Festivalzelt.

LN